Путин и Си Цзиньпин не обсуждали отправку китайских миротворцев на Украину

2025-09-02T15:26:00+03:00

ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин не обсуждали идею размещения на Украине китайского миротворческого контингента, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков."Об этом разговора не было", - сказал Ушаков в эфире "Первого канала", отвечая на вопрос об идее размещения китайского миротворческого контингента.

