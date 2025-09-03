https://ria.ru/20250903/knr-2039396519.html

Эксперт прокомментировал участие дочери Ким Чен Ына в визите в Китай

СЕУЛ, 3 сен - РИА Новости. Участие дочери лидера КНДР Ким Чен Ына в его официальном визите в Китай способно подчеркнуть "кровное братство" и "семейную близость" между двумя государствами, таким мнением в беседе с РИА Новости поделился профессор Института дальневосточных исследований Университета Кённам Им Ыль Чхуль. "Факт того, что Ким Чжу Э (дочь Ким Чен Ына - ред.) сопровождает отца, способен акцентировать "кровное братство" двух стран и подчеркнуть "семейную близость" между ними. Это может быть связано с намерением Ким Чен Ына в полной мере восстановить отношения с Китаем", - сказал Им Ыль Чхуль. Во вторник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало фотографии, запечатлевшие момент прибытия северокорейского лидера на своем спецпоезде в Пекин. В столице КНР делегацию из КНДР встречал высокопоставленные китайские чиновники, в том числе министр иностранных дел Китая Ван И. На нескольких снимках видно, что на платформе пекинского вокзала рядом с Ким Чен Ыном стоит его дочь Ким Чжу Э. Южнокорейские СМИ ранее предположили, что участие дочери лидера КНДР Ким Чен Ына в его поездке в Китай может говорить об укреплении ее статуса как возможной преемницы в будущем. Агентство Рёнхап отметило, что визит Ким Чен Ына в Пекин, отметил первое официальное появление Ким Чжу Э на публике за границей. Рёнхап называет это своего рода "дипломатическим дебютом, усиливающим подозрения в том, что ее готовят к роли первой женщины-лидера КНДР". Профессор Им Ыль Чхуль подтвердил РИА Новости, что появление Ким Чжу Э в Китае может являться попыткой представить будущего лидера. "Учитывая особенности политической власти в Северной Корее, раскрытие семьи верховного лидера — это не случайность, а продуманный шаг. Фактически, это может быть расценено как представление преемника", - подчеркнул эксперт. Кроме того, по мнению Им Ыль Чхуля, подобное решение может также включать в себя намерение развить дипломатические навыки Ким Чжу Э, представив ее на международной арене и получив одобрение со стороны союзников - России и Китая. Эксперт отметил, что подобные случаи можно проследить и в прошлом. Согласно информации газеты "Чосон ильбо", отец нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ир, перед тем как занять пост главы государства, также вместе со своим отцом Ким Ир Сеном посетил Китай для встречи с лидером КНР Дэн Сяопином. По словам Им Ыль Чхуля, этот визит Ким Чен Ира в 1983 году имеет сходство с посещением Китая Ким Чжу Э, поэтому нынешнюю ситуацию можно назвать фактическим дебютом преемника. Лидер КНДР прибыл в Китай с официальным визитом для участия в торжественных празднованиях по случаю 80-летия победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. В среду Ким Чен Ын вместе с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином присутствовали на военном параде на площади Тяньаньмэнь в Пекине. После парада и торжественного приема Путин и Ким Чен Ын провели двусторонние переговоры, а также беседу тет-а-тет.

