https://ria.ru/20250903/kitay-2039233544.html

Трутнев рассказал о переговорах с Китаем по режиму на Большом Уссурийском

Трутнев рассказал о переговорах с Китаем по режиму на Большом Уссурийском - РИА Новости, 03.09.2025

Трутнев рассказал о переговорах с Китаем по режиму на Большом Уссурийском

Российская сторона ведет переговоры с Китаем по созданию особого преференциального режима на острове Большом Уссурийском, уже есть подписанные соответствующие... РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T02:27:00+03:00

2025-09-03T02:27:00+03:00

2025-09-03T02:27:00+03:00

китай

большой уссурийский (остров)

россия

юрий трутнев

дмитрий демешин

дальневосточный федеральный университет

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018004431_0:0:1044:587_1920x0_80_0_0_7043f2f1022ce2fb8983ecd9bf87c1ea.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Российская сторона ведет переговоры с Китаем по созданию особого преференциального режима на острове Большом Уссурийском, уже есть подписанные соответствующие документы, сообщил в преддверии Восточного экономического форума вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО, председатель оргкомитета ВЭФ Юрий Трутнев. О необходимости разработки новой системы преференций для острова Большой Уссурийский Трутнев заявил в мае во время рабочей поездки в Хабаровский край. В июле губернатор края Дмитрий Демешин сообщал, что на острове планируется создать международную территорию опережающего развития (МТОР). "Руки просто чешутся. Ведь есть остров, который отнесен к юрисдикции двух государств - уникальная совершенно история. Мы можем там с учетом значительного объема наших отношений с Китаем создать режим как раз максимально комфортный для наших соседей… Единственное, что эти вещи же не делаются с одной стороны. Так не получится. Мы не сможем создать никакой режим отдельный на острове Большой Уссурийский, если подробно, детально не обсудим это не только с руководством Китая, но и с компаниями, вот это надо построить вместе. Мы эти усилия делаем, переговоры ведем, я знаю, что есть уже подписанные документы, но надо дотянуть их", - сказал Трутнев журналистам в ответ на вопрос, планируется ли в перспективе создать на территории острова МТОР или все-таки создать уникальный префрежим. Остров Большой Уссурийский общей площадью более 250 квадратных километров расположен на реке Амур на территории России и КНР. Площадь российской части острова - 174 квадратных километра. Здесь в 2014 году был введен в эксплуатацию мост, соединяющий его с агломерацией Хабаровска. Другая часть была передана Китаю вместе с островом Тарабаров на Амуре в 2008 году. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250902/ostrov-2039047725.html

https://ria.ru/20241111/putin-1983036789.html

китай

большой уссурийский (остров)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, большой уссурийский (остров), россия, юрий трутнев, дмитрий демешин, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025