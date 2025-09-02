Рейтинг@Mail.ru
Путин провел встречу с президентом Узбекистана - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:12 02.09.2025 (обновлено: 17:50 02.09.2025) дополняется ...
https://ria.ru/20250902/putin-2039170045.html
Путин провел встречу с президентом Узбекистана
Путин провел встречу с президентом Узбекистана - РИА Новости, 02.09.2025
Путин провел встречу с президентом Узбекистана
Президент России Владимир Путин и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев провели переговоры в Пекине, передает во вторник корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T17:12:00+03:00
2025-09-02T17:50:00+03:00
владимир путин
россия
узбекистан
китай
пекин
шавкат мирзиеев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039178365_0:274:3154:2048_1920x0_80_0_0_55a97b836af4cceb28f53f2c008765c5.jpg
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев провели переговоры в Пекине, передает во вторник корреспондент РИА Новости.Путин находится в Китае с четырехдневным визитом. Во вторник у российского лидера началась программа в Пекине.В столице Китая уже состоялись трехсторонняя встреча лидеров России, КНР и Монголии, а также российско-китайские переговоры с участием Путина и Си Цзиньпина. Кроме того, президент РФ в Пекине встретился с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, с премьером Словакии Робертом Фицо, а также с президентом Сербии Александром Вучичем.
https://ria.ru/20250902/fitso-2039166246.html
россия
узбекистан
китай
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039178365_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_3b1f6d74743f5dc7cca7f7d93e844c85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, узбекистан, китай, пекин, шавкат мирзиеев
Владимир Путин, Россия, Узбекистан, Китай, Пекин, Шавкат Мирзиеев
Путин провел встречу с президентом Узбекистана

Путин провел встречу с президентом Узбекистана в Китае

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время встречи в Пекине. 2 сентября 2025
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время встречи в Пекине. 2 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время встречи в Пекине. 2 сентября 2025
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев провели переговоры в Пекине, передает во вторник корреспондент РИА Новости.
Путин находится в Китае с четырехдневным визитом. Во вторник у российского лидера началась программа в Пекине.
В столице Китая уже состоялись трехсторонняя встреча лидеров России, КНР и Монголии, а также российско-китайские переговоры с участием Путина и Си Цзиньпина. Кроме того, президент РФ в Пекине встретился с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, с премьером Словакии Робертом Фицо, а также с президентом Сербии Александром Вучичем.
Владимир Путин и Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Фицо озвучит Зеленскому выводы, сделанные им после встречи с Путиным
Вчера, 16:56
 
Владимир ПутинРоссияУзбекистанКитайПекинШавкат Мирзиеев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала