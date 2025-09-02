Рейтинг@Mail.ru
Путин провел серию двусторонних встреч в Китае - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:02 02.09.2025 (обновлено: 19:49 02.09.2025)
https://ria.ru/20250902/vstrechi-2039146403.html
Путин провел серию двусторонних встреч в Китае
Путин провел серию двусторонних встреч в Китае - РИА Новости, 02.09.2025
Путин провел серию двусторонних встреч в Китае
Президент Владимир Путин провел переговоры с лидером Белоруссии Александром Лукашенко, главой Сербии Александром Вучичем, премьер-министром Словакии Робертом... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T19:02:00+03:00
2025-09-02T19:49:00+03:00
в мире
россия
владимир путин
александр вучич
сербия
роберт фицо
пакистан
словакия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039147348_671:334:3238:1778_1920x0_80_0_0_55293c09551fea3b8e552b9a1f0b6a5c.jpg
ПЕКИН, 2 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел переговоры с лидером Белоруссии Александром Лукашенко, главой Сербии Александром Вучичем, премьер-министром Словакии Робертом Фицо, руководителем правительства Пакистана Шахбазом Шарифом и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым во время визита в Китай.Переговоры с ЛукашенкоПутин отметил, что результат совместной работы Москвы и Минска очевиден, в том числе с точки зрения экономического роста. Он подчеркнул, что "многое делается — и делается достаточно эффективно".В свою очередь, Лукашенко заявил, что рад встрече с Путиным. Он отметил, что никто не заменит для Белоруссии Россию, поэтому сегодняшние переговоры очень важны.Путин поддержал мнение своего белорусского коллеги.&quot;Вы сказали: &quot;Нам, Белоруссии, Россию никто не заменит&quot;. Я хочу сказать, что и Белоруссию никто не сможет заменить для России&quot;, — указал он.Российский лидер также добавил, что у двух стран очень близкие межгосударственные отношения. Также он отметил, что и у них с Лукашенко добрые личные отношения.&quot;И у нас с Вами добрые личные отношения, но это, может быть, не так важно. Результат нашей совместной работы очевиден. Я уже об этом сказал. С точки зрения экономического роста и даже облагораживания структуры экономики все-таки у нас многое делается, и делается это достаточно эффективно. И очень много интересных направлений в сфере кооперации, прежде всего промышленной кооперации&quot;, — добавил Путин.Он напомнил, что товарооборот между странами превышает 50 миллиардов долларов. Президент подчеркнул, что у России лишь с небольшим количеством стран этот показатель достигает таких значений.Лидеры также кратко обсудили внешнеполитическую ситуацию. Как рассказал Лукашенко, во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом он заявил ему, что Белоруссия поддерживает и будет поддерживать Россию в разрешении конфликта на Украине.Кроме того, президенты России и Белоруссии положительно оценили инициативу председателя Китая Си Цзиньпина по глобальному управлению.Встреча с Вучичем&quot;Наше стратегическое партнерство — оно взаимовыгодное, приносит положительные результаты как для России, так и для Сербии&quot;, — сказал Путин.Он подчеркнул, что Россия с уважением относится к независимому политическому курсу, который Белград проводит под руководством Вучича. Путин добавил, что рад возможности поговорить сегодня с сербским премьером по двусторонним и региональным вопросам.Российский лидер также отметил, что в торговле между двумя странами в 2024 году произошел определенный спад, но сейчас наблюдается позитивная динамика. Он подчеркнул, что задача Москвы и Белграда — закрепить эту тенденцию.В свою очередь, Вучич напомнил, что Сербия — единственная страна Европы, которая не ввела санкции против России. По его словам, Белград и в будущем намерен сохранять нейтралитет.Премьер также выразил России признательность за поддержку сохранения территориальной целостности Сербии и дружеское отношение к ее народу. Он подчеркнул, что для Белграда важно сотрудничество с Москвой на высоком уровне во всех областях, выразив надежду укрепить и расширить такое сотрудничество.&quot;Мне нужно сказать всем российским компаниям, которые хотели бы принять участие в инфраструктурных проектах в Сербии: добро пожаловать. Включая РЖД, &quot;Росатом&quot;, конечно, и многие другие&quot;, — сказал Вучич.Переговоры продолжались более часа.Встреча с ФицоПутин и Фицо обсудили ситуацию на Украине, провокации европейских стран и вопросы экономики.Как отметил Путин, конфликт вызван тем, что Запад способствовал проведению на Украине госпереворота, а Москва была вынуждена защищать людей, которые связывают свою судьбу с Россией."Вот в чем суть конфликта, вот откуда он взялся. И это совсем не наше агрессивное поведение, а агрессивное поведение с другой стороны. И у нас нет никаких других целей, кроме как защищать свои интересы", — указал он.Российский лидер уточнил, что Москва никогда не возражала против членства республики в ЕС, но считает неприемлемым ее вступление в НАТО. Он также добавил, что консенсус по гарантиям безопасности найти возможно, но нельзя их обеспечить за счет России.Путин отметил, что Москва долго терпела удары ВСУ по энергетической инфраструктуре, но затем начала серьезно отвечать. При этом от попыток Киева нанести ущерб России страдают его партнеры.&quot;Украина получает значительный объем энергоресурсов через своих соседей в Восточной Европе. Закройте поставки газа, которые идут по реверсу, закройте поставки электроэнергии — и они сразу поймут, что есть какие-то пределы их поведения в области нарушения чужих интересов&quot;, — посоветовал Путин.Со своей стороны, Фицо подчеркнул, что обсудит на встрече с Владимиром Зеленским в пятницу недопустимость атак на энергоинфраструктуру. По его словам, Братислава очень жестко реагирует на такие удары.Он также отметил, что Словакия заинтересована в продолжении поставок российских газа и нефти, а также стандартизации отношений с Москвой. Фицо предложил провести заседание совместной комиссии по углублению сотрудничества.Кроме того, премьер сообщил, что Братислава будет голосовать против плана Еврокомиссии, который предусматривает поэтапный отказ от российского газа.Как добавил Путин, Москва остается надежным поставщиком энергоносителей в Словакию, а также с уважением относится к независимой внешней политике страны.Встреча с Шарифом"Должен отметить, что Пакистан был и остается нашим партнером. Мы дорожим отношениями, которые сложились между нашими странами", — сказал российский лидер.Как, в свою очередь, отметил Шариф, отношения двух стран только улучшаются, это происходит благодаря личной заинтересованности Путина. Премьер подчеркнул, что Исламабад настроен на укрепление связей.Российский лидер отметил, что во время предыдущей встречи они договорились об активизации отношений двух стран. По его словам, некоторые позиции удалось сдвинуть с мертвой точки, но, к сожалению, торговый оборот между государствами несколько снизился.Путин подчеркнул, что это произошло из-за объективных обстоятельств, показатель уменьшился незначительно. Тем не менее президент назвал это хорошим сигналом, чтобы страны проанализировали ситуацию и поработали над ней.Путин также пригласил Шарифа посетить Россию в ноябре мероприятие ШОС на уровне глав правительств в Москве. Премьер принял приглашение."Благодарю вас за приглашение посетить вашу прекрасную страну. Я буду крайне рад оказаться в России. Уже в течение многих лет я не бывал в России, поэтому мне следует вновь оказаться в Москве и напомнить себе о воспоминаниях моих юных дней", — сказал он.Кроме того, президент принес соболезнования народу Пакистана из-за наводнений в стране. Путин отметил, что Шариф рассказывал ему об этом во время сессии ШОС. Российский лидер выразил надежду, что Исламабад справится с трудностями, с которыми страна столкнулась из-за природных катаклизмов.В свою очередь, Шариф поблагодарил Путина за поддержку Пакистана, а также за попытки России стабилизировать ситуацию в регионе.
https://ria.ru/20250902/kitay-2039195724.html
https://ria.ru/20250902/vuchich-2039177451.html
https://ria.ru/20250902/peregovory-2039056106.html
россия
сербия
пакистан
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Начало встречи Путина и Лукашенко
Начало встречи Путина и Лукашенко
2025-09-02T19:02
true
PT0M03S
Встреча Путина с президентом Сербии Вучичем
Встреча Путина с президентом Сербии Вучичем.
2025-09-02T19:02
true
PT0M57S
Вучич: Сербия – единственная страна Европы, которая не ввела санкций против России
Сербия - единственная страна Европы, которая не ввела санкций против России, она будет сохранять нейтралитет, заявил Вучич на встрече с Путиным.
2025-09-02T19:02
true
PT0M47S
Путин и премьер Словакии Фицо перед началом переговоров в Пекине
Путин и премьер Словакии Фицо перед началом переговоров в Пекине
2025-09-02T19:02
true
PT0M11S
Путин об атаках ВСУ на энергетическую инфраструктуру
Путин об атаках ВСУ на энергетическую инфраструктуру.
2025-09-02T19:02
true
PT1M15S
"Если я жив, то это уже хорошо" – Путин ответил на вопрос Фицо о том, как поживает
"Если я жив, то это уже хорошо" Путин с улыбкой ответил на вопрос Фицо о том, как поживает.
2025-09-02T19:02
true
PT0M20S
Фицо сравнил ЕС с жабой на дне колодца, не видящей, что происходит наверху
Фицо на встрече с Путиным сравнил ЕС с жабой на дне колодца, не видящей, что происходит наверху.
2025-09-02T19:02
true
PT0M45S
Путин и премьер Пакистана во время переговоров в Китае
Путин и премьер Пакистана во время переговоров в Китае
2025-09-02T19:02
true
PT0M05S
Премьер Пакистана ответил Путину на русском
Премьер Пакистана ответил Путину на русском
2025-09-02T19:02
true
PT0M25S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039147348_507:0:3238:2048_1920x0_80_0_0_15a677ae78ecb1cc53ef5c281b457fdd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, владимир путин, александр вучич, сербия, роберт фицо, пакистан, словакия, шехбаз шариф
В мире, Россия, Владимир Путин, Александр Вучич, Сербия, Роберт Фицо, Пакистан, Словакия, Шехбаз Шариф

Путин провел серию двусторонних встреч в Китае

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин во время визита в Китай
Президент Владимир Путин во время визита в Китай - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин во время визита в Китай
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 2 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел переговоры с лидером Белоруссии Александром Лукашенко, главой Сербии Александром Вучичем, премьер-министром Словакии Робертом Фицо, руководителем правительства Пакистана Шахбазом Шарифом и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым во время визита в Китай.

Переговоры с Лукашенко

Путин отметил, что результат совместной работы Москвы и Минска очевиден, в том числе с точки зрения экономического роста. Он подчеркнул, что "многое делается — и делается достаточно эффективно".
В свою очередь, Лукашенко заявил, что рад встрече с Путиным. Он отметил, что никто не заменит для Белоруссии Россию, поэтому сегодняшние переговоры очень важны.
Путин поддержал мнение своего белорусского коллеги.
«

"Вы сказали: "Нам, Белоруссии, Россию никто не заменит". Я хочу сказать, что и Белоруссию никто не сможет заменить для России", — указал он.

Российский лидер также добавил, что у двух стран очень близкие межгосударственные отношения. Также он отметил, что и у них с Лукашенко добрые личные отношения.
«

"И у нас с Вами добрые личные отношения, но это, может быть, не так важно. Результат нашей совместной работы очевиден. Я уже об этом сказал. С точки зрения экономического роста и даже облагораживания структуры экономики все-таки у нас многое делается, и делается это достаточно эффективно. И очень много интересных направлений в сфере кооперации, прежде всего промышленной кооперации", — добавил Путин.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
"Пиковый момент". В Китае указали на важный итог встречи Путина и Си
Вчера, 19:36
Он напомнил, что товарооборот между странами превышает 50 миллиардов долларов. Президент подчеркнул, что у России лишь с небольшим количеством стран этот показатель достигает таких значений.
Лидеры также кратко обсудили внешнеполитическую ситуацию. Как рассказал Лукашенко, во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом он заявил ему, что Белоруссия поддерживает и будет поддерживать Россию в разрешении конфликта на Украине.
Кроме того, президенты России и Белоруссии положительно оценили инициативу председателя Китая Си Цзиньпина по глобальному управлению.
Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Вучич рассказал о договоренностях с Путиным по вопросу санкций против NIS
Вчера, 17:46

Встреча с Вучичем

«

"Наше стратегическое партнерство — оно взаимовыгодное, приносит положительные результаты как для России, так и для Сербии", — сказал Путин.

Он подчеркнул, что Россия с уважением относится к независимому политическому курсу, который Белград проводит под руководством Вучича. Путин добавил, что рад возможности поговорить сегодня с сербским премьером по двусторонним и региональным вопросам.
Российский лидер также отметил, что в торговле между двумя странами в 2024 году произошел определенный спад, но сейчас наблюдается позитивная динамика. Он подчеркнул, что задача Москвы и Белграда — закрепить эту тенденцию.
В свою очередь, Вучич напомнил, что Сербия — единственная страна Европы, которая не ввела санкции против России. По его словам, Белград и в будущем намерен сохранять нейтралитет.
Премьер также выразил России признательность за поддержку сохранения территориальной целостности Сербии и дружеское отношение к ее народу. Он подчеркнул, что для Белграда важно сотрудничество с Москвой на высоком уровне во всех областях, выразив надежду укрепить и расширить такое сотрудничество.
«

"Мне нужно сказать всем российским компаниям, которые хотели бы принять участие в инфраструктурных проектах в Сербии: добро пожаловать. Включая РЖД, "Росатом", конечно, и многие другие", — сказал Вучич.

Переговоры продолжались более часа.
Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Переговоры Путина и Си оказались в центре внимания западных СМИ
Вчера, 12:46

Встреча с Фицо

Путин и Фицо обсудили ситуацию на Украине, провокации европейских стран и вопросы экономики.
Как отметил Путин, конфликт вызван тем, что Запад способствовал проведению на Украине госпереворота, а Москва была вынуждена защищать людей, которые связывают свою судьбу с Россией.
«
"Вот в чем суть конфликта, вот откуда он взялся. И это совсем не наше агрессивное поведение, а агрессивное поведение с другой стороны. И у нас нет никаких других целей, кроме как защищать свои интересы", — указал он.
Российский лидер уточнил, что Москва никогда не возражала против членства республики в ЕС, но считает неприемлемым ее вступление в НАТО. Он также добавил, что консенсус по гарантиям безопасности найти возможно, но нельзя их обеспечить за счет России.
Путин отметил, что Москва долго терпела удары ВСУ по энергетической инфраструктуре, но затем начала серьезно отвечать. При этом от попыток Киева нанести ущерб России страдают его партнеры.
«

"Украина получает значительный объем энергоресурсов через своих соседей в Восточной Европе. Закройте поставки газа, которые идут по реверсу, закройте поставки электроэнергии — и они сразу поймут, что есть какие-то пределы их поведения в области нарушения чужих интересов", — посоветовал Путин.

Со своей стороны, Фицо подчеркнул, что обсудит на встрече с Владимиром Зеленским в пятницу недопустимость атак на энергоинфраструктуру. По его словам, Братислава очень жестко реагирует на такие удары.

После завершения переговоров Фицо заявил, что при обсуждении с Путиным украинского конфликта сделал несколько выводов, которые намерен озвучить Зеленскому.

Он также отметил, что Словакия заинтересована в продолжении поставок российских газа и нефти, а также стандартизации отношений с Москвой. Фицо предложил провести заседание совместной комиссии по углублению сотрудничества.
Кроме того, премьер сообщил, что Братислава будет голосовать против плана Еврокомиссии, который предусматривает поэтапный отказ от российского газа.
Как добавил Путин, Москва остается надежным поставщиком энергоносителей в Словакию, а также с уважением относится к независимой внешней политике страны.

Встреча с Шарифом

«
"Должен отметить, что Пакистан был и остается нашим партнером. Мы дорожим отношениями, которые сложились между нашими странами", — сказал российский лидер.
Как, в свою очередь, отметил Шариф, отношения двух стран только улучшаются, это происходит благодаря личной заинтересованности Путина. Премьер подчеркнул, что Исламабад настроен на укрепление связей.
Российский лидер отметил, что во время предыдущей встречи они договорились об активизации отношений двух стран. По его словам, некоторые позиции удалось сдвинуть с мертвой точки, но, к сожалению, торговый оборот между государствами несколько снизился.
Путин подчеркнул, что это произошло из-за объективных обстоятельств, показатель уменьшился незначительно. Тем не менее президент назвал это хорошим сигналом, чтобы страны проанализировали ситуацию и поработали над ней.
Путин также пригласил Шарифа посетить Россию в ноябре мероприятие ШОС на уровне глав правительств в Москве. Премьер принял приглашение.
«
"Благодарю вас за приглашение посетить вашу прекрасную страну. Я буду крайне рад оказаться в России. Уже в течение многих лет я не бывал в России, поэтому мне следует вновь оказаться в Москве и напомнить себе о воспоминаниях моих юных дней", — сказал он.
Кроме того, президент принес соболезнования народу Пакистана из-за наводнений в стране. Путин отметил, что Шариф рассказывал ему об этом во время сессии ШОС. Российский лидер выразил надежду, что Исламабад справится с трудностями, с которыми страна столкнулась из-за природных катаклизмов.
В свою очередь, Шариф поблагодарил Путина за поддержку Пакистана, а также за попытки России стабилизировать ситуацию в регионе.
Теплый прием и боевое братство: как прошли переговоры Путина в Китае
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Для участия в переговорах Путин прибыл в Дом народных собраний в Пекине.

Кортеж президента РФ Владимира Путина у Дома народных собраний в Пекине

Для участия в переговорах Путин прибыл в Дом народных собраний в Пекине.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
1 из 10
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Сначала он встретился с лидерами Китая и Монголии Си Цзиньпином и Ухнаагийном Хурэлсухом.

Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух перед встречей с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином в Пекине

Сначала он встретился с лидерами Китая и Монголии Си Цзиньпином и Ухнаагийном Хурэлсухом.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
2 из 10
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

На трехсторонних переговорах они обсудили совместные проекты и перспективы дальнейшего взаимодействия.

Президент РФ Владимир Путин, председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во время встречи в Пекине

На трехсторонних переговорах они обсудили совместные проекты и перспективы дальнейшего взаимодействия.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
3 из 10
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

На фото: президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во время совместного фотографирования в Пекине.

Президент РФ Владимир Путин, председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во время совместного фотографирования в Пекине

На фото: президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во время совместного фотографирования в Пекине.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
4 из 10
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Затем прошли переговоры российской и китайской делегаций в расширенном составе. По итогам стороны подписали более 20 документов в области энергетики, технологий, науки и здравоохранения.

Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин во время встречи российско-китайских переговоров в Пекине

Затем прошли переговоры российской и китайской делегаций в расширенном составе. По итогам стороны подписали более 20 документов в области энергетики, технологий, науки и здравоохранения.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
5 из 10
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

После этого Путин и Си побеседовали в личной резиденции главы КНР "Чжуннаньхай".

Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин во время беседы в личной резиденции главы КНР Чжуннаньхай

После этого Путин и Си побеседовали в личной резиденции главы КНР "Чжуннаньхай".

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
6 из 10
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

По завершении двусторонней встречи они вместе прогулялись по территории резиденции.

Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин во время прогулки в личной резиденции главы КНР Чжуннаньхай

По завершении двусторонней встречи они вместе прогулялись по территории резиденции.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
7 из 10
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Следующей встречей российского лидера стали переговоры с Робертом Фицо. Путин рассказал премьеру Словакии о причинах Украинского конфликта, заверив, что у России никогда не было и не будет желания на кого-либо нападать. Тот, в свою очередь, пообещал обсудить с Владимиром Зеленским недопустимость атак киевского режима на энергоинфраструктуру.

Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства Словакии Роберт Фицо во время встречи в Пекине

Следующей встречей российского лидера стали переговоры с Робертом Фицо. Путин рассказал премьеру Словакии о причинах Украинского конфликта, заверив, что у России никогда не было и не будет желания на кого-либо нападать. Тот, в свою очередь, пообещал обсудить с Владимиром Зеленским недопустимость атак киевского режима на энергоинфраструктуру.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

На встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом Путин пригласил его посетить мероприятие ШОС в Москве, тот приглашение принял.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф во время встречи в Пекине

На встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом Путин пригласил его посетить мероприятие ШОС в Москве, тот приглашение принял.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Позже глава российского государства провел переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время встречи в Пекине

Позже глава российского государства провел переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
10 из 10

Для участия в переговорах Путин прибыл в Дом народных собраний в Пекине.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
1 из 10

Сначала он встретился с лидерами Китая и Монголии Си Цзиньпином и Ухнаагийном Хурэлсухом.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
2 из 10

На трехсторонних переговорах они обсудили совместные проекты и перспективы дальнейшего взаимодействия.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
3 из 10

На фото: президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во время совместного фотографирования в Пекине.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
4 из 10

Затем прошли переговоры российской и китайской делегаций в расширенном составе. По итогам стороны подписали более 20 документов в области энергетики, технологий, науки и здравоохранения.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
5 из 10

После этого Путин и Си побеседовали в личной резиденции главы КНР "Чжуннаньхай".

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
6 из 10

По завершении двусторонней встречи они вместе прогулялись по территории резиденции.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
7 из 10

Следующей встречей российского лидера стали переговоры с Робертом Фицо. Путин рассказал премьеру Словакии о причинах Украинского конфликта, заверив, что у России никогда не было и не будет желания на кого-либо нападать. Тот, в свою очередь, пообещал обсудить с Владимиром Зеленским недопустимость атак киевского режима на энергоинфраструктуру.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
8 из 10

На встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом Путин пригласил его посетить мероприятие ШОС в Москве, тот приглашение принял.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
9 из 10

Позже глава российского государства провел переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
В миреРоссияВладимир ПутинАлександр ВучичСербияРоберт ФицоПакистанСловакияШехбаз Шариф
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала