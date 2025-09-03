Рейтинг@Mail.ru
Финляндия выделит шесть миллиардов евро на оборонные закупки - РИА Новости, 03.09.2025
10:45 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/finljandija-2039303597.html
Финляндия выделит шесть миллиардов евро на оборонные закупки
Финляндия в 2026 году выделит 6 миллиардов евро на оборонные закупки, сообщило правительство республики по итогам обсуждения бюджета на будущий год. РИА Новости, 03.09.2025
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Финляндия в 2026 году выделит 6 миллиардов евро на оборонные закупки, сообщило правительство республики по итогам обсуждения бюджета на будущий год. "Проект бюджета на 2026 год включает шесть миллиардов евро на новые полномочия на закупку оборонного оборудования", - говорится в сообщении на сайте правительства. По данным правительства, эта сумма на 400 миллионов превышает выделение средств на оборонные закупки в бюджете 2025 года. Два миллиарда евро из этих средств будут направлены на разработку систем вооружения, а четыре миллиарда - на развитие материальных средств. По словам правительства, с введением новых закупок силы обороны Финляндии начнут модернизацию сухопутных сил, которая будет включать, в частности, замену устаревающих систем вооружения и многопрофильное развитие возможностей сухопутных сил. Весной 2025 года правительство приняло решение об увеличении оборонных расходов до 3% ВВП к 2029 году. Финляндия также взяла на себя обязательство увеличить расходы на оборону до 3,5% к 2035 году и тратить 1,5% ВВП на развитие инфраструктуры в соответствии с целевым показателем НАТО. В Гааге 24-25 июня прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех стран-участниц повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. Итогом саммита стало условное обязательство государств-членов НАТО к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер страны Педро Санчес еще до саммита в официальном письме генсеку НАТО указывал, что испанские власти не поддержат увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, но говорил о 2032 годе и предлагал включить более гибкую формулировку. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Финляндия в 2026 году выделит 6 миллиардов евро на оборонные закупки, сообщило правительство республики по итогам обсуждения бюджета на будущий год.
"Проект бюджета на 2026 год включает шесть миллиардов евро на новые полномочия на закупку оборонного оборудования", - говорится в сообщении на сайте правительства.
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
Посол России рассказал, на чем экономят в Финляндии ради военных расходов
8 февраля, 06:46
По данным правительства, эта сумма на 400 миллионов превышает выделение средств на оборонные закупки в бюджете 2025 года. Два миллиарда евро из этих средств будут направлены на разработку систем вооружения, а четыре миллиарда - на развитие материальных средств.
По словам правительства, с введением новых закупок силы обороны Финляндии начнут модернизацию сухопутных сил, которая будет включать, в частности, замену устаревающих систем вооружения и многопрофильное развитие возможностей сухопутных сил.
Весной 2025 года правительство приняло решение об увеличении оборонных расходов до 3% ВВП к 2029 году. Финляндия также взяла на себя обязательство увеличить расходы на оборону до 3,5% к 2035 году и тратить 1,5% ВВП на развитие инфраструктуры в соответствии с целевым показателем НАТО.
В Гааге 24-25 июня прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех стран-участниц повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. Итогом саммита стало условное обязательство государств-членов НАТО к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер страны Педро Санчес еще до саммита в официальном письме генсеку НАТО указывал, что испанские власти не поддержат увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, но говорил о 2032 годе и предлагал включить более гибкую формулировку.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Флаг Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
В парламенте Финляндии назвали недостатки новой оборонной стратегии ЕС
19 марта, 22:11
 
В миреФинляндияЕвропаРоссияДональд ТрампПедро СанчесНАТО
 
 
