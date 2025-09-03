https://ria.ru/20250903/germaniya-2039247318.html

В бундестаге предложили взыскать компенсации за подрыв "Северного потока"

В бундестаге предложили взыскать компенсации за подрыв "Северного потока"

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Правительству ФРГ следовало бы взыскать компенсации за подрыв "Северного потока", но делать этого оно не будет, заявил в беседе с "РБК" депутат комитета по экономике и энергетике бундестага от фракции "Альтернативы для Германии" Штеффен Котре."Правительству Германии следовало бы потребовать компенсацию с виновных во взрывах газопроводов "Северный поток" в 2022 году. <…> Федеральное правительство "озабочено нанесением максимально возможного ущерба России", поэтому вряд ли соответствующие органы переквалифицируют диверсию в террористический акт", — сказал он.При этом, добавил Котре, у него сложилось впечатление, что власти намеренно скрывают подробности произошедшего.В ночь на 21 августа итальянские карабинеры арестовали гражданина Украины Сергея Кузнецова по запросу немецкой прокуратуры. Его задержали, когда он прибыл в провинцию Римини на отдых с семьей.По данным WSJ, Кузнецов — отставной капитан ВСУ, служил в СБУ. Предположительно, его и других военных наняли в мае 2022-го для осуществления диверсии на "Северных потоках". Как пишет Corriere della Sera, он был капитаном яхты "Андромеда", которая использовалась для перевозки взрывчатки.Суд Болоньи назначил заседание по делу украинца на 3 сентября. Как заявил адвокат, уже после следующего слушания Кузнецова могут экстрадировать в Германию. От добровольной выдачи он отказался.

