В Госдуме предложили отменить налог на имущество для памятников воинам
01:16 03.09.2025
В Госдуме предложили отменить налог на имущество для памятников воинам
россия
красный сулин
ростовская область
екатерина стенякина
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
единая россия
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы, член комитета ГД по труду Екатерина Стенякина заявила, что обратится в Минфин РФ с предложением отменить налог на имущество, которым облагаются памятники погибшим воинам. Как рассказала РИА Новости депутат, такая инициатива появилась в результате приема граждан в городе Красный Сулин Ростовской области. По словам Стенякиной, в мае прошла церемония открытия памятника погибшим воинам на мемориале "Победа", новый памятник забрал к себе на баланс районный Дом культуры, чтобы содержать и оберегать его. "Но теперь получается, что ДК должен еще платить за монумент налог на имущество - почти 100 тысяч рублей в год! Местные жители и глава Красносулинского района Иван Кирпичков просят внести изменения в законодательство и освободить такие монументы (которые появляются по всей стране) от налога, особенно если они построены на народные деньги", - подчеркнула парламентарий. Она напомнила, что по решению главы государства все вечные огни в России освобождены от уплаты за газ. "Именно так и должно быть, поэтому я, конечно, возьму в работу инициативу жителей Красного Сулина: займусь этим вопросом вместе с моей командой и коллегами из "Единой России". Во-первых, направлю депутатский запрос в Минфин РФ", - заключила Стенякина.
россия, красный сулин, ростовская область, екатерина стенякина, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), единая россия
Россия, Красный Сулин, Ростовская область, Екатерина Стенякина, Госдума РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России), Единая Россия
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы, член комитета ГД по труду Екатерина Стенякина заявила, что обратится в Минфин РФ с предложением отменить налог на имущество, которым облагаются памятники погибшим воинам.
Как рассказала РИА Новости депутат, такая инициатива появилась в результате приема граждан в городе Красный Сулин Ростовской области. По словам Стенякиной, в мае прошла церемония открытия памятника погибшим воинам на мемориале "Победа", новый памятник забрал к себе на баланс районный Дом культуры, чтобы содержать и оберегать его.
"Но теперь получается, что ДК должен еще платить за монумент налог на имущество - почти 100 тысяч рублей в год! Местные жители и глава Красносулинского района Иван Кирпичков просят внести изменения в законодательство и освободить такие монументы (которые появляются по всей стране) от налога, особенно если они построены на народные деньги", - подчеркнула парламентарий.
Она напомнила, что по решению главы государства все вечные огни в России освобождены от уплаты за газ.
"Именно так и должно быть, поэтому я, конечно, возьму в работу инициативу жителей Красного Сулина: займусь этим вопросом вместе с моей командой и коллегами из "Единой России". Во-первых, направлю депутатский запрос в Минфин РФ", - заключила Стенякина.
