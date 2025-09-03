https://ria.ru/20250903/bespilotnik-2039267786.html

ЧП с БПЛА в Ростовской области привело к задержке 23 поездов

ЧП с БПЛА в Ростовской области привело к задержке 23 поездов

ЧП с БПЛА в Ростовской области привело к задержке 23 поездов

Из-за атаки беспилотников в Ростовской области задерживаются 23 пассажирских поезда, сообщила Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД). РИА Новости, 03.09.2025

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Из-за атаки беспилотников в Ростовской области задерживаются 23 пассажирских поезда, сообщила Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД). "В настоящее время в связи с происшествием (падением обломков БПЛА) в районе станции Кутейниково (участок Россошь — Лихая) в Ростовской области в пути задерживаются 23 поезда АО "ФПК", — говорится в релизе. Среди них:Время задержки составляет до четырех с половиной часов, добавили в ФПК. Там отметили, что пассажиров тех поездов, что задерживаются больше чем на четыре часа, обеспечат питанием. Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки, подчеркнули в компании.Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте "РЖД" и по круглосуточному телефону 8-800-775-00-00.Минувшей ночью над Ростовской областью сбили 25 украинских беспилотников. Обломки упали в районе станции Кутейниково, из-за чего пропало напряжение контактной сети. При этом никто не пострадал.

