Хуситы заявили о первой ракетной атаке по Западному Иерусалиму

ДОХА, 3 сен - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о первой ракетной атаке по цели в Западном Иерусалиме, а также атаке беспилотника по Хайфе на севере Израиля. "Ракетные войска йеменских вооружённых сил провели военную операцию по уничтожению важной и чувствительной цели израильского противника на западе оккупированного Иерусалима с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2", - говорится в сообщении вооруженных сил хуситов в их Telegram-канале. Кроме того, они сообщили, что "направили беспилотник по жизненно важной цели в Хайфе" в ответ на удары Израиля по столице Йемена Сане, которые на прошлой неделе привели к гибели премьер-министра и более десятка министров и чиновников правительства хуситов.

