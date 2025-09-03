Рейтинг@Mail.ru
Эксперт раскрыл, кто из западных компаний первым захочет вернуться в Россию
06:24 03.09.2025
Эксперт раскрыл, кто из западных компаний первым захочет вернуться в Россию
Эксперт раскрыл, кто из западных компаний первым захочет вернуться в Россию
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Первыми в Россию захотят вернуться американские компании - это связано с разумной политикой президента США Дональда Трампа - однако структура российского рынка за прошедшие три года сильно изменилась и далеко не все западные компании смогут найти свою нишу, заявил в интервью РИА Новости директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв. "Соединенные Штаты после прихода к власти Дональда Трампа с точки зрения экономики ведут себя куда разумнее, чем, например, Европейский Союз. Это значит, что интересы крупных компаний, корпораций Белый дом не ущемляет в угоду политическим целям. Совершенно обратная картина в Европе, где бизнес подвергается сильнейшему политическому давлению со стороны государства", - сказал Широв. "Разумеется, мы не знаем всех деталей, но уверен, что торгово-экономические вопросы занимают не последнее место в идущих с некоторых пор встречах, переговорах между представителями России и США. Скажу так: если западные компании начнут возвращаться в Россию, то первыми среди них будут компании американские", - добавил он. При этом, естественно, не все западные компании нужны России, уверен Широв. Отечественный рынок сильно изменился после 2022 года, и изменился в лучшую сторону. Оказалось, что в стране есть большое количество компаний, которые могут производить высокого качества мебель, одежду, обувь, упаковку, почти все "простые вещи". Все то, к слову, что до недавнего времени в больших объемах импортировалось, напомнил он. "Поэтому сегодня, когда мы говорим о необходимости возвращения западных компаний в Россию, мы имеем в виду не те их них, что работают на потребительском рынке. Сейчас уже для нас важны, прежде всего, технологические компании, которые работают в области высоких технологий и в транспорте, и в нефтепереработке, и в машиностроении, и в цифровизации. Нам, наконец, нужны компании, которые выпускают оборудование, которое мы еще не в состоянии производить сами", - заключил экономист. Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Президент РФ Владимир Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров ранее говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться, подписанных опционов на обратный выкуп игра будет с "чистого поля", указывал он. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 4 сентября в 10.00 мск.
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Первыми в Россию захотят вернуться американские компании - это связано с разумной политикой президента США Дональда Трампа - однако структура российского рынка за прошедшие три года сильно изменилась и далеко не все западные компании смогут найти свою нишу, заявил в интервью РИА Новости директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв.
"Соединенные Штаты после прихода к власти Дональда Трампа с точки зрения экономики ведут себя куда разумнее, чем, например, Европейский Союз. Это значит, что интересы крупных компаний, корпораций Белый дом не ущемляет в угоду политическим целям. Совершенно обратная картина в Европе, где бизнес подвергается сильнейшему политическому давлению со стороны государства", - сказал Широв.
"Разумеется, мы не знаем всех деталей, но уверен, что торгово-экономические вопросы занимают не последнее место в идущих с некоторых пор встречах, переговорах между представителями России и США. Скажу так: если западные компании начнут возвращаться в Россию, то первыми среди них будут компании американские", - добавил он.
При этом, естественно, не все западные компании нужны России, уверен Широв. Отечественный рынок сильно изменился после 2022 года, и изменился в лучшую сторону. Оказалось, что в стране есть большое количество компаний, которые могут производить высокого качества мебель, одежду, обувь, упаковку, почти все "простые вещи". Все то, к слову, что до недавнего времени в больших объемах импортировалось, напомнил он.
"Поэтому сегодня, когда мы говорим о необходимости возвращения западных компаний в Россию, мы имеем в виду не те их них, что работают на потребительском рынке. Сейчас уже для нас важны, прежде всего, технологические компании, которые работают в области высоких технологий и в транспорте, и в нефтепереработке, и в машиностроении, и в цифровизации. Нам, наконец, нужны компании, которые выпускают оборудование, которое мы еще не в состоянии производить сами", - заключил экономист.
Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Президент РФ Владимир Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров ранее говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться, подписанных опционов на обратный выкуп игра будет с "чистого поля", указывал он.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 4 сентября в 10.00 мск.
