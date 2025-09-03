Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин призвал не возвращаться к закону джунглей - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:45 03.09.2025 (обновлено: 10:55 03.09.2025)
https://ria.ru/20250903/chelovechestvo-2039303791.html
Си Цзиньпин призвал не возвращаться к закону джунглей
Си Цзиньпин призвал не возвращаться к закону джунглей - РИА Новости, 03.09.2025
Си Цзиньпин призвал не возвращаться к закону джунглей
Человечество должно мирно сосуществовать и не возвращаться к закону джунглей, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на приеме в Доме народных собраний по случаю... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T10:45:00+03:00
2025-09-03T10:55:00+03:00
си цзиньпин
в мире
китай
ялта
ссср
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2038992963_0:12:3164:1792_1920x0_80_0_0_d7f9e19c52dd3f806688b0a298877b1a.jpg
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Человечество должно мирно сосуществовать и не возвращаться к закону джунглей, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на приеме в Доме народных собраний по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне."Временное превосходство определяется силой, а победа в веках зависит от правды. Справедливость, свет и прогресс победят зло и тьму. Живущее на одной планете человечество должно мирно сосуществовать и никогда не возвращаться к закону джунглей, где сильный побеждает слабого", - заявил он.Война сопротивления Китая японской агрессии началась в 1931 году с вторжения японской армии в Маньчжурию. В 1937 году началось полномасштабное наступление японцев, и война приобрела тотальный характер, став впоследствии частью Второй Мировой войны. За восемь лет активных боевых действий, по данным историков КНР, погибли и были ранены 35 миллионов человек, преимущественно мирных граждан. В ходе Нанкинской резни в декабре 1937 года жертвами массовых казней военнопленных, убийства гражданских лиц, изнасилований стали около 300 тысяч человек, считают в Китае. Японские "медики" из отряда 731 проводили на мирных жителях и военнопленных бесчеловечные эксперименты.Выполняя союзнические обязательства, принятые на конференции в Ялте в феврале 1945 года, СССР вступил в войну против Японии, ровно через три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе. Маньчжурская стратегическая наступательная операция проводилась войсками Забайкальского и Дальневосточных фронтов. В общей сложности боевые потери Забайкальского фронта составили 2228 военнослужащих.
https://ria.ru/20250903/rossija-2039305656.html
https://ria.ru/20250903/pekin-2039257485.html
китай
ялта
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2038992963_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_75aefc4c951d668e74238a3fb46e6535.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
си цзиньпин, в мире, китай, ялта, ссср
Си Цзиньпин, В мире, Китай, Ялта, СССР
Си Цзиньпин призвал не возвращаться к закону джунглей

Си Цзиньпин заявил, что человечество должно мирно сосуществовать

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСи Цзиньпин
Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Человечество должно мирно сосуществовать и не возвращаться к закону джунглей, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на приеме в Доме народных собраний по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне.
"Временное превосходство определяется силой, а победа в веках зависит от правды. Справедливость, свет и прогресс победят зло и тьму. Живущее на одной планете человечество должно мирно сосуществовать и никогда не возвращаться к закону джунглей, где сильный побеждает слабого", - заявил он.
Президент России Владимир Путин на торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Россия и КНР против пересмотра итогов Второй мировой, считает эксперт
Вчера, 10:51
Война сопротивления Китая японской агрессии началась в 1931 году с вторжения японской армии в Маньчжурию. В 1937 году началось полномасштабное наступление японцев, и война приобрела тотальный характер, став впоследствии частью Второй Мировой войны. За восемь лет активных боевых действий, по данным историков КНР, погибли и были ранены 35 миллионов человек, преимущественно мирных граждан. В ходе Нанкинской резни в декабре 1937 года жертвами массовых казней военнопленных, убийства гражданских лиц, изнасилований стали около 300 тысяч человек, считают в Китае. Японские "медики" из отряда 731 проводили на мирных жителях и военнопленных бесчеловечные эксперименты.
Выполняя союзнические обязательства, принятые на конференции в Ялте в феврале 1945 года, СССР вступил в войну против Японии, ровно через три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе. Маньчжурская стратегическая наступательная операция проводилась войсками Забайкальского и Дальневосточных фронтов. В общей сложности боевые потери Забайкальского фронта составили 2228 военнослужащих.
Президент России Владимир Путин приехал на военный парад в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Си Цзиньпин переговаривался с Путиным и Ким Чен Ыном во время парада
Вчера, 06:04
 
Си ЦзиньпинВ миреКитайЯлтаСССР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала