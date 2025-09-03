Рейтинг@Mail.ru
На Западе сделали тяжелое признание после военного парада в Пекине - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:12 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/kitay-2039513374.html
На Западе сделали тяжелое признание после военного парада в Пекине
На Западе сделали тяжелое признание после военного парада в Пекине - РИА Новости, 03.09.2025
На Западе сделали тяжелое признание после военного парада в Пекине
На параде в Пекине Китай продемонстрировал вооружения, достойные военной сверхдержавы, пишет Spiegel. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T22:12:00+03:00
2025-09-03T22:12:00+03:00
китай
пекин
сша
владимир путин
си цзиньпин
военный парад в пекине в 2025 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039282735_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5343cb26d0d0c54134f809af4c260be1.jpg
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. На параде в Пекине Китай продемонстрировал вооружения, достойные военной сверхдержавы, пишет Spiegel."С технологической точки зрения Китай, возможно, опережает даже США и Запад с его гиперзвуковым оружием DF-17, которое используется для борьбы с флотами в случае необходимости. На параде в Пекине китайская армия продемонстрировала еще одну противокорабельную ракету YJ-17, которая, возможно, транспортирует гиперзвуковой УББ (управляемый боевой блок)", — приводит издание слова эксперта по ракетному вооружению Маркуса Шиллера.Китай продолжает укреплять свои военно-воздушные силы, также отметили специалисты."Благодаря совместным усилиям на национальном уровне, Китай стал одним из лидером в большинстве областей авиации и космонавтики. Это отражается в наиболее современных самолетах Китая, как в количественном, так и в качественном отношении. Военно-воздушные силы Китая стали больше и современнее, чем когда-либо в своей истории", — сказал эксперт по китайским военно-воздушным силам и директор China Aerospace Studies Institute, учебного заведения ВВС США Брендан Малвани.По мнению специалистов, особые внимание Китай уделяет авианосной группе."К 2040 году Китайская Народная Республика сможет заполучить уже шесть авианосцев. Авианосная группа считается свидетельством стремления Народной Республики к статусу сверхдержавы. Китай может произвести впечатление на небольшие соседние государства и не должен входить в особо опасную зону, а может использовать авианосцы на большем расстоянии от побережья", — отметила Сара Кирхбергер, эксперт по Китаю и директор Института политики безопасности Кильского университета.В среду на площади Тяньаньмэнь в Пекине прошел военный парад по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне. Президент России Владимир Путин в качестве главного гостя и лидеры еще 25 государств присутствовали на мероприятии по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.
https://ria.ru/20250903/kitaj-2039308578.html
https://ria.ru/20250903/knr-2039307339.html
https://ria.ru/20250903/putin-2039488000.html
китай
пекин
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039282735_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_68a03f71c1da7b4cab8d41d975406a7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, пекин, сша, владимир путин, си цзиньпин, военный парад в пекине в 2025 году
Китай, Пекин, США, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Военный парад в Пекине в 2025 году
На Западе сделали тяжелое признание после военного парада в Пекине

Spiegel: КНР опережает страны Запада в создании новых вооружений

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие роты почетного караула Народно-освободительной армии Китая перед началом военного парада по случаю 70-летия победы китайского народа в войне сопротивления с Японией и 70-летия окончания Второй мировой войны
Военнослужащие роты почетного караула Народно-освободительной армии Китая перед началом военного парада по случаю 70-летия победы китайского народа в войне сопротивления с Японией и 70-летия окончания Второй мировой войны - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие роты почетного караула Народно-освободительной армии Китая перед началом военного парада по случаю 70-летия победы китайского народа в войне сопротивления с Японией и 70-летия окончания Второй мировой войны
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. На параде в Пекине Китай продемонстрировал вооружения, достойные военной сверхдержавы, пишет Spiegel.
"С технологической точки зрения Китай, возможно, опережает даже США и Запад с его гиперзвуковым оружием DF-17, которое используется для борьбы с флотами в случае необходимости. На параде в Пекине китайская армия продемонстрировала еще одну противокорабельную ракету YJ-17, которая, возможно, транспортирует гиперзвуковой УББ (управляемый боевой блок)", — приводит издание слова эксперта по ракетному вооружению Маркуса Шиллера.
Председатель КНР Си Цзиньпин выступает на торжественном приеме по случаю 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Си Цзиньпин призвал все страны извлечь уроки из истории
Вчера, 11:04
Китай продолжает укреплять свои военно-воздушные силы, также отметили специалисты.
"Благодаря совместным усилиям на национальном уровне, Китай стал одним из лидером в большинстве областей авиации и космонавтики. Это отражается в наиболее современных самолетах Китая, как в количественном, так и в качественном отношении. Военно-воздушные силы Китая стали больше и современнее, чем когда-либо в своей истории", — сказал эксперт по китайским военно-воздушным силам и директор China Aerospace Studies Institute, учебного заведения ВВС США Брендан Малвани.
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
КНР всегда будет движущей силой мира, заявил Си Цзиньпин
Вчера, 11:00
По мнению специалистов, особые внимание Китай уделяет авианосной группе.
"К 2040 году Китайская Народная Республика сможет заполучить уже шесть авианосцев. Авианосная группа считается свидетельством стремления Народной Республики к статусу сверхдержавы. Китай может произвести впечатление на небольшие соседние государства и не должен входить в особо опасную зону, а может использовать авианосцы на большем расстоянии от побережья", — отметила Сара Кирхбергер, эксперт по Китаю и директор Института политики безопасности Кильского университета.
В среду на площади Тяньаньмэнь в Пекине прошел военный парад по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне. Президент России Владимир Путин в качестве главного гостя и лидеры еще 25 государств присутствовали на мероприятии по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.
Президент России Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции Дяоюйтай в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
"Это победа". На Западе высоко оценили визит Путина в Китай
Вчера, 18:59
 
КитайПекинСШАВладимир ПутинСи ЦзиньпинВоенный парад в Пекине в 2025 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала