В Госдуме прокомментировали использование открытого кода в мессенджере MAX

РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T22:13:00+03:00

2025-09-03T22:13:00+03:00

2025-09-03T22:13:00+03:00

технологии

антон горелкин

госдума рф

общество

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Использование открытого кода при разработке мессенджера MAX снижает риски безопасности, позволяет замечать любые уязвимости, обеспечивая пользователям уверенность в том, что их данные не будут скомпрометированы, рассказал РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Подпишитесь на канал РИА Новости в МАХ>>>"Существует заблуждение, что использование открытого кода повышает риск внедрения стороннего ПО и утечки данных. На самом деле, открытый код делает процесс разработки более прозрачным, поскольку его могут изучать независимые эксперты, исследователи, ИБ-сообщество. Любые уязвимости или подозрительные фрагменты кода быстро замечаются", - сказал он РИА Новости. Депутат отметил, что открытость — это не слабое место, а механизм дополнительного контроля. Поэтому использование open source – сложившаяся практика большинства ИТ-компаний во всём мире, добавил Горелкин. "Любые серьезные разработчики (а национальный мессенджер делает команда профессионалов) выстраивают многоуровневую систему защиты: аудит кода, криптографические протоколы, регулярные обновления и тестирование. Даже если проект использует open source, в него невозможно просто "подсунуть" вредоносный кусок кода и не привлечь внимание. Использование открытого кода не увеличивает риски безопасности, а наоборот, снижает их, обеспечивая пользователям уверенность в том, что их данные не будут скомпрометированы", - заключил он.

Новости

