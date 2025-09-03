https://ria.ru/20250903/doch-2039312452.html

СМИ оценили участие дочери Ким Чен Ына в его визите в Пекин

2025-09-03T11:18:00+03:00

2025-09-03T11:18:00+03:00

2025-09-03T11:37:00+03:00

в мире

китай

кндр (северная корея)

россия

ким чен ын

владимир путин

ли соль чжу

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977525243_0:174:835:644_1920x0_80_0_0_20ddf7e78d780ea813e48e6f251d4543.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Южнокорейские СМИ полагают, что участие дочери лидера КНДР Ким Чен Ына в его поездке в Китай может говорить об укреплении ее статуса как возможной преемницы в будущем. Во вторник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало фотографии, запечатлевшие момент прибытия северокорейского лидера на своем спецпоезде в Пекин. В столице КНР делегацию из КНДР встречал высокопоставленные китайские чиновники, в том числе министр иностранных дел Китая Ван И. На нескольких снимках видно, что на платформе пекинского вокзала рядом с Ким Чен Ыном стоит его дочь Ким Чжу Э. Лидер КНДР во вторник прибыл в Китай с официальным визитом для участия в торжественных празднованиях по случаю 80-летия победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. В среду Ким Чен Ын вместе с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином присутствовали на военном параде на площади Тяньаньмэнь в Пекине. По окончании парада и торжественного приема Путин и Ким Чен Ын отправились на двусторонние переговоры. Южнокорейское агентство Рёнхап отметило, что визит Ким Чен Ына в Пекин, в котором его сопровождает дочь, отметил первое официальное появление Ким Чжу Э на публике за границей. Рёнхап называет это своего рода "дипломатическим дебютом, усиливающим подозрения в том, что ее готовят к роли первой женщины-лидера КНДР". Ким Чен Ын впервые показал народу свою дочь, которая вместе с ним наблюдала за пуском межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) типа "Хвасон-17", в 2022 году. Это стало первым случаем, когда официальные СМИ Северной Кореи раскрыли внешность ребенка северокорейского лидера. С тех пор Ким Чжу Э начала все больше появляться на публике. Вместе с отцом они принимала участие в осмотре склада с ракетами, военном параде, а также была замечена на футбольном матче и открытии строительства улицы в Пхеньяне. Девятое мая 2025 года Ким Чен Ын вместе с дочерью посетил посольство РФ в Пхеньяне, где лично поздравил Россию с Днем победы. Ким Чжу Э напрямую беседовала с послом России в КНДР. По мнению агентства Рёнхап, статус дочери северокорейского лидера постепенно становится даже более высоким, чем статус ее матери Ли Соль Чжу. Последнюю теперь все чаще замечают стоящей позади Ким Чен Ына и Ким Чжу Э. На многих мероприятиях Ли Соль Чжу вовсе не присутствует, отмечает Рёнхап. Газета "Чосон ильбо" обратила внимание на фотографию, опубликованную северокорейской газетой "Нодон синмун", на которой Ким Чжу Э запечатлена стоящей несколько впереди своего отца. Также "Чосон ильбо" отметила, что в СМИ КНДР потенциальную преемницу Ким Чен Ына чаще всего называют "уважаемой дочерью". Кроме того, по данным газеты, отец нынешнего северокорейского лидера Ким Чен Ир, перед тем как занять пост главы государства, также вместе со своим отцом Ким Ир Сеном посетил Китай для встречи с лидером КНР Дэн Сяопином.

в мире, китай, кндр (северная корея), россия, ким чен ын, владимир путин, ли соль чжу