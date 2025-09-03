В Европарламенте заявили о нереалистичности сделки с США по энергоносителям
Ланге назвал нереалистичной закупку у США энергоносителей на $250 миллиардов
БРЮССЕЛЬ, 3 сен - РИА Новости. Выполнение обязательств Евросоюза закупить у США энергоносители на сумму в 250 миллиардов долларов в год в рамках торговой сделки "абсолютно нереалистично", заявил глава комитета Европарламента по международной торговле Бернд Ланге.
"Лично я считаю, что это (выполнение обязательств - ред.) абсолютно нереалистично", - сказал он журналистам.
Трансляция его общения с прессой велась на сайте Еврокомиссии.
По информации Ланге, энергетические компании закупают у США энергоносители на сумму около 100 миллиардов долларов в год, а сделка предусматривает покупку энергоносителей на дополнительную сумму в 250 миллиардов в год.
"Я не вижу возможностей это реализовать. И у меня есть сомнения, что возможности Соединенных штатов способны обеспечить такое количество нефти и СПГ. Я слышал от некоторых компаний в США, что они не смогут столько поставить", - сказал он.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров. В частности, в рамках договоренности Европейский союз обязался закупить у Вашингтона энергоносители на сумму в 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа, - а также инвестировать в Америку дополнительные 600 миллиардов долларов.