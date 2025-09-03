https://ria.ru/20250903/gosduma-2039497341.html
В Госдуме оценили рекламный потенциал платформы MAX
В Госдуме оценили рекламный потенциал платформы MAX - РИА Новости, 03.09.2025
В Госдуме оценили рекламный потенциал платформы MAX
Первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин оценивает рекламный потенциал платформы MAX как очень высокий. РИА Новости, 03.09.2025
россия
антон горелкин
госдума рф
общество
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин оценивает рекламный потенциал платформы MAX как очень высокий. Подпишитесь на канал РИА Новости в МАХ>>>"Считаю рекламный потенциал MAX очень высоким, учитывая его темпы роста (недавно пресс-служба мессенджера отчитывалась о 18 миллионах пользователей). Прогноз звучит довольно неплохо даже на фоне общих показателей объема российского рынка интернет-рекламы: в первом полугодии он достиг нового рекорда в 275 миллиардов рублей", - сообщил он в своем Telegram-канале. По словам депутата, интернет остается крупнейшим рекламным каналом, но устойчивый рост показывают и наружная реклама, и телевидение. Он отметил, что даже у радио и печатных СМИ "всё довольно неплохо", хотя мы помним, какие настроения царили на рынке несколько лет назад, "на волне демонстративного исхода иностранцев из российской экономики". "Сейчас они кусают локти – особенно международные рекламные агентства, добровольно отдавшие российским конкурентам здоровенный кусок пирога", - добавил парламентарий. Горелкин отметил, что некоторые из них активно изучают возможности возвращения на рекламный рынок РФ. "Не уверен, что у них получится это сделать с той же скоростью, с которой они отсюда бежали, да и заявления, которыми это бегство было обставлено, тоже наверняка будут учтены. Более того, считаю уместным подумать над регулированием деятельности рекламных агентств по тому же принципу, который сейчас применяется в законодательстве по отношению к исследовательским организациям, медиа, ряду цифровых платформ", - заключил он.
россия
Депутат Горелкин посчитал рекламный потенциал платформы MAX очень высоким
