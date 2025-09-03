Мать задержанного в Баку россиянина заявила, что у нее нет связи с сыном
Мать задержанного в Азербайджане жителя Екатеринбурга не может с ним связаться
Задержанные в Баку россияне
Задержанные в Баку россияне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Мать жителя Екатеринбурга Александра Вайсеро, задержанного в Баку в июле, сообщила РИА Новости, что у нее нет связи с сыном с момента задержания, она пытается добиться свидания с ним через адвоката.
Азербайджанские СМИ 1 июля сообщили о задержании в Баку восьми граждан России, которые, по утверждению азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями, они арестованы на четыре месяца. Инна Вайсеро 2 июля заявляла РИА Новости, что ее сын Александр находится среди задержанных, по ее словам, он не причастен к транзиту наркотиков и другим преступлениям.
"Никакой информации нет, связи с сыном нет - ничего не разрешают. Группу (задержанных – ред.) разделили на две части: одной предъявляют "наркотики", другой – киберпреступления. У кого "наркотики", там вроде бы какая-то связь есть с ними, кто-то на свидание ходил. А я пока в Баку не лечу, потому что я не могу добиться свидания", - сообщила Вайсеро.
По ее словам, через адвоката она пытается добиться свидания с сыном, и если получится, то попасть на суд в ноябре, когда будет приниматься решение о продлении меры пресечения.
Публикации в азербайджанских СМИ о задержании восьми россиян появились на фоне недружественных действий азербайджанских силовиков по отношению к российским и азербайджанским журналистам агентства Sputnik, которых безосновательно задержали 30 июня. Как уточнили в агентстве, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они, как утверждают местные СМИ, якобы являются "агентами ФСБ". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца. Медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации.