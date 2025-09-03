Рейтинг@Mail.ru
Ким Чен Ын пожал руку спикеру парламента Южной Кореи - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:41 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/chen-2039324044.html
Ким Чен Ын пожал руку спикеру парламента Южной Кореи
Ким Чен Ын пожал руку спикеру парламента Южной Кореи - РИА Новости, 03.09.2025
Ким Чен Ын пожал руку спикеру парламента Южной Кореи
Лидер КНДР Ким Чен Ын во время парада в честь 80-летия победы во Второй мировой войне в Пекине пожал руку спикеру парламента Южной Кореи У Вон Сику, передает... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T11:41:00+03:00
2025-09-03T11:41:00+03:00
в мире
кндр (северная корея)
россия
пекин
ким чен ын
владимир путин
си цзиньпин
военный парад в пекине в 2025 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039289816_0:0:3268:1839_1920x0_80_0_0_8888acb80a0e6c9ab2449dbf4cc2b850.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын во время парада в честь 80-летия победы во Второй мировой войне в Пекине пожал руку спикеру парламента Южной Кореи У Вон Сику, передает агентство Newsis. "Согласно информации от офиса спикера парламента, У Вон Сик и Ким Чен Ын поприветствовали друг друга перед началом парада. На трибуны на площади Тяньаньмэнь они поднимались вместе, но во время парада сидели на противоположных сторонах", - говорится в сообщении Newsis. По данным агентства, спикер парламента также успел коротко пообщаться с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. У Вон Сик попросил Путина "проявить интерес к более 130 южнокорейским компаниям, которые ведут бизнес в России". Как пишет Newsis, ссылаясь на данные офиса У Вон Сика, Путин выразил особую заинтересованность в проблеме межкорейских отношений и ситуации на Корейском полуострове, а также спросил южнокорейского спикера о его видении развития отношений между двумя Кореями, чтобы "при встрече с Ким Чен Ыном передать лидеру КНДР его слова". У Вон Сик передал Си Цзиньпину приглашение принять участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в южнокорейском городе Кёнджу с 31 октября по 1 ноября. Ранее Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын наряду с главами других государств приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. Лидеры России и КНДР присутствовали на военном параде на площади Тяньаньмэнь и торжественном приеме в Доме народных собраний, после чего провели двусторонние переговоры. -0-
https://ria.ru/20250903/peregovory-2039274158.html
https://ria.ru/20250903/peregovory-2039281082.html
кндр (северная корея)
россия
пекин
южная корея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039289816_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7fecff533655df0e3c237aca38f70347.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кндр (северная корея), россия, пекин, ким чен ын, владимир путин, си цзиньпин, военный парад в пекине в 2025 году, южная корея
В мире, КНДР (Северная Корея), Россия, Пекин, Ким Чен Ын, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Военный парад в Пекине в 2025 году, Южная Корея
Ким Чен Ын пожал руку спикеру парламента Южной Кореи

Ким Чен Ын пожал руку спикеру парламента Южной Кореи У Вон Сику в Пекине

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПредседатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын в Пекине
Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын в Пекине
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын во время парада в честь 80-летия победы во Второй мировой войне в Пекине пожал руку спикеру парламента Южной Кореи У Вон Сику, передает агентство Newsis.
"Согласно информации от офиса спикера парламента, У Вон Сик и Ким Чен Ын поприветствовали друг друга перед началом парада. На трибуны на площади Тяньаньмэнь они поднимались вместе, но во время парада сидели на противоположных сторонах", - говорится в сообщении Newsis.
Президент России Владимир Путин в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Путин обсудил двусторонние отношения с лидерами КНДР, Конго и Вьетнама
Вчера, 13:55
По данным агентства, спикер парламента также успел коротко пообщаться с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. У Вон Сик попросил Путина "проявить интерес к более 130 южнокорейским компаниям, которые ведут бизнес в России".
Как пишет Newsis, ссылаясь на данные офиса У Вон Сика, Путин выразил особую заинтересованность в проблеме межкорейских отношений и ситуации на Корейском полуострове, а также спросил южнокорейского спикера о его видении развития отношений между двумя Кореями, чтобы "при встрече с Ким Чен Ыном передать лидеру КНДР его слова".
У Вон Сик передал Си Цзиньпину приглашение принять участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в южнокорейском городе Кёнджу с 31 октября по 1 ноября.
Ранее Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын наряду с главами других государств приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. Лидеры России и КНДР присутствовали на военном параде на площади Тяньаньмэнь и торжественном приеме в Доме народных собраний, после чего провели двусторонние переговоры. -0-
Ким Ё Чжон - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Сестра Ким Чен Ына приняла участие в переговорах с Путиным
Вчера, 09:19
 
В миреКНДР (Северная Корея)РоссияПекинКим Чен ЫнВладимир ПутинСи ЦзиньпинВоенный парад в Пекине в 2025 годуЮжная Корея
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала