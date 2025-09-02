Рейтинг@Mail.ru
В Киеве рассказали, что будет с Украиной после саммита ШОС - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:10 02.09.2025 (обновлено: 11:10 02.09.2025)
https://ria.ru/20250902/shos-2038966871.html
В Киеве рассказали, что будет с Украиной после саммита ШОС
В Киеве рассказали, что будет с Украиной после саммита ШОС - РИА Новости, 02.09.2025
В Киеве рассказали, что будет с Украиной после саммита ШОС
Встреча лидеров ШОС вынуждает США оставить Киев один на один с Москвой, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T01:10:00+03:00
2025-09-02T11:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
пекин
россия
владимир путин
александр дубинский
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038810817_0:51:3105:1798_1920x0_80_0_0_6d4b8295fb730388c072cab7e6fa7397.jpg
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Встреча лидеров ШОС вынуждает США оставить Киев один на один с Москвой, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Встреча Си, Моди и Путина на ШОС в Пекине — историческое событие единения Евразии против США. Это встреча сводит на нет угрозу вторичных санкций против России, Китая и Индии и будет усиливать стремление США выйти из конфликта в Украине, чтобы развязать себе руки на других фронтах", — написал он.В воскресенье президент России Владимир Путин прибыл с четырехдневным визитом в КНР.Он принял участие в саммите ШОС и провел двусторонние встречи с иностранными лидерами. В программе значится и посещение Пекина, где планируется трехсторонняя беседа с лидерами Монголии и Китая, а также отдельные переговоры с Си Цзиньпином и главами других государств.Кроме этого, президент России будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях в Пекине, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
https://ria.ru/20250831/ukraina-2038545344.html
https://ria.ru/20250901/moskva-2038676931.html
сша
пекин
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038810817_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_bb548a17a5928f80b90d15a4d9442a48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, пекин, россия, владимир путин, александр дубинский, си цзиньпин, верховная рада украины, шос
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Пекин, Россия, Владимир Путин, Александр Дубинский, Си Цзиньпин, Верховная Рада Украины, ШОС
В Киеве рассказали, что будет с Украиной после саммита ШОС

Дубинский: единение лидеров ШОС вынуждает США выйти из украинского конфликта

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСимволика саммита ШОС в Тяньцзине
Символика саммита ШОС в Тяньцзине - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Символика саммита ШОС в Тяньцзине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Встреча лидеров ШОС вынуждает США оставить Киев один на один с Москвой, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
"Встреча Си, Моди и Путина на ШОС в Пекине — историческое событие единения Евразии против США. Это встреча сводит на нет угрозу вторичных санкций против России, Китая и Индии и будет усиливать стремление США выйти из конфликта в Украине, чтобы развязать себе руки на других фронтах", — написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Забирайте Украину: "глубинное государство" США встало на сторону России
31 августа, 08:00
В воскресенье президент России Владимир Путин прибыл с четырехдневным визитом в КНР.
Он принял участие в саммите ШОС и провел двусторонние встречи с иностранными лидерами. В программе значится и посещение Пекина, где планируется трехсторонняя беседа с лидерами Монголии и Китая, а также отдельные переговоры с Си Цзиньпином и главами других государств.
Кроме этого, президент России будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях в Пекине, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Только попробуйте: Москва провела открытый урок для "коалиции желающих"
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАПекинРоссияВладимир ПутинАлександр ДубинскийСи ЦзиньпинВерховная Рада УкраиныШОС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала