Каллас признала, что принимать новые санкции против России стало сложнее

Каллас признала, что принимать новые санкции против России стало сложнее

2025-09-03T15:53:00+03:00

БРЮССЕЛЬ, 3 сен – РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас признала, что принимать новые санкции против России становится с каждым разом сложнее. "Я не скажу, что мы медленно продвигались с 18-м или медлим с 19-м пакетом (антироссийских санкций - ред.), но это делать становится все сложнее", - сказала она. Каллас также посетовала, что "это не демократия", когда один член ЕС блокирует решение 26 других. Ранее Каллас выступила за изменение процедуры принятия решений в Евросоюзе в пользу решений большинством голосов вместо единогласия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в августе заявляла, что 19-й пакет санкций против РФ планируется ввести уже к середине сентября. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

