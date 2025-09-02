https://ria.ru/20250902/shos-2038966871.html
В Киеве рассказали, что будет с Украиной после саммита ШОС
В Киеве рассказали, что будет с Украиной после саммита ШОС - РИА Новости, 02.09.2025
В Киеве рассказали, что будет с Украиной после саммита ШОС
Встреча лидеров ШОС вынуждает США оставить Киев один на один с Москвой, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T01:10:00+03:00
2025-09-02T01:10:00+03:00
2025-09-02T11:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
пекин
россия
владимир путин
александр дубинский
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038810817_0:51:3105:1798_1920x0_80_0_0_6d4b8295fb730388c072cab7e6fa7397.jpg
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Встреча лидеров ШОС вынуждает США оставить Киев один на один с Москвой, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Встреча Си, Моди и Путина на ШОС в Пекине — историческое событие единения Евразии против США. Это встреча сводит на нет угрозу вторичных санкций против России, Китая и Индии и будет усиливать стремление США выйти из конфликта в Украине, чтобы развязать себе руки на других фронтах", — написал он.В воскресенье президент России Владимир Путин прибыл с четырехдневным визитом в КНР.Он принял участие в саммите ШОС и провел двусторонние встречи с иностранными лидерами. В программе значится и посещение Пекина, где планируется трехсторонняя беседа с лидерами Монголии и Китая, а также отдельные переговоры с Си Цзиньпином и главами других государств.Кроме этого, президент России будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях в Пекине, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
https://ria.ru/20250831/ukraina-2038545344.html
https://ria.ru/20250901/moskva-2038676931.html
сша
пекин
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038810817_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_bb548a17a5928f80b90d15a4d9442a48.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, пекин, россия, владимир путин, александр дубинский, си цзиньпин, верховная рада украины, шос
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Пекин, Россия, Владимир Путин, Александр Дубинский, Си Цзиньпин, Верховная Рада Украины, ШОС
В Киеве рассказали, что будет с Украиной после саммита ШОС
Дубинский: единение лидеров ШОС вынуждает США выйти из украинского конфликта