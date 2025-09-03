ЧП с БПЛА в Ростовской области привело к задержке 23 поездов

Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
07:50 03.09.2025 (обновлено: 13:52 03.09.2025)
Из-за атаки беспилотников в Ростовской области задерживаются 23 пассажирских поезда, сообщила Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД). РИА Новости, 03.09.2025
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Из-за атаки беспилотников в Ростовской области задерживаются 23 пассажирских поезда, сообщила Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД). "В настоящее время в связи с происшествием (падением обломков БПЛА) в районе станции Кутейниково (участок Россошь — Лихая) в Ростовской области в пути задерживаются 23 поезда АО "ФПК", — говорится в релизе. Среди них:Время задержки составляет до четырех с половиной часов, добавили в ФПК. Там отметили, что пассажиров тех поездов, что задерживаются больше чем на четыре часа, обеспечат питанием. Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки, подчеркнули в компании.Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте "РЖД" и по круглосуточному телефону 8-800-775-00-00.Минувшей ночью над Ростовской областью сбили 25 украинских беспилотников. Обломки упали в районе станции Кутейниково, из-за чего пропало напряжение контактной сети. При этом никто не пострадал.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЖелезнодорожный светофор
Железнодорожный светофор - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Железнодорожный светофор. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Из-за атаки беспилотников в Ростовской области задерживаются 23 пассажирских поезда, сообщила Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД).
"В настоящее время в связи с происшествием (падением обломков БПЛА) в районе станции Кутейниково (участок Россошь — Лихая) в Ростовской области в пути задерживаются 23 поезда АО "ФПК", — говорится в релизе.
Локомотив на железнодорожных путях - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Среди них:
Время задержки составляет до четырех с половиной часов, добавили в ФПК. Там отметили, что пассажиров тех поездов, что задерживаются больше чем на четыре часа, обеспечат питанием. Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки, подчеркнули в компании.
Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте "РЖД" и по круглосуточному телефону 8-800-775-00-00.
Минувшей ночью над Ростовской областью сбили 25 украинских беспилотников. Обломки упали в районе станции Кутейниково, из-за чего пропало напряжение контактной сети. При этом никто не пострадал.
