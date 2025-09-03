Журналисты прибывают на площадь Тяньаньмэнь в Пекине

https://ria.ru/20250903/kitay-2039230489.html

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Журналисты, представляющие СМИ многих стран мира, ранним утром в среду прибывают на площадь Тяньаньмэнь в Пекине, где через несколько часов начнется масштабный военный парад, передает корреспондент РИА Новости. Китай 3 сентября проведет масштабный военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. Торжественные мероприятия на площади Тяньаньмэнь, включая военный парад, начнутся в среду в 9 утра (4.00 мск). Журналисты, которые будут работать на параде, начали проходить проверки безопасности еще в 02.00 среды (21.00 мск вторника). В центре для работников СМИ в Пекине журналисты получили разрешения на проход на парад, а также вслепую "вытянули" конверты, в которых находились приглашения с номером места на трибуне. После нескольких раундов проверок журналисты начали прибывать на трибуны около 5.40 утра (00.40 мск). По состоянию на 6.40 (1.40 мск) на площади проводятся финальные репетиции оркестра, многочисленные волонтеры помогают работникам СМИ занять свои места, журналисты настраивают оборудование, делают фотографии, снимают видео и пишут новостные заметки. В 8.20 (3.20 мск) работники СМИ должны будут окончательно занять свои места. На время парада на площади были установлены трибуны, а также праздничные декорации. Работники СМИ, которые аккредитовались для освещения парада на месте, заранее должны были получить специальный стикер на технику, включая зарядные устройства (power bank) в центре для СМИ, после того как она пройдет соответствующие проверки. Журналистов также обязали подписать соглашение об отказе от использования "режима модема" в мобильных устройствах на время проведения парада. Ранее представитель Объединенного штаба Центрального военного совета КНР У Цзэка сообщил, что в параде 3 сентября в Пекине примут участие 45 военных расчетов. Общее время парада составит около 70 минут. Центральноетелевидение Китая сообщало, что в 20.00 (15.00 мск) в этот же день в Доме народных собраний в Пекине состоится торжественный вечер, посвященный 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Отмечалось, что на вечере "будут присутствовать Си Цзиньпин и другие". Центральное телевидение Китая ранее сообщило, что в памятных мероприятиях по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне в Китае примут участие двадцать шесть глав иностранных государств и правительств. Среди приглашенных лидеров президент России Владимир Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын.

