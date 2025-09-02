https://ria.ru/20250902/erevan-2039189443.html

В Ереване начался митинг оппозиции

В Ереване начался митинг оппозиции - РИА Новости, 02.09.2025

В Ереване начался митинг оппозиции

Митинг армянской оппозиции стартовал во вторник на площади Свободы в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости.

ЕРЕВАН, 2 сен – РИА Новости. Митинг армянской оппозиции стартовал во вторник на площади Свободы в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости. На акцию, приуроченную к годовщине провозглашения в Карабахе в 1991 году непризнанной республики, собралось несколько тысяч человек. Ранее организаторы, среди которых представители ряда оппозиционных сил, в частности, члены фракции "Армения", заявили, что правительства Армении, Азербайджана и Турции совместно пытаются закрыть карабахский вопрос. В сентябре 1991 года, в последние месяцы существования СССР, на фоне армяно-азербайджанских противоречий армяне Карабаха в одностороннем порядке провозгласили республику, которая много лет существовала как непризнанное (в том числе Арменией) образование. Первый вооруженный армяно-азербайджанский конфликт продлился с 1992 по 1994 год. В сентябре 2020 года в регионе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Карабаха и ряд территорий, входивших в бывшую автономию советского времени. В регионе разместились российские миротворцы. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В сентябре 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась около суток. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября 2023 года до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей. В начале августа 2025 года по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.

