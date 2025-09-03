https://ria.ru/20250903/britanija-2039412967.html

В Британии украли мотоцикл у байкера, проехавшего на нем 17 стран

В Британии украли мотоцикл у байкера, проехавшего на нем 17 стран - РИА Новости, 03.09.2025

В Британии украли мотоцикл у байкера, проехавшего на нем 17 стран

Воры в Великобритании украли мотоцикл у байкера из Индии, который до этого проехал на нем через 17 стран, включая Иран, Узбекистан и Казахстан, пишет газета... РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T15:56:00+03:00

2025-09-03T15:56:00+03:00

2025-09-03T15:56:00+03:00

в мире

великобритания

иран

узбекистан

ktm

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151885/75/1518857533_0:285:5472:3363_1920x0_80_0_0_a0f3c93b113e0b723b6f5aadcc333e39.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Воры в Великобритании украли мотоцикл у байкера из Индии, который до этого проехал на нем через 17 стран, включая Иран, Узбекистан и Казахстан, пишет газета Independent. "Кругосветное путешествие всей жизни мотоциклиста, объехавшего 17 стран, было внезапно прервано после того, как его мотоцикл украли в Великобритании", - говорится в материале. Как пишет газета, 33-летний индиец Йогеш Алекари выехал из Мумбаи в мае и успел проехать через Иран, Китай, Узбекистан и Казахстан, Германию, Бельгию и Францию. Прибыв в Великобританию, он отправился в Ноттингем, где проходило мероприятие для байкеров. Там Алекари припарковал свой мотоцикл бренда KTM рядом с парком, а сам отправился завтракать. За это время мотоцикл увезли три вора, два из которых были за рулем мопедов, что запечатлел на видео один из прохожих. Кроме самого мотоцикла индиец лишился имущества на 15 тысяч фунтов стерлингов, которое лежало в отсеке для хранения, включая ноутбук, мобильный телефон, два фотоаппарата, наличные и паспорт. По словам Алекари, прокомментировавшего ситуацию изданию, британская полиция, которой сразу же позвонил байкер, даже не приехала на место кражи и не перезвонила ему, а просто отправила ему "номер преступления". Представитель полиции Ноттингема сказал газете, что они "не могут представить, как жертву опечалила эта ситуация," и что они опубликуют фотографию мотоцикла, чтобы его найти.

https://ria.ru/20250515/smi-2017010511.html

https://ria.ru/20250119/vatrushka-1994482359.html

великобритания

иран

узбекистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, иран, узбекистан, ktm