Си Цзиньпин заявил, что Китай стоит на правильной стороне истории
Си Цзиньпин заявил, что Китай следует пути мирного развития
ПЕКИН, 3 сен – РИА Новости. Китай стоит на правильной стороне истории и следует пути мирного развития, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин, открывая в Пекине торжества по случаю 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне.
"Китайский народ твердо стоит на правильной стороне истории и прогресса человеческой цивилизации, придерживается пути мирного развития и работает сообща с народами всех стран, чтобы построить Сообщество единой судьбы для всего человечества", - заявил Си Цзиньпин.
Война сопротивления Китая японской агрессии началась в 1931 году с вторжения японской армии в Маньчжурию. В 1937 году началось полномасштабное наступление японцев, и война приобрела тотальный характер, став впоследствии частью Второй Мировой войны. За восемь лет активных боевых действий, по данным историков КНР, погибли и были ранены 35 миллионов человек, преимущественно мирных граждан. В ходе Нанкинской резни в декабре 1937 года жертвами массовых казней военнопленных, убийства гражданских лиц, изнасилований стали около 300 тысяч человек, считают в Китае. Японские "медики" из "отряда 731" проводили на мирных жителях и военнопленных бесчеловечные эксперименты.
Выполняя союзнические обязательства, принятые на конференции в Ялте в феврале 1945 года, СССР вступил в войну против Японии, ровно через три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе. Маньчжурская стратегическая наступательная операция проводилась войсками Забайкальского и Дальневосточных фронтов. В общей сложности боевые потери Забайкальского фронта составили 2228 военнослужащих.