Путин и Си Цзиньпин продолжили переговоры в узком составе

2025-09-02T08:18:00+03:00

2025-09-02T08:18:00+03:00

2025-09-02T08:40:00+03:00

ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин продолжили переговоры в узком составе за чашкой чая в личной резиденции китайского лидера "Чжуннаньхай", кадры опубликованы в Telegram-канале Кремля. "Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина продолжились в личной резиденции главы КНР "Чжуннаньхай", - сообщили в Кремле. На опубликованных кадрах видно, что Путин и Си Цзиньпин ведут переговоры за чашкой чая. С российской стороны в мероприятии приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, помощник президента Юрий Ушаков и министр обороны Андрей Белоусов. Ранее Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в широком составе.Резиденция "Чжуннаньхай" - один из сохранившихся с древности дворцово-парковых комплексов в центральной части Пекина. Комплекс является закрытой территорией общей площадью около 1 миллиона квадратных метров. Застройка территории резиденции началась в X-XIII веках и в основном была завершена в период правления маньчжурской династии Цин (1644-1911).После Синьхайской революции 1911 года президент Китайской Республики Юань Шикай перестроил "Чжуннаньхай", разместив там так называемое Бэйянское правительство. После образования Китайской Народной Республики в 1949 году дворцово-парковый комплекс был превращен в официальную резиденцию председателя Центрального комитета КПК Мао Цзэдуна. В связи с этим во второй половине XX века на территории комплекса были построены новые здания, использовавшиеся позднее для проведения крупных партийно-государственных мероприятий.В настоящий момент здесь расположены служебные помещения Коммунистической партии Китая и Государственного совета КНР, в том числе протокольные, в которых проводятся встречи с высокопоставленными иностранными гостями.

2025

