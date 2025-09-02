https://ria.ru/20250902/putin-2039170045.html

Путин провел встречу с президентом Узбекистана

Путин провел встречу с президентом Узбекистана

ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев провели переговоры в Пекине, передает во вторник корреспондент РИА Новости.Путин находится в Китае с четырехдневным визитом. Во вторник у российского лидера началась программа в Пекине.В столице Китая уже состоялись трехсторонняя встреча лидеров России, КНР и Монголии, а также российско-китайские переговоры с участием Путина и Си Цзиньпина. Кроме того, президент РФ в Пекине встретился с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, с премьером Словакии Робертом Фицо, а также с президентом Сербии Александром Вучичем.

