Трамп назвал Си Цзиньпина другом
2025-09-03T18:54:00+03:00
в мире
си цзиньпин
китай
дональд трамп
сша
ВАШИНГТОН, 3 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим другом."Вчера вечером я смотрел выступление Си Цзиньпина. Председатель Си - мой друг, но я подумал, что вчера вечером во время этой речи следовало упомянуть Соединенные Штаты, потому что мы помогли Китаю", – сказал президент США в Белом доме.
китай
сша
в мире, си цзиньпин, китай, дональд трамп, сша
В мире, Си Цзиньпин, Китай, Дональд Трамп, США
