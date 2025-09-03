Китай благодарен другим странам за поддержку в сопротивлении агрессии
Китай благодарен иностранным правительствам за помощь во время Второй мировой
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСовместное фотографирование глав иностранных делегаций, приглашенных на торжественные мероприятия по случаю 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Китай выражает искреннюю благодарность правительствам иностранных государств за поддержку и помощь в сопротивлении агрессии, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин, открывая в Пекине торжества по случаю 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне.
"Выражаем искреннюю благодарность иностранным правительствам и зарубежным друзьям, которые оказали поддержку и помощь китайскому народу в сопротивлении агрессии", - заявил Си Цзиньпин.
Война сопротивления Китая японской агрессии началась в 1931 году с вторжения японской армии в Маньчжурию. В 1937 году началось полномасштабное наступление японцев, и война приобрела тотальный характер, став впоследствии частью Второй Мировой войны. За восемь лет активных боевых действий, по данным историков КНР, погибли и были ранены 35 миллионов человек, преимущественно мирных граждан. В ходе Нанкинской резни в декабре 1937 года жертвами массовых казней военнопленных, убийства гражданских лиц, изнасилований стали около 300 тысяч человек, считают в Китае. Японские "медики" из отряда 731 проводили на мирных жителях и военнопленных бесчеловечные эксперименты.
Выполняя союзнические обязательства, принятые на конференции в Ялте в феврале 1945 года, СССР вступил в войну против Японии ровно через три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе. Маньчжурская стратегическая наступательная операция проводилась войсками Забайкальского и Дальневосточных фронтов. В общей сложности боевые потери Забайкальского фронта составили 2228 военнослужащих.
В Пекине начался масштабный военный парад
Вчера, 04:26