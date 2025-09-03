Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал Си Цзиньпина другом - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:54 03.09.2025 (обновлено: 19:02 03.09.2025)
https://ria.ru/20250903/drug-2039486851.html
Трамп назвал Си Цзиньпина другом
Трамп назвал Си Цзиньпина другом - РИА Новости, 03.09.2025
Трамп назвал Си Цзиньпина другом
Президент США Дональд Трамп назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим другом. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T18:54:00+03:00
2025-09-03T19:02:00+03:00
в мире
си цзиньпин
китай
дональд трамп
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037543130_0:3:3072:1731_1920x0_80_0_0_6dfabda19c7b125234d28b66f126a2e5.jpg
ВАШИНГТОН, 3 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим другом."Вчера вечером я смотрел выступление Си Цзиньпина. Председатель Си - мой друг, но я подумал, что вчера вечером во время этой речи следовало упомянуть Соединенные Штаты, потому что мы помогли Китаю", – сказал президент США в Белом доме.
https://ria.ru/20250903/putin-2039468732.html
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037543130_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_11f26c44090f0a6ef3fdad782e78ea7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, си цзиньпин, китай, дональд трамп, сша
В мире, Си Цзиньпин, Китай, Дональд Трамп, США
Трамп назвал Си Цзиньпина другом

Трамп назвал Си Цзиньпина своим другом

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 3 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим другом.
"Вчера вечером я смотрел выступление Си Цзиньпина. Председатель Си - мой друг, но я подумал, что вчера вечером во время этой речи следовало упомянуть Соединенные Штаты, потому что мы помогли Китаю", – сказал президент США в Белом доме.
Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции Дяоюйтай в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Путин рассказал о мнениях собеседников в Китае о позиции Трампа по Украине
Вчера, 17:52
 
В миреСи ЦзиньпинКитайДональд ТрампСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала