"Четкий сигнал". На Западе испугались встречи России, Китая и КНДР - РИА Новости, 02.09.2025
16:58 02.09.2025
"Четкий сигнал". На Западе испугались встречи России, Китая и КНДР
"Четкий сигнал". На Западе испугались встречи России, Китая и КНДР
Встреча Владимира Путина с лидерами Китая и КНДР Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном призвана послать сигнал западным странам, пишет The Spectator.
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Встреча Владимира Путина с лидерами Китая и КНДР Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном призвана послать сигнал западным странам, пишет The Spectator."Мероприятие, представляющее собой первую многостороннюю встречу трех лидеров со времен холодной войны, призвано послать Западу четкий сигнал", — говорится в публикации.Также отмечается, что это хорошая возможность продемонстрировать всему миру единый антизападный фронт и тем самым "лишить европейские страны легитимности".Путин находится в КНР с четырехдневным визитом, в ходе которого он принял участие в саммите ШОС и провел серию переговоров с мировыми лидерами стран.Во вторник главы России и Китая провели переговоры в Пекине в широком и узком составе. Они обсудили двусторонние отношения, вопросы мировой и региональной повестки.В среду Путин будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. На параде и торжественном приеме вместе с ним будет и лидер КНДР, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Встреча Владимира Путина с лидерами Китая и КНДР Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном призвана послать сигнал западным странам, пишет The Spectator.
"Мероприятие, представляющее собой первую многостороннюю встречу трех лидеров со времен холодной войны, призвано послать Западу четкий сигнал", — говорится в публикации.
Также отмечается, что это хорошая возможность продемонстрировать всему миру единый антизападный фронт и тем самым "лишить европейские страны легитимности".
Путин находится в КНР с четырехдневным визитом, в ходе которого он принял участие в саммите ШОС и провел серию переговоров с мировыми лидерами стран.
Во вторник главы России и Китая провели переговоры в Пекине в широком и узком составе. Они обсудили двусторонние отношения, вопросы мировой и региональной повестки.
В среду Путин будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. На параде и торжественном приеме вместе с ним будет и лидер КНДР, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
