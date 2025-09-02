https://ria.ru/20250902/shos-2038966871.html

В Киеве рассказали, что будет с Украиной после саммита ШОС

В Киеве рассказали, что будет с Украиной после саммита ШОС - РИА Новости, 02.09.2025

В Киеве рассказали, что будет с Украиной после саммита ШОС

Встреча лидеров ШОС вынуждает США оставить Киев один на один с Москвой, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T01:10:00+03:00

2025-09-02T01:10:00+03:00

2025-09-02T11:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

сша

пекин

россия

владимир путин

александр дубинский

си цзиньпин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038810817_0:51:3105:1798_1920x0_80_0_0_6d4b8295fb730388c072cab7e6fa7397.jpg

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Встреча лидеров ШОС вынуждает США оставить Киев один на один с Москвой, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Встреча Си, Моди и Путина на ШОС в Пекине — историческое событие единения Евразии против США. Это встреча сводит на нет угрозу вторичных санкций против России, Китая и Индии и будет усиливать стремление США выйти из конфликта в Украине, чтобы развязать себе руки на других фронтах", — написал он.В воскресенье президент России Владимир Путин прибыл с четырехдневным визитом в КНР.Он принял участие в саммите ШОС и провел двусторонние встречи с иностранными лидерами. В программе значится и посещение Пекина, где планируется трехсторонняя беседа с лидерами Монголии и Китая, а также отдельные переговоры с Си Цзиньпином и главами других государств.Кроме этого, президент России будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях в Пекине, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

https://ria.ru/20250831/ukraina-2038545344.html

https://ria.ru/20250901/moskva-2038676931.html

сша

пекин

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, пекин, россия, владимир путин, александр дубинский, си цзиньпин, верховная рада украины, шос