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Число погибших на Эльбрусе альпинистов выросло до пяти человек
Число погибших на Эльбрусе альпинистов выросло до пяти человек - РИА Новости, 24.09.2021
Число погибших на Эльбрусе альпинистов выросло до пяти человек
Число погибших альпинистов на Эльбрусе выросло до пяти, спасены 14 человек, сообщило МЧС России. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T03:14
2021-09-24T05:03
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кабардино-балкарская республика (кбр)
россия
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Число погибших альпинистов на Эльбрусе выросло до пяти, спасены 14 человек, сообщило МЧС России.Ранее поступило сообщение, что на высоте 5400 метров на Эльбрусе группа альпинистов из 23 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. Позже МЧС уточнило, что группа состояла из 19 человек. Сообщалось, что сначала удалось обнаружить восемь человек, из которых трое — без признаков жизни, затем живыми нашли еще девять альпинистов.Подчеркивается, что операция МЧС завершена. К работам привлекли 69 человек и 16 единиц техники.Кроме того, отмечается, что спасатели работали в сложнейших условиях при видимости не более метра, порывах ветра 40-70 метров в секунду, сильных осадках и температуре до минус 20 градусов."Поиски велись на высоте с 5000 метров и выше в районе нахождения группы. Для координации поисково-спасательной операции работал оперативный штаб МЧС", — добавляется в сообщении.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кабардино-балкарская республика (кбр), россия
03:14 24.09.2021 (обновлено: 05:03 24.09.2021)
 
Число погибших на Эльбрусе альпинистов выросло до пяти человек

Число погибших на Эльбрусе альпинистов выросло до пяти, спасли 14 человек

© РИА Новости / Долягин / Перейти в фотобанкВид на Эльбрус
Вид на Эльбрус - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Долягин
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МОСКВА, 24 сен РИА Новости. Число погибших альпинистов на Эльбрусе выросло до пяти, спасены 14 человек, сообщило МЧС России.
Ранее поступило сообщение, что на высоте 5400 метров на Эльбрусе группа альпинистов из 23 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. Позже МЧС уточнило, что группа состояла из 19 человек. Сообщалось, что сначала удалось обнаружить восемь человек, из которых трое — без признаков жизни, затем живыми нашли еще девять альпинистов.

"В ходе поисково-спасательной операции группы альпинистов на горе Эльбрус удалось спасти 14 человек, их эвакуировали на поляну Азау на ратраках и передали медикам. К сожалению, пять человек погибли", — заявили в ведомстве.

Подчеркивается, что операция МЧС завершена. К работам привлекли 69 человек и 16 единиц техники.
Кроме того, отмечается, что спасатели работали в сложнейших условиях при видимости не более метра, порывах ветра 40-70 метров в секунду, сильных осадках и температуре до минус 20 градусов.
"Поиски велись на высоте с 5000 метров и выше в районе нахождения группы. Для координации поисково-спасательной операции работал оперативный штаб МЧС", — добавляется в сообщении.
Вид на горы в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
01:31
Гид назвал возможную причину гибели альпинистов на Эльбрусе
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Кабардино-Балкарская Республика (КБР)Россия
 
 
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