Путин провел встречу с президентом Узбекистана
Путин провел встречу с президентом Узбекистана - РИА Новости, 02.09.2025
Путин провел встречу с президентом Узбекистана
Президент России Владимир Путин и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев провели переговоры в Пекине, передает во вторник корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.09.2025
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев провели переговоры в Пекине, передает во вторник корреспондент РИА Новости.Путин находится в Китае с четырехдневным визитом. Во вторник у российского лидера началась программа в Пекине.В столице Китая уже состоялись трехсторонняя встреча лидеров России, КНР и Монголии, а также российско-китайские переговоры с участием Путина и Си Цзиньпина. Кроме того, президент РФ в Пекине встретился с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, с премьером Словакии Робертом Фицо, а также с президентом Сербии Александром Вучичем.
