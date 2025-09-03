Рейтинг@Mail.ru
Рядом с Землей пролетел астероид размером с челябинский метеорит
Наука
 
23:58 03.09.2025 (обновлено: 23:59 03.09.2025)
Рядом с Землей пролетел астероид размером с челябинский метеорит
Рядом с Землей пролетел астероид размером с челябинский метеорит - РИА Новости, 03.09.2025
Рядом с Землей пролетел астероид размером с челябинский метеорит
Астероид размером с челябинский метеорит в среду пролетел внутри лунной орбиты в 200 тысячах километрах от Земли, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии... РИА Новости, 03.09.2025
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Астероид размером с челябинский метеорит в среду пролетел внутри лунной орбиты в 200 тысячах километрах от Земли, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. "Астероид 2025 QD8 размером 22 метра пролетел сегодня внутри лунной орбиты, сблизившись с Землей на минимальное расстояние примерно в 18 часов по московскому времени", - говорится в сообщении. Ученые отметили, что объект впервые был замечен 18 августа 2025 года, ранее о нем не было известно. В настоящее время камень все еще находится внутри орбиты Луны, уточнили в институте. По информации ученых, размер астероида примерно совпадает с оценками размера челябинского метеорита, столкнувшегося с Землей 15 февраля 2013 года. "Опасности для Земли тело не создало и разминулось с планетой на расстоянии около 0,6 расстояния до Луны (чуть более 200 тысяч километров)", - добавили в ИКИ РАН.
земля, луна, российская академия наук
Наука, Земля, Луна, Российская академия наук
Рядом с Землей пролетел астероид размером с челябинский метеорит

Астероид размером с челябинский метеорит пролетел в 200 тыс километров от Земли

© NASA / PL-Caltech/TАстероиды в орбите
Астероиды в орбите - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© NASA / PL-Caltech/T
Астероиды в орбите. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Астероид размером с челябинский метеорит в среду пролетел внутри лунной орбиты в 200 тысячах километрах от Земли, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
"Астероид 2025 QD8 размером 22 метра пролетел сегодня внутри лунной орбиты, сблизившись с Землей на минимальное расстояние примерно в 18 часов по московскому времени", - говорится в сообщении.
Ученые отметили, что объект впервые был замечен 18 августа 2025 года, ранее о нем не было известно.
В настоящее время камень все еще находится внутри орбиты Луны, уточнили в институте.
По информации ученых, размер астероида примерно совпадает с оценками размера челябинского метеорита, столкнувшегося с Землей 15 февраля 2013 года.
"Опасности для Земли тело не создало и разминулось с планетой на расстоянии около 0,6 расстояния до Луны (чуть более 200 тысяч километров)", - добавили в ИКИ РАН.
Вид на планету Земля из космоса - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Результат страшной катастрофы. Чего мы не знаем о нашей планете
18 августа, 15:58
 
Наука
 
 
