Автомобильное движение по первому этапу обхода Мурино открыто в Ленобласти
Автомобильное движение по первому этапу обхода Мурино открыто в Ленобласти - РИА Новости, 02.09.2025
Автомобильное движение по первому этапу обхода Мурино открыто в Ленобласти
Автомобильное движение по первому этапу обхода Мурино открыто во Всеволожском районе Ленинградской области, старт ему дал губернатор Александр Дрозденко,... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T16:56:00+03:00
2025-09-02T16:56:00+03:00
2025-09-02T16:56:00+03:00
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен - РИА Новости. Автомобильное движение по первому этапу обхода Мурино открыто во Всеволожском районе Ленинградской области, старт ему дал губернатор Александр Дрозденко, сообщает пресс-служба правительства региона. "Уже сейчас первый участок новой трассы разгрузит трафик на въезд и выезд из Мурино на КАД через "бублик", как развязку называют жители. Следующий этап - до Ручьёвского проспекта - планируем ввести до ноября. Дальше дорога выйдет на Лаврики, Кузьмолово и большой развязкой - на существующее шоссе Санкт-Петербург - Матокса. Её тоже реконструируем до 4 полос", - рассказал Дрозденко. Он отметил, что до 2030 года планируется ввести все этапы обходного движения. "Сейчас начинаем проектирование и строительство подземного пешеходного перехода к метро по бульвару Менделеева. Поток людей большой, поэтому переход должен быть постоянным и максимально безопасным", - добавил губернатор. Как уточнили в пресс-службе правительства Ленобласти, на участке, открытом сегодня, обеспечено движение транспорта от кольцевого пересечения до Петровского бульвара с возможностью съезда и заезда к станции метро "Девяткино", выезда на Петровский бульвар и на бульвар Менделеева при движении в обратном направлении. На перекрестках с бульварами Менделеева и Петровским устроены пешеходные переходы со светофорным регулированием для разделения потоков транспорта и пешеходов. Запускаемый участок дороги обеспечен наружным освещением.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен - РИА Новости. Автомобильное движение по первому этапу обхода Мурино открыто во Всеволожском районе Ленинградской области, старт ему дал губернатор Александр Дрозденко, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Уже сейчас первый участок новой трассы разгрузит трафик на въезд и выезд из Мурино на КАД через "бублик", как развязку называют жители. Следующий этап - до Ручьёвского проспекта - планируем ввести до ноября. Дальше дорога выйдет на Лаврики, Кузьмолово и большой развязкой - на существующее шоссе Санкт-Петербург - Матокса. Её тоже реконструируем до 4 полос", - рассказал Дрозденко.
Он отметил, что до 2030 года планируется ввести все этапы обходного движения.
"Сейчас начинаем проектирование и строительство подземного пешеходного перехода к метро по бульвару Менделеева. Поток людей большой, поэтому переход должен быть постоянным и максимально безопасным", - добавил губернатор.
Как уточнили в пресс-службе правительства Ленобласти, на участке, открытом сегодня, обеспечено движение транспорта от кольцевого пересечения до Петровского бульвара с возможностью съезда и заезда к станции метро "Девяткино", выезда на Петровский бульвар и на бульвар Менделеева при движении в обратном направлении. На перекрестках с бульварами Менделеева и Петровским устроены пешеходные переходы со светофорным регулированием для разделения потоков транспорта и пешеходов. Запускаемый участок дороги обеспечен наружным освещением.