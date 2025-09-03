https://ria.ru/20250903/kitay-2039245222.html

Китайский народ внес огромный вклад в мир во всем мире, заявил Си Цзиньпин

ПЕКИН, 3 сен – РИА Новости. Китайский народ внес огромный вклад в защиту мира в спасение человеческой цивилизации и защиту мира во всем мире, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин, открывая торжества по случаю 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне.Китай в среду на площади Тяньаньмэнь в Пекине проводит военный парад по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне.“Я выражаю уважение ветеранам войны сопротивления, старым товарищам, патриотам и командующим, сражавшимся в войне сопротивления, а также китайским соотечественникам в стране и за рубежом, внесшим значительный вклад в победу Китая в войне сопротивления… Китайский народ внес огромный вклад в спасение человеческой цивилизации и защиту мира во всем мире”, - сказал он.Война сопротивления Китая японской агрессии началась в 1931 году с вторжения японской армии в Маньчжурию. В 1937 году началось полномасштабное наступление японцев, и война приобрела тотальный характер, став впоследствии частью Второй Мировой войны. За восемь лет активных боевых действий, по данным историков КНР, погибли и были ранены 35 миллионов человек, преимущественно мирных граждан. В ходе Нанкинской резни в декабре 1937 года жертвами массовых казней военнопленных, убийства гражданских лиц, изнасилований стали около 300 тысяч человек, считают в Китае. Японские "медики" из отряда 731 проводили на мирных жителях и военнопленных бесчеловечные эксперименты.Выполняя союзнические обязательства, принятые на конференции в Ялте в феврале 1945 года, СССР вступил в войну против Японии, ровно через три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе. Маньчжурская стратегическая наступательная операция проводилась войсками Забайкальского и Дальневосточных фронтов. В общей сложности боевые потери Забайкальского фронта составили 2228 военнослужащих.

