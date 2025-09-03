Рейтинг@Mail.ru
ФРГ отказалась дать украинцу Кузнецову доступ к делу о подрыве потоков
03.09.2025
ФРГ отказалась дать украинцу Кузнецову доступ к делу о подрыве потоков
в мире
германия
украина
болонья
сергей кузнецов (архитектор)
БОЛОНЬЯ, 3 сен - РИА Новости. Прокуратура ФРГ отказалась представить защите фигуранта дела о подрыве "Северных потоков" гражданина Украины Сергея Кузнецова доступ к материалам следствия, заявил РИА Новости его адвокат Никола Канестрини. "Немецкое обвинение, к сожалению, отклонило наш запрос о предоставлении доступа к материалам дела, что является вопиющим отказом в правосудии, поскольку, если вы кого-то арестовываете, вы должны сообщить ему или ей... какие доказательства имеются. По всей видимости, как мне сообщили наши немецкие коллеги из команды защиты, существует проблема с немецким законом в отношении экстрадиции, поскольку немецкие уголовные процедуры гласят, что каждый арестованный имеет право на получение доказательств. Но это не повторяется в немецком законодательстве о европейском ордере на арест", - заявил Канестрини по итогам заседания апелляционного суда Болоньи. Ранее суд назначил на 9 сентября новое заседание по делу об экстрадиции, запросив ФРГ об условиях содержания Кузнецова в случае выдачи.
германия, украина, болонья, сергей кузнецов
В мире, Германия, Украина, Болонья, Сергей Кузнецов (архитектор)
Сергей Кузнецов, арестованный в Италии в связи с терактом на "Северных потоках"
Сергей Кузнецов, арестованный в Италии в связи с терактом на "Северных потоках". Архивное фото
БОЛОНЬЯ, 3 сен - РИА Новости. Прокуратура ФРГ отказалась представить защите фигуранта дела о подрыве "Северных потоков" гражданина Украины Сергея Кузнецова доступ к материалам следствия, заявил РИА Новости его адвокат Никола Канестрини.
"Немецкое обвинение, к сожалению, отклонило наш запрос о предоставлении доступа к материалам дела, что является вопиющим отказом в правосудии, поскольку, если вы кого-то арестовываете, вы должны сообщить ему или ей... какие доказательства имеются. По всей видимости, как мне сообщили наши немецкие коллеги из команды защиты, существует проблема с немецким законом в отношении экстрадиции, поскольку немецкие уголовные процедуры гласят, что каждый арестованный имеет право на получение доказательств. Но это не повторяется в немецком законодательстве о европейском ордере на арест", - заявил Канестрини по итогам заседания апелляционного суда Болоньи.
Ранее суд назначил на 9 сентября новое заседание по делу об экстрадиции, запросив ФРГ об условиях содержания Кузнецова в случае выдачи.
В бундестаге предложили взыскать компенсации за подрыв "Северного потока"
