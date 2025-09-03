https://ria.ru/20250903/finljandija-2039303597.html

Финляндия выделит шесть миллиардов евро на оборонные закупки

Финляндия выделит шесть миллиардов евро на оборонные закупки - РИА Новости, 03.09.2025

Финляндия выделит шесть миллиардов евро на оборонные закупки

Финляндия в 2026 году выделит 6 миллиардов евро на оборонные закупки, сообщило правительство республики по итогам обсуждения бюджета на будущий год. РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T10:45:00+03:00

2025-09-03T10:45:00+03:00

2025-09-03T10:45:00+03:00

в мире

финляндия

европа

россия

дональд трамп

педро санчес

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:276:683:660_1920x0_80_0_0_e90ad696cd41f9310bb49920924a3f62.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Финляндия в 2026 году выделит 6 миллиардов евро на оборонные закупки, сообщило правительство республики по итогам обсуждения бюджета на будущий год. "Проект бюджета на 2026 год включает шесть миллиардов евро на новые полномочия на закупку оборонного оборудования", - говорится в сообщении на сайте правительства. По данным правительства, эта сумма на 400 миллионов превышает выделение средств на оборонные закупки в бюджете 2025 года. Два миллиарда евро из этих средств будут направлены на разработку систем вооружения, а четыре миллиарда - на развитие материальных средств. По словам правительства, с введением новых закупок силы обороны Финляндии начнут модернизацию сухопутных сил, которая будет включать, в частности, замену устаревающих систем вооружения и многопрофильное развитие возможностей сухопутных сил. Весной 2025 года правительство приняло решение об увеличении оборонных расходов до 3% ВВП к 2029 году. Финляндия также взяла на себя обязательство увеличить расходы на оборону до 3,5% к 2035 году и тратить 1,5% ВВП на развитие инфраструктуры в соответствии с целевым показателем НАТО. В Гааге 24-25 июня прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех стран-участниц повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. Итогом саммита стало условное обязательство государств-членов НАТО к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер страны Педро Санчес еще до саммита в официальном письме генсеку НАТО указывал, что испанские власти не поддержат увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, но говорил о 2032 годе и предлагал включить более гибкую формулировку. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20250208/finlyandiya-1998105220.html

https://ria.ru/20250319/strategiya-2006078336.html

финляндия

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, финляндия, европа, россия, дональд трамп, педро санчес, нато