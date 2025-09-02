Путин провел серию двусторонних встреч в Китае
Переговоры с Лукашенко
"Вы сказали: "Нам, Белоруссии, Россию никто не заменит". Я хочу сказать, что и Белоруссию никто не сможет заменить для России", — указал он.
"И у нас с Вами добрые личные отношения, но это, может быть, не так важно. Результат нашей совместной работы очевиден. Я уже об этом сказал. С точки зрения экономического роста и даже облагораживания структуры экономики все-таки у нас многое делается, и делается это достаточно эффективно. И очень много интересных направлений в сфере кооперации, прежде всего промышленной кооперации", — добавил Путин.
Встреча с Вучичем
"Наше стратегическое партнерство — оно взаимовыгодное, приносит положительные результаты как для России, так и для Сербии", — сказал Путин.
"Мне нужно сказать всем российским компаниям, которые хотели бы принять участие в инфраструктурных проектах в Сербии: добро пожаловать. Включая РЖД, "Росатом", конечно, и многие другие", — сказал Вучич.
Встреча с Фицо
"Украина получает значительный объем энергоресурсов через своих соседей в Восточной Европе. Закройте поставки газа, которые идут по реверсу, закройте поставки электроэнергии — и они сразу поймут, что есть какие-то пределы их поведения в области нарушения чужих интересов", — посоветовал Путин.
После завершения переговоров Фицо заявил, что при обсуждении с Путиным украинского конфликта сделал несколько выводов, которые намерен озвучить Зеленскому.
Встреча с Шарифом
Для участия в переговорах Путин прибыл в Дом народных собраний в Пекине.
Для участия в переговорах Путин прибыл в Дом народных собраний в Пекине.
Сначала он встретился с лидерами Китая и Монголии Си Цзиньпином и Ухнаагийном Хурэлсухом.
Сначала он встретился с лидерами Китая и Монголии Си Цзиньпином и Ухнаагийном Хурэлсухом.
На трехсторонних переговорах они обсудили совместные проекты и перспективы дальнейшего взаимодействия.
На трехсторонних переговорах они обсудили совместные проекты и перспективы дальнейшего взаимодействия.
На фото: президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во время совместного фотографирования в Пекине.
На фото: президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во время совместного фотографирования в Пекине.
Затем прошли переговоры российской и китайской делегаций в расширенном составе. По итогам стороны подписали более 20 документов в области энергетики, технологий, науки и здравоохранения.
Затем прошли переговоры российской и китайской делегаций в расширенном составе. По итогам стороны подписали более 20 документов в области энергетики, технологий, науки и здравоохранения.
После этого Путин и Си побеседовали в личной резиденции главы КНР "Чжуннаньхай".
После этого Путин и Си побеседовали в личной резиденции главы КНР "Чжуннаньхай".
По завершении двусторонней встречи они вместе прогулялись по территории резиденции.
По завершении двусторонней встречи они вместе прогулялись по территории резиденции.
Следующей встречей российского лидера стали переговоры с Робертом Фицо. Путин рассказал премьеру Словакии о причинах Украинского конфликта, заверив, что у России никогда не было и не будет желания на кого-либо нападать. Тот, в свою очередь, пообещал обсудить с Владимиром Зеленским недопустимость атак киевского режима на энергоинфраструктуру.
Следующей встречей российского лидера стали переговоры с Робертом Фицо. Путин рассказал премьеру Словакии о причинах Украинского конфликта, заверив, что у России никогда не было и не будет желания на кого-либо нападать. Тот, в свою очередь, пообещал обсудить с Владимиром Зеленским недопустимость атак киевского режима на энергоинфраструктуру.
На встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом Путин пригласил его посетить мероприятие ШОС в Москве, тот приглашение принял.
На встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом Путин пригласил его посетить мероприятие ШОС в Москве, тот приглашение принял.
Позже глава российского государства провел переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
Позже глава российского государства провел переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
