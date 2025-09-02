https://ria.ru/20250902/putin-2039135759.html
Путин и Си Цзиньпин не обсуждали отправку китайских миротворцев на Украину
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин не обсуждали идею размещения на Украине китайского миротворческого контингента, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков."Об этом разговора не было", - сказал Ушаков в эфире "Первого канала", отвечая на вопрос об идее размещения китайского миротворческого контингента.
