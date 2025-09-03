В Госдуме оценили рекламный потенциал платформы MAX

https://ria.ru/20250903/gosduma-2039497341.html

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин оценивает рекламный потенциал платформы MAX как очень высокий. Подпишитесь на канал РИА Новости в МАХ>>>"Считаю рекламный потенциал MAX очень высоким, учитывая его темпы роста (недавно пресс-служба мессенджера отчитывалась о 18 миллионах пользователей). Прогноз звучит довольно неплохо даже на фоне общих показателей объема российского рынка интернет-рекламы: в первом полугодии он достиг нового рекорда в 275 миллиардов рублей", - сообщил он в своем Telegram-канале. По словам депутата, интернет остается крупнейшим рекламным каналом, но устойчивый рост показывают и наружная реклама, и телевидение. Он отметил, что даже у радио и печатных СМИ "всё довольно неплохо", хотя мы помним, какие настроения царили на рынке несколько лет назад, "на волне демонстративного исхода иностранцев из российской экономики". "Сейчас они кусают локти – особенно международные рекламные агентства, добровольно отдавшие российским конкурентам здоровенный кусок пирога", - добавил парламентарий. Горелкин отметил, что некоторые из них активно изучают возможности возвращения на рекламный рынок РФ. "Не уверен, что у них получится это сделать с той же скоростью, с которой они отсюда бежали, да и заявления, которыми это бегство было обставлено, тоже наверняка будут учтены. Более того, считаю уместным подумать над регулированием деятельности рекламных агентств по тому же принципу, который сейчас применяется в законодательстве по отношению к исследовательским организациям, медиа, ряду цифровых платформ", - заключил он.

