https://ria.ru/20250902/kitay-2038860686.html

Китай готов отобрать у Штатов самое ценное

Китай готов отобрать у Штатов самое ценное - РИА Новости, 02.09.2025

Китай готов отобрать у Штатов самое ценное

На что похож четырехдневный дипломатический марафон, проходящий сейчас в Китае, — от завершившегося саммита ШОС до предстоящего парада в Пекине по поводу... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T08:00:00+03:00

2025-09-02T08:00:00+03:00

2025-09-02T08:00:00+03:00

аналитика

китай

шос

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038861250_0:44:1760:1034_1920x0_80_0_0_f5372e92affb71e6be3b795d097606d0.jpg

На что похож четырехдневный дипломатический марафон, проходящий сейчас в Китае, — от завершившегося саммита ШОС до предстоящего парада в Пекине по поводу 80-летия окончания Второй мировой? Семьдесят государств, представленных там на высшем или высоком уровне, непрерывная цепочка двусторонних встреч, многие из которых потом могут (задним числом) оказаться историческими — чего стоит только общение Владимира Путина и Си Цзиньпина с Нарендрой Моди.Аналоги этому есть. Китайский марафон чуть-чуть похож на ежегодную "министерскую неделю" в сентябре в ООН. Имеются в виду министры иностранных дел, но иногда и некоторые мировые лидеры высшего уровня съезжаются в эти дни в Нью-Йорк, где все встречаются со всеми. Это удобно для планирования внешней политики, это нужно для поддержания относительно нормальной температуры нашего мира. ООН для того, собственно, и замышлялась восемь десятилетий назад, чтобы все непрерывно говорили и договаривались со всеми.Но если договариваться не получается, а вместо того — бессмысленная грызня двух миров? Посмотрим на некоторые сюжеты, происходившие накануне нынешнего сбора в Тяньцзине — Пекине в эти дни. Токио якобы обрабатывало западных лидеров и дипломатов, чтобы те не посещали парад в Пекине, поскольку там будет Владимир Путин, а также потому, что японцам вспоминать о своей 80-летней давности капитуляции больно и обидно. Или создается целая секта предсказателей внезапного прибытия на пекинский парад Дональда Трампа. Почему? Потому что для нормализации ситуации в мире очень нужна "новая Ялта": трехсторонняя встреча Россия — Китай — США.Но если нормальности нет, то могут ли Объединенные Нации начать заново отстраиваться не в Нью-Йорке, а, например, в Пекине? Если злобные истерики теряющего влияние Запада продолжатся, то и такой вариант не исключается.Это почти случайность, что новая конструкция начинала четверть века назад выстраиваться вокруг чисто региональной структуры. Шанхайская организация сотрудничества, напомним, зарождалась как механизм обеспечения безопасности и экономического развития центральноазиатских стран, возникших в 1991-1992 годах на развалинах СССР. То есть речь шла лишь о некоей АСЕАН для Центральной Азии — с той разницей, что этот не имеющий выхода к мировому океану регион на тысячи километров граничит с двумя большими соседями — Россией и Китаем, которые стали не внешними гарантами его будущего, а равными членами организации.И вот сейчас саммит ШОС в Тяньцзине принял важнейший документ — очередную программу развития ШОС на десять лет вперед, а множество выступлений на этом саммите плюс активная дискуссия в СМИ внесли полезные комментарии к происходящему.Получается следующее: когда-то скромный региональный проект оказался локомотивом развития, тянущим за собой процветание всей громадной Евразии. И абсолютно не случайно, что ШОС теперь объединяет десять стран-членов, добавим сюда партнеров и тех лидеров стран типа Турции, Египта или Малайзии, которые приехали на заседание "ШОС плюс".Почему к ШОС присоединились Индия и Пакистан, Белоруссия и Иран и круг прочих участников разговора постоянно расширяется? Просто потому, что сердце Евразии стало эпицентром мирового развития, географические рамки которого все шире, включая Ближний Восток, Восточную Европу и другие регионы. Вот цифры: за первые 20 лет существования ШОС объем торговли всех вместе его членов вырос в 100 (сто!) раз. Их доля в мировой торговле увеличилась с 5,4 процента в 2001 году до 17,5 процента в 2020-м и растет дальше, причем мы все больше торгуем друг с другом. Все десять участников предлагают и проводят в жизнь программы, снимающие все новые препятствия к торговле — а значит, и производству.Программа ШОС на следующие десять лет выглядит так: партнеры в Евразии уже в целом создали инфраструктуру торговых путей и прочей логистики через весь континент (ЕврАзЭС, китайский проект "Пояс и путь" и прочие), и сейчас поток инвестиций идет уже скорее в производство — например, в добычу и обработку редкоземельных элементов. Хотя не забыты и совместные проекты в сфере образования, культуры, науки и прочего.Заметно постоянное слияние ШОС и БРИКС, многие члены одного объединения состоят и в другом, они даже иногда заседают если не вместе, то рядом. Что понятно: идеология двух организаций пересекается — это безопасность и развитие без санкций и препятствий. То есть БРИКС — это по идеологии тоже ШОС, но с добавлением Африки и Латинской Америки.Создадут ли они все вместе явочным порядком новую ООН? Могут, и тогда заигравшийся Запад будет вынужден рано или поздно к ней присоединиться. Никто не сделал больше для нынешнего ускорения активности ШОС и БРИКС, чем этот самый Запад. То есть понятно, что Америка просто вынуждена перезагружать свою экономическую модель и в процессе учинять торговые войны всех со всеми. До того была и остается страшно раздражающая всех война санкций. А ШОС — БРИКС дают десяткам стран хорошую, очевидно работающую альтернативу с внятными путями в будущее.Запад не может здесь выиграть и только вредит. Вот хотя бы комментарий о том, как США пытались бороться с ШОС. Предлагали альтернативные проекты — по сути, копии ШОС, но дальше болтовни дело не шло: денег нет. Или пакостили по мелочам (и продолжают это делать), создавая мелкие частные проекты на одну-две страны, чтобы хоть немного оттащить этих членов ШОС от общего пути. Европа — это отдельный разговор: она ведь тоже часть Евразии, и поначалу идеология ШОС была в том, что эпицентр Евразии ориентируется и на европейские рынки тоже. А сейчас выясняется, что этот эпицентр отлично себя чувствует и без Европы, развиваясь в сторону арабского мира, Южной Азии и Африки.И последнее. Может, это и случайность, а может, и нет, но дипломатический марафон в Китае завершится парадом в Пекине. Военные специалисты обсудят шедшее несколько лет перевооружение китайской армии с заменой генералов и многим другим. А в целом — вот как оценивает смысл этого события аналитик гонконгской South China Morning Post: Китай становится гарантом миропорядка. Правда, в одиночку он этого сделать не сможет, но здесь надо дождаться итогов переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина ну и, разумеется, прочих событий нынешнего марафона.

https://ria.ru/20250901/sammit-2038814173.html

https://ria.ru/20250901/spravedlivost-2038806820.html

https://ria.ru/20250901/lukashenko-2038763444.html

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

аналитика, китай, шос, сша