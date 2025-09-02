Рейтинг@Mail.ru
Путин и Си Цзиньпин не обсуждали отправку китайских миротворцев на Украину - РИА Новости, 02.09.2025
15:26 02.09.2025 (обновлено: 17:20 02.09.2025)
Путин и Си Цзиньпин не обсуждали отправку китайских миротворцев на Украину
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин не обсуждали идею размещения на Украине китайского миротворческого контингента, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков."Об этом разговора не было", - сказал Ушаков в эфире "Первого канала", отвечая на вопрос об идее размещения китайского миротворческого контингента.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин не обсуждали идею размещения на Украине китайского миротворческого контингента, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Об этом разговора не было", - сказал Ушаков в эфире "Первого канала", отвечая на вопрос об идее размещения китайского миротворческого контингента.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Евразия без Запада: Китай покажет новый мир
30 августа, 08:00
 
