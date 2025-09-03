https://ria.ru/20250903/asteroid-2039521190.html

Рядом с Землей пролетел астероид размером с челябинский метеорит

Рядом с Землей пролетел астероид размером с челябинский метеорит

Рядом с Землей пролетел астероид размером с челябинский метеорит

Астероид размером с челябинский метеорит в среду пролетел внутри лунной орбиты в 200 тысячах километрах от Земли, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Астероид размером с челябинский метеорит в среду пролетел внутри лунной орбиты в 200 тысячах километрах от Земли, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. "Астероид 2025 QD8 размером 22 метра пролетел сегодня внутри лунной орбиты, сблизившись с Землей на минимальное расстояние примерно в 18 часов по московскому времени", - говорится в сообщении. Ученые отметили, что объект впервые был замечен 18 августа 2025 года, ранее о нем не было известно. В настоящее время камень все еще находится внутри орбиты Луны, уточнили в институте. По информации ученых, размер астероида примерно совпадает с оценками размера челябинского метеорита, столкнувшегося с Землей 15 февраля 2013 года. "Опасности для Земли тело не создало и разминулось с планетой на расстоянии около 0,6 расстояния до Луны (чуть более 200 тысяч километров)", - добавили в ИКИ РАН.

