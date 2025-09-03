https://ria.ru/20250903/chelovechestvo-2039303791.html

Си Цзиньпин призвал не возвращаться к закону джунглей

Человечество должно мирно сосуществовать и не возвращаться к закону джунглей, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на приеме в Доме народных собраний по случаю...

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Человечество должно мирно сосуществовать и не возвращаться к закону джунглей, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на приеме в Доме народных собраний по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне."Временное превосходство определяется силой, а победа в веках зависит от правды. Справедливость, свет и прогресс победят зло и тьму. Живущее на одной планете человечество должно мирно сосуществовать и никогда не возвращаться к закону джунглей, где сильный побеждает слабого", - заявил он.Война сопротивления Китая японской агрессии началась в 1931 году с вторжения японской армии в Маньчжурию. В 1937 году началось полномасштабное наступление японцев, и война приобрела тотальный характер, став впоследствии частью Второй Мировой войны. За восемь лет активных боевых действий, по данным историков КНР, погибли и были ранены 35 миллионов человек, преимущественно мирных граждан. В ходе Нанкинской резни в декабре 1937 года жертвами массовых казней военнопленных, убийства гражданских лиц, изнасилований стали около 300 тысяч человек, считают в Китае. Японские "медики" из отряда 731 проводили на мирных жителях и военнопленных бесчеловечные эксперименты.Выполняя союзнические обязательства, принятые на конференции в Ялте в феврале 1945 года, СССР вступил в войну против Японии, ровно через три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе. Маньчжурская стратегическая наступательная операция проводилась войсками Забайкальского и Дальневосточных фронтов. В общей сложности боевые потери Забайкальского фронта составили 2228 военнослужащих.

