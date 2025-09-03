https://ria.ru/20250903/kitaj-2039248391.html

Китай благодарен другим странам за поддержку в сопротивлении агрессии

Китай благодарен другим странам за поддержку в сопротивлении агрессии - РИА Новости, 03.09.2025

Китай благодарен другим странам за поддержку в сопротивлении агрессии

Китай выражает искреннюю благодарность правительствам иностранных государств за поддержку и помощь в сопротивлении агрессии, заявил в среду председатель КНР Си... РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T04:49:00+03:00

2025-09-03T04:49:00+03:00

2025-09-03T04:49:00+03:00

в мире

китай

пекин

ялта

си цзиньпин

вторая мировая война (1939-1945)

военный парад в пекине в 2025 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039248233_0:72:3033:1778_1920x0_80_0_0_6b9845936aab38a151076bdf3732ca5c.jpg

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Китай выражает искреннюю благодарность правительствам иностранных государств за поддержку и помощь в сопротивлении агрессии, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин, открывая в Пекине торжества по случаю 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне. "Выражаем искреннюю благодарность иностранным правительствам и зарубежным друзьям, которые оказали поддержку и помощь китайскому народу в сопротивлении агрессии", - заявил Си Цзиньпин. Китай в среду на площади Тяньаньмэнь в Пекине проводит военный парад по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне. Война сопротивления Китая японской агрессии началась в 1931 году с вторжения японской армии в Маньчжурию. В 1937 году началось полномасштабное наступление японцев, и война приобрела тотальный характер, став впоследствии частью Второй Мировой войны. За восемь лет активных боевых действий, по данным историков КНР, погибли и были ранены 35 миллионов человек, преимущественно мирных граждан. В ходе Нанкинской резни в декабре 1937 года жертвами массовых казней военнопленных, убийства гражданских лиц, изнасилований стали около 300 тысяч человек, считают в Китае. Японские "медики" из отряда 731 проводили на мирных жителях и военнопленных бесчеловечные эксперименты. Выполняя союзнические обязательства, принятые на конференции в Ялте в феврале 1945 года, СССР вступил в войну против Японии ровно через три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе. Маньчжурская стратегическая наступательная операция проводилась войсками Забайкальского и Дальневосточных фронтов. В общей сложности боевые потери Забайкальского фронта составили 2228 военнослужащих.

https://ria.ru/20250903/tszinpin-2039247113.html

https://ria.ru/20250903/pekin-2039246223.html

китай

пекин

ялта

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, пекин, ялта, си цзиньпин, вторая мировая война (1939-1945), военный парад в пекине в 2025 году