Их забрал "черный август": почему все больше альпинистов погибают в горах

Их забрал "черный август": почему все больше альпинистов погибают в горах

Их забрал "черный август": почему все больше альпинистов погибают в горах

Россиянка Наталья Наговицына мечтала завершить программу "Снежный барс" — покорить пять семитысячников бывшего СССР. Ей оставался последний рубеж — пик Победы

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Россиянка Наталья Наговицына мечтала завершить программу "Снежный барс" — покорить пять семитысячников бывшего СССР. Ей оставался последний рубеж — пик Победы в Киргизии — один из самых суровых и коварных горных массивов на постсоветском пространстве. Женщина дошла до вершины, но на спуске произошла трагедия: она сломала ногу на высоте более семи тысяч метров.Трагический спускВ горах альпинистка оставалась более двух недель. Как пишет КП, попытки эвакуации срывались из-за жесткой погоды, шторма и постоянной угрозы лавин. Вертолеты не могли приземлиться, пешие спасательные группы не успевали добраться.Попытку оказать помощь предпринял итальянский альпинист Лука Синигалья, но сам погиб от обморожения и последующего отека мозга. С каждым днем надежды становилось все меньше, и в конце августа Наталью официально признали пропавшей без вести. Эта история потрясла не только альпинистское сообщество, но и всю страну, став символом того, что горы не прощают даже самых преданных поклонников."Черный август" на этом не закончился. Как сообщает РБК, стало известно, что в Кабардино-Балкарии трагически оборвалась жизнь бывшего президента Федерации альпинизма Краснодарского края Александра Расторгуева. Как сообщили в пресс-службе Федерации альпинизма России, спортсмен погиб во время восхождения на вершину Джанги-Тау. По предварительным данным, 25 августа Расторгуев вместе с группой вышел на маршрут, а уже 27 августа альпинисты оказались под мощным камнепадом. Именно тогда и произошла трагедия.Эти случаи — не редкая трагическая случайность, а часть регулярной печальной статистики. За последние годы российские альпинисты не раз становились героями новостных сводок.Эльбрус: смертельная статистикаСамая высокая точка Европы, Эльбрус, ежегодно привлекает тысячи туристов. Многие считают его "легкой" горой, доступной даже для новичков, однако именно он стабильно становится лидером по числу трагедий. Осенью 2021 года буря на высоте застала группу из 19 человек. Пятеро из них погибли.Коварная КамчаткаНа Камчатке в начале сентября 2022 года группа альпинистов попыталась подняться на Ключевскую сопку, самый высокий действующий вулкан Евразии. Во время штурма на высоте свыше четырех тысяч метров начались падения и срывы. Связь пропадала, эвакуацию осложняли рельеф и облачность. Итог — девять погибших, сообщала КП со ссылкой на региональные службы.История вызвала большие споры в профессиональной среде: обсуждали нехватку акклиматизации, ошибки в тактике и переоценку своих сил на "скользком" вулканическом склоне.Иногда трагедии происходят далеко за пределами России, но с участием российских спортсменов. Летом 2018 года на пакистанском семитысячнике Латок I сорвался и погиб Сергей Глазунов. Его напарник Александр Гуков остался один на "ножевом" гребне без еды и веревок, отрезанный погодой. Через шесть суток его снял с горы вертолет армии Пакистана — уникальная операция на предельной высоте.Самая страшная трагедияЕсли оглянуться дальше в прошлое, самая массовая трагедия советского и постсоветского альпинизма случилась на Памире. В июле 1990 года на пике Ленина мощная лавина накрыла лагерь на седловине.Погибли более сорока человек, большинство — опытные альпинисты со всего Союза. Для многих поколений это событие стало жестким напоминанием: лавинная обстановка на больших высотах развивается быстро, а даже "надежные" лагерные площадки могут оказаться в зоне выноса.Все эти истории объединяет не только география. Их общая линия — сочетание объективной сложности и человеческих решений, которые в горах всегда принимаются "здесь и сейчас". Где-то решающим становится внезапный фронт и срез температур, где-то — высотная болезнь и нехватка акклиматизации. Иногда трагедии происходят уже на спуске, когда внимание падает и силы на исходе. Иногда роковой оказывается "коммерческая" уверенность, что за тебя все рассчитали, и можно "добрать" вершину, даже если темп сорван. И почти всегда за трагическим заголовком стоит тяжелая работа спасателей, чья собственная безопасность тоже висит на волоске, особенно выше четырех-пяти тысяч метров, куда вертолету трудно подняться, а погода может закрыть небо за считаные минуты.В случае пика Победы профессионалы напоминали о двух вещах. Первая — инфраструктура высокогорных спасработ ограничена высотой: полет на семь тысяч возможен лишь в исключительных условиях. Любая попытка забрать человека с таких отметок — это всегда риск для экипажа и всех, кто находится на борту. Вторая — "окно" для пешей группы узкое. Ледовый гребень, снежные карнизы и постоянный ветер не позволяют "переночевать и подождать", а любой шаг в плохую видимость может стать последним.Почему горы забирают все больше жизнейНемалую роль играет человеческий фактор. Желание достичь вершины любой ценой, переоценка сил и недооценка маршрута приводят к тому, что люди оказываются в смертельной ловушке."Я предельно жестко говорю своим участникам: "Вы увидите на горе десять тел. Думаете, эти люди шли умирать? Или они были глупее вас? Нет, они хотели быть счастливыми, взойти на вершину и спуститься, но что-то не получилось и они там остались. Вы можете повторить их судьбу", — отмечает альпинист Александр Абрамов в беседе с "Вокруг света".Эльбрус, Хан-Тенгри, Эверест, Манаслу, Казбек — эти названия звучат гордо, но за каждым стоят десятки искалеченных судеб. Горы манят своей красотой, но требуют самой высокой платы.

