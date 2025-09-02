https://ria.ru/20250902/vstrechi-2039146403.html

Путин провел серию двусторонних встреч в Китае

Президент Владимир Путин провел переговоры с лидером Белоруссии Александром Лукашенко, главой Сербии Александром Вучичем, премьер-министром Словакии Робертом... РИА Новости, 02.09.2025

ПЕКИН, 2 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел переговоры с лидером Белоруссии Александром Лукашенко, главой Сербии Александром Вучичем, премьер-министром Словакии Робертом Фицо, руководителем правительства Пакистана Шахбазом Шарифом и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым во время визита в Китай.Переговоры с ЛукашенкоПутин отметил, что результат совместной работы Москвы и Минска очевиден, в том числе с точки зрения экономического роста. Он подчеркнул, что "многое делается — и делается достаточно эффективно".В свою очередь, Лукашенко заявил, что рад встрече с Путиным. Он отметил, что никто не заменит для Белоруссии Россию, поэтому сегодняшние переговоры очень важны.Путин поддержал мнение своего белорусского коллеги."Вы сказали: "Нам, Белоруссии, Россию никто не заменит". Я хочу сказать, что и Белоруссию никто не сможет заменить для России", — указал он.Российский лидер также добавил, что у двух стран очень близкие межгосударственные отношения. Также он отметил, что и у них с Лукашенко добрые личные отношения."И у нас с Вами добрые личные отношения, но это, может быть, не так важно. Результат нашей совместной работы очевиден. Я уже об этом сказал. С точки зрения экономического роста и даже облагораживания структуры экономики все-таки у нас многое делается, и делается это достаточно эффективно. И очень много интересных направлений в сфере кооперации, прежде всего промышленной кооперации", — добавил Путин.Он напомнил, что товарооборот между странами превышает 50 миллиардов долларов. Президент подчеркнул, что у России лишь с небольшим количеством стран этот показатель достигает таких значений.Лидеры также кратко обсудили внешнеполитическую ситуацию. Как рассказал Лукашенко, во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом он заявил ему, что Белоруссия поддерживает и будет поддерживать Россию в разрешении конфликта на Украине.Кроме того, президенты России и Белоруссии положительно оценили инициативу председателя Китая Си Цзиньпина по глобальному управлению.Встреча с Вучичем"Наше стратегическое партнерство — оно взаимовыгодное, приносит положительные результаты как для России, так и для Сербии", — сказал Путин.Он подчеркнул, что Россия с уважением относится к независимому политическому курсу, который Белград проводит под руководством Вучича. Путин добавил, что рад возможности поговорить сегодня с сербским премьером по двусторонним и региональным вопросам.Российский лидер также отметил, что в торговле между двумя странами в 2024 году произошел определенный спад, но сейчас наблюдается позитивная динамика. Он подчеркнул, что задача Москвы и Белграда — закрепить эту тенденцию.В свою очередь, Вучич напомнил, что Сербия — единственная страна Европы, которая не ввела санкции против России. По его словам, Белград и в будущем намерен сохранять нейтралитет.Премьер также выразил России признательность за поддержку сохранения территориальной целостности Сербии и дружеское отношение к ее народу. Он подчеркнул, что для Белграда важно сотрудничество с Москвой на высоком уровне во всех областях, выразив надежду укрепить и расширить такое сотрудничество."Мне нужно сказать всем российским компаниям, которые хотели бы принять участие в инфраструктурных проектах в Сербии: добро пожаловать. Включая РЖД, "Росатом", конечно, и многие другие", — сказал Вучич.Переговоры продолжались более часа.Встреча с ФицоПутин и Фицо обсудили ситуацию на Украине, провокации европейских стран и вопросы экономики.Как отметил Путин, конфликт вызван тем, что Запад способствовал проведению на Украине госпереворота, а Москва была вынуждена защищать людей, которые связывают свою судьбу с Россией."Вот в чем суть конфликта, вот откуда он взялся. И это совсем не наше агрессивное поведение, а агрессивное поведение с другой стороны. И у нас нет никаких других целей, кроме как защищать свои интересы", — указал он.Российский лидер уточнил, что Москва никогда не возражала против членства республики в ЕС, но считает неприемлемым ее вступление в НАТО. Он также добавил, что консенсус по гарантиям безопасности найти возможно, но нельзя их обеспечить за счет России.Путин отметил, что Москва долго терпела удары ВСУ по энергетической инфраструктуре, но затем начала серьезно отвечать. При этом от попыток Киева нанести ущерб России страдают его партнеры."Украина получает значительный объем энергоресурсов через своих соседей в Восточной Европе. Закройте поставки газа, которые идут по реверсу, закройте поставки электроэнергии — и они сразу поймут, что есть какие-то пределы их поведения в области нарушения чужих интересов", — посоветовал Путин.Со своей стороны, Фицо подчеркнул, что обсудит на встрече с Владимиром Зеленским в пятницу недопустимость атак на энергоинфраструктуру. По его словам, Братислава очень жестко реагирует на такие удары.Он также отметил, что Словакия заинтересована в продолжении поставок российских газа и нефти, а также стандартизации отношений с Москвой. Фицо предложил провести заседание совместной комиссии по углублению сотрудничества.Кроме того, премьер сообщил, что Братислава будет голосовать против плана Еврокомиссии, который предусматривает поэтапный отказ от российского газа.Как добавил Путин, Москва остается надежным поставщиком энергоносителей в Словакию, а также с уважением относится к независимой внешней политике страны.Встреча с Шарифом"Должен отметить, что Пакистан был и остается нашим партнером. Мы дорожим отношениями, которые сложились между нашими странами", — сказал российский лидер.Как, в свою очередь, отметил Шариф, отношения двух стран только улучшаются, это происходит благодаря личной заинтересованности Путина. Премьер подчеркнул, что Исламабад настроен на укрепление связей.Российский лидер отметил, что во время предыдущей встречи они договорились об активизации отношений двух стран. По его словам, некоторые позиции удалось сдвинуть с мертвой точки, но, к сожалению, торговый оборот между государствами несколько снизился.Путин подчеркнул, что это произошло из-за объективных обстоятельств, показатель уменьшился незначительно. Тем не менее президент назвал это хорошим сигналом, чтобы страны проанализировали ситуацию и поработали над ней.Путин также пригласил Шарифа посетить Россию в ноябре мероприятие ШОС на уровне глав правительств в Москве. Премьер принял приглашение."Благодарю вас за приглашение посетить вашу прекрасную страну. Я буду крайне рад оказаться в России. Уже в течение многих лет я не бывал в России, поэтому мне следует вновь оказаться в Москве и напомнить себе о воспоминаниях моих юных дней", — сказал он.Кроме того, президент принес соболезнования народу Пакистана из-за наводнений в стране. Путин отметил, что Шариф рассказывал ему об этом во время сессии ШОС. Российский лидер выразил надежду, что Исламабад справится с трудностями, с которыми страна столкнулась из-за природных катаклизмов.В свою очередь, Шариф поблагодарил Путина за поддержку Пакистана, а также за попытки России стабилизировать ситуацию в регионе.

2025

