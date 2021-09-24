https://ria.ru/20210924/alpinisty-1751550201.html

Число погибших на Эльбрусе альпинистов выросло до пяти человек

Число погибших на Эльбрусе альпинистов выросло до пяти человек - РИА Новости, 24.09.2021

Число погибших на Эльбрусе альпинистов выросло до пяти человек

Число погибших альпинистов на Эльбрусе выросло до пяти, спасены 14 человек, сообщило МЧС России. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T03:14

2021-09-24T03:14

2021-09-24T05:03

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

кабардино-балкарская республика (кбр)

россия

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Число погибших альпинистов на Эльбрусе выросло до пяти, спасены 14 человек, сообщило МЧС России.Ранее поступило сообщение, что на высоте 5400 метров на Эльбрусе группа альпинистов из 23 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. Позже МЧС уточнило, что группа состояла из 19 человек. Сообщалось, что сначала удалось обнаружить восемь человек, из которых трое — без признаков жизни, затем живыми нашли еще девять альпинистов.Подчеркивается, что операция МЧС завершена. К работам привлекли 69 человек и 16 единиц техники.Кроме того, отмечается, что спасатели работали в сложнейших условиях при видимости не более метра, порывах ветра 40-70 метров в секунду, сильных осадках и температуре до минус 20 градусов."Поиски велись на высоте с 5000 метров и выше в районе нахождения группы. Для координации поисково-спасательной операции работал оперативный штаб МЧС", — добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210924/alpinisty-1751547563.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кабардино-балкарская республика (кбр), россия