В Британии украли мотоцикл у байкера, проехавшего на нем 17 стран
15:56 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/britanija-2039412967.html
В Британии украли мотоцикл у байкера, проехавшего на нем 17 стран
В Британии украли мотоцикл у байкера, проехавшего на нем 17 стран - РИА Новости, 03.09.2025
В Британии украли мотоцикл у байкера, проехавшего на нем 17 стран
Воры в Великобритании украли мотоцикл у байкера из Индии, который до этого проехал на нем через 17 стран, включая Иран, Узбекистан и Казахстан, пишет газета... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T15:56:00+03:00
2025-09-03T15:56:00+03:00
в мире
великобритания
иран
узбекистан
ktm
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151885/75/1518857533_0:285:5472:3363_1920x0_80_0_0_a0f3c93b113e0b723b6f5aadcc333e39.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Воры в Великобритании украли мотоцикл у байкера из Индии, который до этого проехал на нем через 17 стран, включая Иран, Узбекистан и Казахстан, пишет газета Independent. "Кругосветное путешествие всей жизни мотоциклиста, объехавшего 17 стран, было внезапно прервано после того, как его мотоцикл украли в Великобритании", - говорится в материале. Как пишет газета, 33-летний индиец Йогеш Алекари выехал из Мумбаи в мае и успел проехать через Иран, Китай, Узбекистан и Казахстан, Германию, Бельгию и Францию. Прибыв в Великобританию, он отправился в Ноттингем, где проходило мероприятие для байкеров. Там Алекари припарковал свой мотоцикл бренда KTM рядом с парком, а сам отправился завтракать. За это время мотоцикл увезли три вора, два из которых были за рулем мопедов, что запечатлел на видео один из прохожих. Кроме самого мотоцикла индиец лишился имущества на 15 тысяч фунтов стерлингов, которое лежало в отсеке для хранения, включая ноутбук, мобильный телефон, два фотоаппарата, наличные и паспорт. По словам Алекари, прокомментировавшего ситуацию изданию, британская полиция, которой сразу же позвонил байкер, даже не приехала на место кражи и не перезвонила ему, а просто отправила ему "номер преступления". Представитель полиции Ноттингема сказал газете, что они "не могут представить, как жертву опечалила эта ситуация," и что они опубликуют фотографию мотоцикла, чтобы его найти.
великобритания
иран
узбекистан
в мире, великобритания, иран, узбекистан, ktm
В мире, Великобритания, Иран, Узбекистан, KTM
В Британии украли мотоцикл у байкера, проехавшего на нем 17 стран

Independent: в Британии украли мотоцикл у байкера из Индии, проехавшего 17 стран

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Воры в Великобритании украли мотоцикл у байкера из Индии, который до этого проехал на нем через 17 стран, включая Иран, Узбекистан и Казахстан, пишет газета Independent.
"Кругосветное путешествие всей жизни мотоциклиста, объехавшего 17 стран, было внезапно прервано после того, как его мотоцикл украли в Великобритании", - говорится в материале.
Как пишет газета, 33-летний индиец Йогеш Алекари выехал из Мумбаи в мае и успел проехать через Иран, Китай, Узбекистан и Казахстан, Германию, Бельгию и Францию. Прибыв в Великобританию, он отправился в Ноттингем, где проходило мероприятие для байкеров. Там Алекари припарковал свой мотоцикл бренда KTM рядом с парком, а сам отправился завтракать. За это время мотоцикл увезли три вора, два из которых были за рулем мопедов, что запечатлел на видео один из прохожих.
Кроме самого мотоцикла индиец лишился имущества на 15 тысяч фунтов стерлингов, которое лежало в отсеке для хранения, включая ноутбук, мобильный телефон, два фотоаппарата, наличные и паспорт.
По словам Алекари, прокомментировавшего ситуацию изданию, британская полиция, которой сразу же позвонил байкер, даже не приехала на место кражи и не перезвонила ему, а просто отправила ему "номер преступления".
Представитель полиции Ноттингема сказал газете, что они "не могут представить, как жертву опечалила эта ситуация," и что они опубликуют фотографию мотоцикла, чтобы его найти.
В мире, Великобритания, Иран, Узбекистан, KTM
 
 
