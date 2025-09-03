Рейтинг@Mail.ru
Страны должны отстаивать общечеловеческие ценности, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 03.09.2025
11:07 03.09.2025
Страны должны отстаивать общечеловеческие ценности, заявил Си Цзиньпин
ПЕКИН, 3 сен – РИА Новости. Китай призывает все страны отстаивать общечеловеческие ценности и международную справедливость, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном приеме в Доме народных собраний в Пекине по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне. "Мы все должны отстаивать общие ценности всего человечества, непоколебимо защищать международную справедливость и беспристрастность", - заявил Си Цзиньпин. Он подчеркнул, что "вера в справедливость непоколебима, стремление к миру неудержимо, а сила народа непобедима"."Мы должны неуклонно следовать по пути мирного развития, решительно отстаивать мир и спокойствие во всём мире, вместе строить сообщество единой судьбы человечества", - добавил китайский лидер.На приеме присутствовали лидеры 26 иностранных государств, включая президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ыны, а также представители международных организаций, ветераны, потомки героев Второй мировой войны. Прием прошел после завершения масштабного военного парада на площади Тяньаньмэнь в Пекине.
ПЕКИН, 3 сен – РИА Новости. Китай призывает все страны отстаивать общечеловеческие ценности и международную справедливость, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном приеме в Доме народных собраний в Пекине по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне.
"Мы все должны отстаивать общие ценности всего человечества, непоколебимо защищать международную справедливость и беспристрастность", - заявил Си Цзиньпин.
Он подчеркнул, что "вера в справедливость непоколебима, стремление к миру неудержимо, а сила народа непобедима".
"Мы должны неуклонно следовать по пути мирного развития, решительно отстаивать мир и спокойствие во всём мире, вместе строить сообщество единой судьбы человечества", - добавил китайский лидер.
На приеме присутствовали лидеры 26 иностранных государств, включая президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ыны, а также представители международных организаций, ветераны, потомки героев Второй мировой войны.
Прием прошел после завершения масштабного военного парада на площади Тяньаньмэнь в Пекине.
