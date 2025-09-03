https://ria.ru/20250903/ataka-2039517182.html
Хуситы заявили о первой ракетной атаке по Западному Иерусалиму
Хуситы заявили о первой ракетной атаке по Западному Иерусалиму
ДОХА, 3 сен - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о первой ракетной атаке по цели в Западном Иерусалиме, а также атаке беспилотника по Хайфе на севере Израиля. "Ракетные войска йеменских вооружённых сил провели военную операцию по уничтожению важной и чувствительной цели израильского противника на западе оккупированного Иерусалима с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2", - говорится в сообщении вооруженных сил хуситов в их Telegram-канале. Кроме того, они сообщили, что "направили беспилотник по жизненно важной цели в Хайфе" в ответ на удары Израиля по столице Йемена Сане, которые на прошлой неделе привели к гибели премьер-министра и более десятка министров и чиновников правительства хуситов.
