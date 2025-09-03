Рейтинг@Mail.ru
Трутнев рассказал о переговорах с Китаем по режиму на Большом Уссурийском - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:27 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/kitay-2039233544.html
Трутнев рассказал о переговорах с Китаем по режиму на Большом Уссурийском
Трутнев рассказал о переговорах с Китаем по режиму на Большом Уссурийском - РИА Новости, 03.09.2025
Трутнев рассказал о переговорах с Китаем по режиму на Большом Уссурийском
Российская сторона ведет переговоры с Китаем по созданию особого преференциального режима на острове Большом Уссурийском, уже есть подписанные соответствующие... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T02:27:00+03:00
2025-09-03T02:27:00+03:00
китай
большой уссурийский (остров)
россия
юрий трутнев
дмитрий демешин
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018004431_0:0:1044:587_1920x0_80_0_0_7043f2f1022ce2fb8983ecd9bf87c1ea.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Российская сторона ведет переговоры с Китаем по созданию особого преференциального режима на острове Большом Уссурийском, уже есть подписанные соответствующие документы, сообщил в преддверии Восточного экономического форума вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО, председатель оргкомитета ВЭФ Юрий Трутнев. О необходимости разработки новой системы преференций для острова Большой Уссурийский Трутнев заявил в мае во время рабочей поездки в Хабаровский край. В июле губернатор края Дмитрий Демешин сообщал, что на острове планируется создать международную территорию опережающего развития (МТОР). "Руки просто чешутся. Ведь есть остров, который отнесен к юрисдикции двух государств - уникальная совершенно история. Мы можем там с учетом значительного объема наших отношений с Китаем создать режим как раз максимально комфортный для наших соседей… Единственное, что эти вещи же не делаются с одной стороны. Так не получится. Мы не сможем создать никакой режим отдельный на острове Большой Уссурийский, если подробно, детально не обсудим это не только с руководством Китая, но и с компаниями, вот это надо построить вместе. Мы эти усилия делаем, переговоры ведем, я знаю, что есть уже подписанные документы, но надо дотянуть их", - сказал Трутнев журналистам в ответ на вопрос, планируется ли в перспективе создать на территории острова МТОР или все-таки создать уникальный префрежим. Остров Большой Уссурийский общей площадью более 250 квадратных километров расположен на реке Амур на территории России и КНР. Площадь российской части острова - 174 квадратных километра. Здесь в 2014 году был введен в эксплуатацию мост, соединяющий его с агломерацией Хабаровска. Другая часть была передана Китаю вместе с островом Тарабаров на Амуре в 2008 году. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250902/ostrov-2039047725.html
https://ria.ru/20241111/putin-1983036789.html
китай
большой уссурийский (остров)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018004431_130:0:913:587_1920x0_80_0_0_f06cefefb0c11115cf6e94da72dd93d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, большой уссурийский (остров), россия, юрий трутнев, дмитрий демешин, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Китай, Большой Уссурийский (остров), Россия, Юрий Трутнев, Дмитрий Демешин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
Трутнев рассказал о переговорах с Китаем по режиму на Большом Уссурийском

Россия ведет переговоры с Китаем по преференциям на Большом Уссурийском

© "Эталон"Курортный комплекс на острове Большой Уссурийский в Хабаровском крае
Курортный комплекс на острове Большой Уссурийский в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© "Эталон"
Курортный комплекс на острове Большой Уссурийский в Хабаровском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Российская сторона ведет переговоры с Китаем по созданию особого преференциального режима на острове Большом Уссурийском, уже есть подписанные соответствующие документы, сообщил в преддверии Восточного экономического форума вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО, председатель оргкомитета ВЭФ Юрий Трутнев.
О необходимости разработки новой системы преференций для острова Большой Уссурийский Трутнев заявил в мае во время рабочей поездки в Хабаровский край. В июле губернатор края Дмитрий Демешин сообщал, что на острове планируется создать международную территорию опережающего развития (МТОР).
Мост на остров Большой Уссурийский через реку Амур в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Россия и КНР займутся развитием острова Большой Уссурийский
2 сентября, 12:21
"Руки просто чешутся. Ведь есть остров, который отнесен к юрисдикции двух государств - уникальная совершенно история. Мы можем там с учетом значительного объема наших отношений с Китаем создать режим как раз максимально комфортный для наших соседей… Единственное, что эти вещи же не делаются с одной стороны. Так не получится. Мы не сможем создать никакой режим отдельный на острове Большой Уссурийский, если подробно, детально не обсудим это не только с руководством Китая, но и с компаниями, вот это надо построить вместе. Мы эти усилия делаем, переговоры ведем, я знаю, что есть уже подписанные документы, но надо дотянуть их", - сказал Трутнев журналистам в ответ на вопрос, планируется ли в перспективе создать на территории острова МТОР или все-таки создать уникальный префрежим.
Остров Большой Уссурийский общей площадью более 250 квадратных километров расположен на реке Амур на территории России и КНР. Площадь российской части острова - 174 квадратных километра. Здесь в 2014 году был введен в эксплуатацию мост, соединяющий его с агломерацией Хабаровска. Другая часть была передана Китаю вместе с островом Тарабаров на Амуре в 2008 году.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Путин поручил начать реализацию плана по развитию Большого Уссурийского
11 ноября 2024, 11:34
 
КитайБольшой Уссурийский (остров)РоссияЮрий ТрутневДмитрий ДемешинДальневосточный федеральный университетВЭФ-2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала