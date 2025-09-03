https://ria.ru/20250903/garantii-2039448712.html
Путин: гарантии безопасности для Украины не связаны с вопросом территорий
Путин: гарантии безопасности для Украины не связаны с вопросом территорий - РИА Новости, 03.09.2025
Путин: гарантии безопасности для Украины не связаны с вопросом территорий
Россия напрямую не связывает гарантии безопасности для Украины с вопросом территорий, заявил президент России Владимир Путин.
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Россия напрямую не связывает гарантии безопасности для Украины с вопросом территорий, заявил президент России Владимир Путин. "Гарантии безопасности - это естественно, я часто об этом говорю. Мы исходим из того, что любая страна должна иметь эти гарантии, систему безопасности, и Украина в том числе. Но это не связано с каким-то обменами, особенно с обменами территорий", - сказал российский лидер журналистам на пресс-конференции по итогам визита в КНР. Президент РФ Владимир Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры. Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.
Путин: гарантии безопасности для Украины не связаны с вопросом территорий
