https://ria.ru/20250903/kitay-2039309050.html
Страны должны отстаивать общечеловеческие ценности, заявил Си Цзиньпин
Страны должны отстаивать общечеловеческие ценности, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 03.09.2025
Страны должны отстаивать общечеловеческие ценности, заявил Си Цзиньпин
Китай призывает все страны отстаивать общечеловеческие ценности и международную справедливость, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T11:07:00+03:00
2025-09-03T11:07:00+03:00
2025-09-03T11:25:00+03:00
в мире
китай
пекин
россия
си цзиньпин
владимир путин
ким чен ын
военный парад в пекине в 2025 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039305036_0:76:3217:1886_1920x0_80_0_0_58ca7e2d95bdfb5a7d2020a7e41e4ff5.jpg
ПЕКИН, 3 сен – РИА Новости. Китай призывает все страны отстаивать общечеловеческие ценности и международную справедливость, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном приеме в Доме народных собраний в Пекине по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне. "Мы все должны отстаивать общие ценности всего человечества, непоколебимо защищать международную справедливость и беспристрастность", - заявил Си Цзиньпин. Он подчеркнул, что "вера в справедливость непоколебима, стремление к миру неудержимо, а сила народа непобедима"."Мы должны неуклонно следовать по пути мирного развития, решительно отстаивать мир и спокойствие во всём мире, вместе строить сообщество единой судьбы человечества", - добавил китайский лидер.На приеме присутствовали лидеры 26 иностранных государств, включая президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ыны, а также представители международных организаций, ветераны, потомки героев Второй мировой войны. Прием прошел после завершения масштабного военного парада на площади Тяньаньмэнь в Пекине.
https://ria.ru/20250903/parad-2039253282.html
https://ria.ru/20250903/smi-2039260850.html
китай
пекин
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039305036_301:0:2917:1962_1920x0_80_0_0_d123f6897bf0b793f0d7c6ab9b6c1ca7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, пекин, россия, си цзиньпин, владимир путин, ким чен ын, военный парад в пекине в 2025 году
В мире, Китай, Пекин, Россия, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Военный парад в Пекине в 2025 году
Страны должны отстаивать общечеловеческие ценности, заявил Си Цзиньпин
Си Цзиньпин призвал страны отстаивать общечеловеческие ценности и справедливость