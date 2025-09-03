ЧП с БПЛА в Ростовской области привело к задержке 23 поездов
Из-за падения обломков БПЛА в Ростовской области задерживаются 23 поезда
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Из-за атаки беспилотников в Ростовской области задерживаются 23 пассажирских поезда, сообщила Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД).
Среди них:
- № 155 Анапа — Москва;
- № 479 Сухум — Санкт-Петербург;
- № 113 Краснодар — Москва;
- № 251 Владикавказ — Санкт-Петербург;
- № 11 Анапа — Москва;
- № 143 Кисловодск — Москва;
- № 125 Новороссийск — Москва;
- № 557 Имеретинский Курорт — Москва;
- № 203 Анапа — Томск;
- № 225 Адлер — Мурманск;
- № 459 Адлер — Тамбов;
- № 49 Кисловодск — Санкт-Петербург;
- № 277 Анапа — Санкт-Петербург;
- № 99 Адлер — Санкт-Петербург;
- № 568 Москва — Анапа;
- № 136 Санкт-Петербург — Махачкала;
- № 30 Москва — Новороссийск;
- № 102 Москва — Адлер;
- № 144 Москва — Кисловодск;
- № 234 Москва — Новороссийск;
- № 114 Москва — Краснодар;
- № 20 Москва — Ростов-на-Дону;
- № 480 Москва — Сухум.
Время задержки составляет до четырех с половиной часов, добавили в ФПК. Там отметили, что пассажиров тех поездов, что задерживаются больше чем на четыре часа, обеспечат питанием. Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки, подчеркнули в компании.
Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте "РЖД" и по круглосуточному телефону 8-800-775-00-00.
Минувшей ночью над Ростовской областью сбили 25 украинских беспилотников. Обломки упали в районе станции Кутейниково, из-за чего пропало напряжение контактной сети. При этом никто не пострадал.
