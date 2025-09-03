https://ria.ru/20250903/gosduma-2039227650.html

В Госдуме предложили отменить налог на имущество для памятников воинам

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы, член комитета ГД по труду Екатерина Стенякина заявила, что обратится в Минфин РФ с предложением отменить налог на имущество, которым облагаются памятники погибшим воинам. Как рассказала РИА Новости депутат, такая инициатива появилась в результате приема граждан в городе Красный Сулин Ростовской области. По словам Стенякиной, в мае прошла церемония открытия памятника погибшим воинам на мемориале "Победа", новый памятник забрал к себе на баланс районный Дом культуры, чтобы содержать и оберегать его. "Но теперь получается, что ДК должен еще платить за монумент налог на имущество - почти 100 тысяч рублей в год! Местные жители и глава Красносулинского района Иван Кирпичков просят внести изменения в законодательство и освободить такие монументы (которые появляются по всей стране) от налога, особенно если они построены на народные деньги", - подчеркнула парламентарий. Она напомнила, что по решению главы государства все вечные огни в России освобождены от уплаты за газ. "Именно так и должно быть, поэтому я, конечно, возьму в работу инициативу жителей Красного Сулина: займусь этим вопросом вместе с моей командой и коллегами из "Единой России". Во-первых, направлю депутатский запрос в Минфин РФ", - заключила Стенякина.

