Рейтинг@Mail.ru
Автомобильное движение по первому этапу обхода Мурино открыто в Ленобласти - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
 
16:56 02.09.2025
https://ria.ru/20250902/lenoblast-2039166405.html
Автомобильное движение по первому этапу обхода Мурино открыто в Ленобласти
Автомобильное движение по первому этапу обхода Мурино открыто в Ленобласти - РИА Новости, 02.09.2025
Автомобильное движение по первому этапу обхода Мурино открыто в Ленобласти
Автомобильное движение по первому этапу обхода Мурино открыто во Всеволожском районе Ленинградской области, старт ему дал губернатор Александр Дрозденко,... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T16:56:00+03:00
2025-09-02T16:56:00+03:00
ленинградская область
всеволожский район
ленинградская область
александр дрозденко
кад
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039165027_0:45:738:460_1920x0_80_0_0_f327f375e2df437bcf418e60b1f8736b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен - РИА Новости. Автомобильное движение по первому этапу обхода Мурино открыто во Всеволожском районе Ленинградской области, старт ему дал губернатор Александр Дрозденко, сообщает пресс-служба правительства региона. "Уже сейчас первый участок новой трассы разгрузит трафик на въезд и выезд из Мурино на КАД через "бублик", как развязку называют жители. Следующий этап - до Ручьёвского проспекта - планируем ввести до ноября. Дальше дорога выйдет на Лаврики, Кузьмолово и большой развязкой - на существующее шоссе Санкт-Петербург - Матокса. Её тоже реконструируем до 4 полос", - рассказал Дрозденко. Он отметил, что до 2030 года планируется ввести все этапы обходного движения. "Сейчас начинаем проектирование и строительство подземного пешеходного перехода к метро по бульвару Менделеева. Поток людей большой, поэтому переход должен быть постоянным и максимально безопасным", - добавил губернатор. Как уточнили в пресс-службе правительства Ленобласти, на участке, открытом сегодня, обеспечено движение транспорта от кольцевого пересечения до Петровского бульвара с возможностью съезда и заезда к станции метро "Девяткино", выезда на Петровский бульвар и на бульвар Менделеева при движении в обратном направлении. На перекрестках с бульварами Менделеева и Петровским устроены пешеходные переходы со светофорным регулированием для разделения потоков транспорта и пешеходов. Запускаемый участок дороги обеспечен наружным освещением.
https://ria.ru/20250902/shkola-2039022257.html
всеволожский район
ленинградская область
кад
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039165027_42:0:698:492_1920x0_80_0_0_5386ab48e1931e9446b51f470dc26df0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
всеволожский район, ленинградская область, александр дрозденко, кад
Ленинградская область , Всеволожский район, Ленинградская область, Александр Дрозденко, КАД
Автомобильное движение по первому этапу обхода Мурино открыто в Ленобласти

Автомобильное движение по первому этапу обхода Мурино открыли в Ленобласти

© Фото : Комитет по печати Ленинградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко открыл автомобильное движение по первому этапу обхода Мурино во Всеволожском районе
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко открыл автомобильное движение по первому этапу обхода Мурино во Всеволожском районе - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© Фото : Комитет по печати Ленинградской области
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко открыл автомобильное движение по первому этапу обхода Мурино во Всеволожском районе
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен - РИА Новости. Автомобильное движение по первому этапу обхода Мурино открыто во Всеволожском районе Ленинградской области, старт ему дал губернатор Александр Дрозденко, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Уже сейчас первый участок новой трассы разгрузит трафик на въезд и выезд из Мурино на КАД через "бублик", как развязку называют жители. Следующий этап - до Ручьёвского проспекта - планируем ввести до ноября. Дальше дорога выйдет на Лаврики, Кузьмолово и большой развязкой - на существующее шоссе Санкт-Петербург - Матокса. Её тоже реконструируем до 4 полос", - рассказал Дрозденко.
Он отметил, что до 2030 года планируется ввести все этапы обходного движения.
"Сейчас начинаем проектирование и строительство подземного пешеходного перехода к метро по бульвару Менделеева. Поток людей большой, поэтому переход должен быть постоянным и максимально безопасным", - добавил губернатор.
Как уточнили в пресс-службе правительства Ленобласти, на участке, открытом сегодня, обеспечено движение транспорта от кольцевого пересечения до Петровского бульвара с возможностью съезда и заезда к станции метро "Девяткино", выезда на Петровский бульвар и на бульвар Менделеева при движении в обратном направлении. На перекрестках с бульварами Менделеева и Петровским устроены пешеходные переходы со светофорным регулированием для разделения потоков транспорта и пешеходов. Запускаемый участок дороги обеспечен наружным освещением.
Новая школа в поселке Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Построенную белорусскими партнерами школу открыли в Новоселье Ленобласти
Вчера, 10:42
 
Ленинградская областьВсеволожский районЛенинградская областьАлександр ДрозденкоКАД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала