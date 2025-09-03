https://ria.ru/20250903/frg-2039500643.html
ФРГ отказалась дать украинцу Кузнецову доступ к делу о подрыве потоков
ФРГ отказалась дать украинцу Кузнецову доступ к делу о подрыве потоков
БОЛОНЬЯ, 3 сен - РИА Новости. Прокуратура ФРГ отказалась представить защите фигуранта дела о подрыве "Северных потоков" гражданина Украины Сергея Кузнецова доступ к материалам следствия, заявил РИА Новости его адвокат Никола Канестрини. "Немецкое обвинение, к сожалению, отклонило наш запрос о предоставлении доступа к материалам дела, что является вопиющим отказом в правосудии, поскольку, если вы кого-то арестовываете, вы должны сообщить ему или ей... какие доказательства имеются. По всей видимости, как мне сообщили наши немецкие коллеги из команды защиты, существует проблема с немецким законом в отношении экстрадиции, поскольку немецкие уголовные процедуры гласят, что каждый арестованный имеет право на получение доказательств. Но это не повторяется в немецком законодательстве о европейском ордере на арест", - заявил Канестрини по итогам заседания апелляционного суда Болоньи. Ранее суд назначил на 9 сентября новое заседание по делу об экстрадиции, запросив ФРГ об условиях содержания Кузнецова в случае выдачи.
