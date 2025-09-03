Рейтинг@Mail.ru
Китайский народ внес огромный вклад в мир во всем мире, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:16 03.09.2025 (обновлено: 06:19 03.09.2025)
https://ria.ru/20250903/kitay-2039245222.html
Китайский народ внес огромный вклад в мир во всем мире, заявил Си Цзиньпин
Китайский народ внес огромный вклад в мир во всем мире, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 03.09.2025
Китайский народ внес огромный вклад в мир во всем мире, заявил Си Цзиньпин
Китайский народ внес огромный вклад в защиту мира в спасение человеческой цивилизации и защиту мира во всем мире, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин,... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T04:16:00+03:00
2025-09-03T06:19:00+03:00
си цзиньпин
в мире
китай
военный парад в пекине в 2025 году
пекин
всекитайское собрание народных представителей
вторая мировая война (1939-1945)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039243405_0:0:3322:1868_1920x0_80_0_0_48c8c3afc21f08f0bbcfa2495e7af52b.jpg
ПЕКИН, 3 сен – РИА Новости. Китайский народ внес огромный вклад в защиту мира в спасение человеческой цивилизации и защиту мира во всем мире, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин, открывая торжества по случаю 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне.Китай в среду на площади Тяньаньмэнь в Пекине проводит военный парад по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне.“Я выражаю уважение ветеранам войны сопротивления, старым товарищам, патриотам и командующим, сражавшимся в войне сопротивления, а также китайским соотечественникам в стране и за рубежом, внесшим значительный вклад в победу Китая в войне сопротивления… Китайский народ внес огромный вклад в спасение человеческой цивилизации и защиту мира во всем мире”, - сказал он.Война сопротивления Китая японской агрессии началась в 1931 году с вторжения японской армии в Маньчжурию. В 1937 году началось полномасштабное наступление японцев, и война приобрела тотальный характер, став впоследствии частью Второй Мировой войны. За восемь лет активных боевых действий, по данным историков КНР, погибли и были ранены 35 миллионов человек, преимущественно мирных граждан. В ходе Нанкинской резни в декабре 1937 года жертвами массовых казней военнопленных, убийства гражданских лиц, изнасилований стали около 300 тысяч человек, считают в Китае. Японские "медики" из отряда 731 проводили на мирных жителях и военнопленных бесчеловечные эксперименты.Выполняя союзнические обязательства, принятые на конференции в Ялте в феврале 1945 года, СССР вступил в войну против Японии, ровно через три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе. Маньчжурская стратегическая наступательная операция проводилась войсками Забайкальского и Дальневосточных фронтов. В общей сложности боевые потери Забайкальского фронта составили 2228 военнослужащих.
https://ria.ru/20250903/pekin-2039246223.html
https://ria.ru/20250903/putin-2039238741.html
китай
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039243405_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4f1c90aaee8019df4c3d6a5a71bec8f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
си цзиньпин, в мире, китай, военный парад в пекине в 2025 году, пекин, всекитайское собрание народных представителей, вторая мировая война (1939-1945)
Си Цзиньпин, В мире, Китай, Военный парад в Пекине в 2025 году, Пекин, Всекитайское собрание народных представителей, Вторая мировая война (1939-1945)
Китайский народ внес огромный вклад в мир во всем мире, заявил Си Цзиньпин

Си Цзиньпин высоко оценил вклад китайского народа в мир во всем мире

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин приехал на военный парад в Пекине
Президент России Владимир Путин приехал на военный парад в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин приехал на военный парад в Пекине
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 3 сен – РИА Новости. Китайский народ внес огромный вклад в защиту мира в спасение человеческой цивилизации и защиту мира во всем мире, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин, открывая торжества по случаю 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне.
Китай в среду на площади Тяньаньмэнь в Пекине проводит военный парад по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне.
Масштабный военный парад по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне начался на площади Тяньаньмэнь в Пекине, передает корреспондент РИА Новости - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
В Пекине начался масштабный военный парад
Вчера, 04:26
“Я выражаю уважение ветеранам войны сопротивления, старым товарищам, патриотам и командующим, сражавшимся в войне сопротивления, а также китайским соотечественникам в стране и за рубежом, внесшим значительный вклад в победу Китая в войне сопротивления… Китайский народ внес огромный вклад в спасение человеческой цивилизации и защиту мира во всем мире”, - сказал он.
Война сопротивления Китая японской агрессии началась в 1931 году с вторжения японской армии в Маньчжурию. В 1937 году началось полномасштабное наступление японцев, и война приобрела тотальный характер, став впоследствии частью Второй Мировой войны. За восемь лет активных боевых действий, по данным историков КНР, погибли и были ранены 35 миллионов человек, преимущественно мирных граждан. В ходе Нанкинской резни в декабре 1937 года жертвами массовых казней военнопленных, убийства гражданских лиц, изнасилований стали около 300 тысяч человек, считают в Китае. Японские "медики" из отряда 731 проводили на мирных жителях и военнопленных бесчеловечные эксперименты.
Выполняя союзнические обязательства, принятые на конференции в Ялте в феврале 1945 года, СССР вступил в войну против Японии, ровно через три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе. Маньчжурская стратегическая наступательная операция проводилась войсками Забайкальского и Дальневосточных фронтов. В общей сложности боевые потери Забайкальского фронта составили 2228 военнослужащих.
Путин приехал на военный парад в Пекине по случаю 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне, передает корреспондент РИА Новости - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Путин приехал на парад в Пекине
Вчера, 03:27
 
Си ЦзиньпинВ миреКитайВоенный парад в Пекине в 2025 годуПекинВсекитайское собрание народных представителейВторая мировая война (1939-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала