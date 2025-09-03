https://ria.ru/20250903/es-2039412517.html
Каллас признала, что принимать новые санкции против России стало сложнее
Каллас признала, что принимать новые санкции против России стало сложнее - РИА Новости, 03.09.2025
Каллас признала, что принимать новые санкции против России стало сложнее
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас признала, что принимать новые санкции против России становится с каждым разом сложнее. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T15:53:00+03:00
2025-09-03T15:53:00+03:00
2025-09-03T15:53:00+03:00
в мире
россия
москва
кайя каллас
урсула фон дер ляйен
владимир путин
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029928350_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bcdc490017b58fc1c6702481b78abc80.jpg
БРЮССЕЛЬ, 3 сен – РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас признала, что принимать новые санкции против России становится с каждым разом сложнее. "Я не скажу, что мы медленно продвигались с 18-м или медлим с 19-м пакетом (антироссийских санкций - ред.), но это делать становится все сложнее", - сказала она. Каллас также посетовала, что "это не демократия", когда один член ЕС блокирует решение 26 других. Ранее Каллас выступила за изменение процедуры принятия решений в Евросоюзе в пользу решений большинством голосов вместо единогласия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в августе заявляла, что 19-й пакет санкций против РФ планируется ввести уже к середине сентября. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250520/es-2018131335.html
https://ria.ru/20250118/pushkov-1994318090.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029928350_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_548fa037aefe0bebfd4209fc0db50c35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, москва, кайя каллас, урсула фон дер ляйен, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Россия, Москва, Кайя Каллас, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Путин, Евросоюз, Еврокомиссия
Каллас признала, что принимать новые санкции против России стало сложнее
Каллас: принимать новые антироссийские санкции становится все сложнее