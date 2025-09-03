В офисе Таврического банка, лишившегося лицензии, столпились клиенты
Клиенты Таврического банка пришли в офис выяснить, когда им вернут вклады
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 сен - РИА Новости. Клиенты "Таврического банка", у которого Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций, приходят в офис в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
В настоящее время в офисе "Таврического банка" на улице Радищева собрались клиенты. По словам собравшихся, они пришли, чтобы выяснить, что необходимо делать дальше и когда им вернут вклады.
Ранее в среду ЦБ РФ сообщил, что отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Таврического банка" в связи с отсутствием перспектив дальнейшей реализации модели санации и по причине полной утраты собственных средств банка. По величине активов кредитная организация занимала 60-е место в банковской системе РФ.
Сообщалось, что "Таврический банк" является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам). Приказом Банка России от 3 сентября в "Таврический банк" назначена временная администрация, функции которой возложены на ГК "АСВ". Временная администрация будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены, также указывал регулятор.