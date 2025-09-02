Рейтинг@Mail.ru
Дочь Ким Чен Ына сопровождает его в поездке в Китай, пишут СМИ - РИА Новости, 02.09.2025
18:36 02.09.2025 (обновлено: 20:18 02.09.2025)
Дочь Ким Чен Ына сопровождает его в поездке в Китай, пишут СМИ
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Дочь лидера КНДР Ким Чен Ына предположительно сопровождает своего отца в ходе его официального визита в Китай для участия в празднованиях по случаю 80-летия победы во Второй мировой войне, передает агентство Рёнхап. "На фотографии прибывшего в Пекин спецпоезда Ким Чен Ына, опубликованной агентством Синьхуа во вторник, можно заметить фигуру одного из пассажиров, которым предположительно является Ким Чжу Э", - пишет Рёнхап. На снимке Синьхуа запечатлен Ким Чен Ын, выходящий на платформу из своего спецпоезда по прибытии в столицу Китая. Согласно сообщению южнокорейского агентства, лицо человека, стоящего за ним, разглядеть сложно, но это вполне может быть дочь северокорейского лидера Ким Чжу Э. За ними следует министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи. Национальная разведывательная служба, как отмечает Рёнхап, также заявила, что "Ким Чжу Э, судя по всему, сопровождает Ким Чен Ына". Ранее агентство со ссылкой на службу разведки сообщало, что лидера КНДР в поездке может сопровождать и его супруга Ли Соль Чжу. Ким Чен Ын прибыл на своем спецпоезде в Пекин во вторник в 11 часов по московскому времени. Спецпоезд выехал из Пхеньяна во второй половине дня в понедельник и пересек границу с КНР ранним утром во вторник, сообщала радиостанция "Голос Кореи". Поездка заняла около 20 часов. По информации агентства, в ходе своего визита Ким Чен Ын может провести двусторонние встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Не исключается, что лидер КНДР будет стоять рядом с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином во время военного парада. Помощник российского президента Юрий Ушаков, в свою очередь, отметил, что контакт Путина и Ким Чен Ына возможен в двустороннем формате. Во вторник представитель администрации президента Южной Кореи Кан Ю Чжон в ходе брифинга подчеркнула, что власти страны пристально следят за передвижением Ким Чен Ына в ходе его поездки в КНР.
Заголовок открываемого материала