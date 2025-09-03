Ким Чен Ын пожал руку спикеру парламента Южной Кореи
Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын в Пекине
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын во время парада в честь 80-летия победы во Второй мировой войне в Пекине пожал руку спикеру парламента Южной Кореи У Вон Сику, передает агентство Newsis.
"Согласно информации от офиса спикера парламента, У Вон Сик и Ким Чен Ын поприветствовали друг друга перед началом парада. На трибуны на площади Тяньаньмэнь они поднимались вместе, но во время парада сидели на противоположных сторонах", - говорится в сообщении Newsis.
По данным агентства, спикер парламента также успел коротко пообщаться с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. У Вон Сик попросил Путина "проявить интерес к более 130 южнокорейским компаниям, которые ведут бизнес в России".
Как пишет Newsis, ссылаясь на данные офиса У Вон Сика, Путин выразил особую заинтересованность в проблеме межкорейских отношений и ситуации на Корейском полуострове, а также спросил южнокорейского спикера о его видении развития отношений между двумя Кореями, чтобы "при встрече с Ким Чен Ыном передать лидеру КНДР его слова".
У Вон Сик передал Си Цзиньпину приглашение принять участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в южнокорейском городе Кёнджу с 31 октября по 1 ноября.
Ранее Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын наряду с главами других государств приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. Лидеры России и КНДР присутствовали на военном параде на площади Тяньаньмэнь и торжественном приеме в Доме народных собраний, после чего провели двусторонние переговоры. -0-