https://ria.ru/20250903/frg-2039500643.html

ФРГ отказалась дать украинцу Кузнецову доступ к делу о подрыве потоков

ФРГ отказалась дать украинцу Кузнецову доступ к делу о подрыве потоков - РИА Новости, 03.09.2025

ФРГ отказалась дать украинцу Кузнецову доступ к делу о подрыве потоков

Прокуратура ФРГ отказалась представить защите фигуранта дела о подрыве "Северных потоков" гражданина Украины Сергея Кузнецова доступ к материалам следствия,... РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T19:56:00+03:00

2025-09-03T19:56:00+03:00

2025-09-03T19:56:00+03:00

в мире

германия

украина

болонья

сергей кузнецов (архитектор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036917067_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3f0b7fed9b40aca9ea5346d8b89d2b94.jpg

БОЛОНЬЯ, 3 сен - РИА Новости. Прокуратура ФРГ отказалась представить защите фигуранта дела о подрыве "Северных потоков" гражданина Украины Сергея Кузнецова доступ к материалам следствия, заявил РИА Новости его адвокат Никола Канестрини. "Немецкое обвинение, к сожалению, отклонило наш запрос о предоставлении доступа к материалам дела, что является вопиющим отказом в правосудии, поскольку, если вы кого-то арестовываете, вы должны сообщить ему или ей... какие доказательства имеются. По всей видимости, как мне сообщили наши немецкие коллеги из команды защиты, существует проблема с немецким законом в отношении экстрадиции, поскольку немецкие уголовные процедуры гласят, что каждый арестованный имеет право на получение доказательств. Но это не повторяется в немецком законодательстве о европейском ордере на арест", - заявил Канестрини по итогам заседания апелляционного суда Болоньи. Ранее суд назначил на 9 сентября новое заседание по делу об экстрадиции, запросив ФРГ об условиях содержания Кузнецова в случае выдачи.

https://ria.ru/20250903/germaniya-2039247318.html

германия

украина

болонья

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия, украина, болонья, сергей кузнецов (архитектор)