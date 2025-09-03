https://ria.ru/20250903/gosduma-2039513875.html
В Госдуме прокомментировали использование открытого кода в мессенджере MAX
В Госдуме прокомментировали использование открытого кода в мессенджере MAX - РИА Новости, 03.09.2025
В Госдуме прокомментировали использование открытого кода в мессенджере MAX
2025-09-03T22:13:00+03:00
2025-09-03T22:13:00+03:00
2025-09-03T22:13:00+03:00
технологии
антон горелкин
госдума рф
общество
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.
Использование открытого кода при разработке мессенджера MAX снижает риски безопасности, позволяет замечать любые уязвимости, обеспечивая пользователям уверенность в том, что их данные не будут скомпрометированы, рассказал РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
"Существует заблуждение, что использование открытого кода повышает риск внедрения стороннего ПО и утечки данных. На самом деле, открытый код делает процесс разработки более прозрачным, поскольку его могут изучать независимые эксперты, исследователи, ИБ-сообщество. Любые уязвимости или подозрительные фрагменты кода быстро замечаются", - сказал он РИА Новости.
Депутат отметил, что открытость — это не слабое место, а механизм дополнительного контроля. Поэтому использование open source – сложившаяся практика большинства ИТ-компаний во всём мире, добавил Горелкин.
"Любые серьезные разработчики (а национальный мессенджер делает команда профессионалов) выстраивают многоуровневую систему защиты: аудит кода, криптографические протоколы, регулярные обновления и тестирование. Даже если проект использует open source, в него невозможно просто "подсунуть" вредоносный кусок кода и не привлечь внимание. Использование открытого кода не увеличивает риски безопасности, а наоборот, снижает их, обеспечивая пользователям уверенность в том, что их данные не будут скомпрометированы", - заключил он.