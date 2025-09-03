https://ria.ru/20250903/kitay-2039513374.html

На Западе сделали тяжелое признание после военного парада в Пекине

На параде в Пекине Китай продемонстрировал вооружения, достойные военной сверхдержавы, пишет Spiegel. РИА Новости, 03.09.2025

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. На параде в Пекине Китай продемонстрировал вооружения, достойные военной сверхдержавы, пишет Spiegel."С технологической точки зрения Китай, возможно, опережает даже США и Запад с его гиперзвуковым оружием DF-17, которое используется для борьбы с флотами в случае необходимости. На параде в Пекине китайская армия продемонстрировала еще одну противокорабельную ракету YJ-17, которая, возможно, транспортирует гиперзвуковой УББ (управляемый боевой блок)", — приводит издание слова эксперта по ракетному вооружению Маркуса Шиллера.Китай продолжает укреплять свои военно-воздушные силы, также отметили специалисты."Благодаря совместным усилиям на национальном уровне, Китай стал одним из лидером в большинстве областей авиации и космонавтики. Это отражается в наиболее современных самолетах Китая, как в количественном, так и в качественном отношении. Военно-воздушные силы Китая стали больше и современнее, чем когда-либо в своей истории", — сказал эксперт по китайским военно-воздушным силам и директор China Aerospace Studies Institute, учебного заведения ВВС США Брендан Малвани.По мнению специалистов, особые внимание Китай уделяет авианосной группе."К 2040 году Китайская Народная Республика сможет заполучить уже шесть авианосцев. Авианосная группа считается свидетельством стремления Народной Республики к статусу сверхдержавы. Китай может произвести впечатление на небольшие соседние государства и не должен входить в особо опасную зону, а может использовать авианосцы на большем расстоянии от побережья", — отметила Сара Кирхбергер, эксперт по Китаю и директор Института политики безопасности Кильского университета.В среду на площади Тяньаньмэнь в Пекине прошел военный парад по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне. Президент России Владимир Путин в качестве главного гостя и лидеры еще 25 государств присутствовали на мероприятии по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

