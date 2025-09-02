Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган рассчитывает на повышение уровня переговоров России и Украины
14:07 02.09.2025
Эрдоган рассчитывает на повышение уровня переговоров России и Украины
Эрдоган рассчитывает на повышение уровня переговоров России и Украины
АНКАРА, 2 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает, что уровень переговоров РФ и Украины в Стамбуле постепенно повысится. Эрдоган и президент РФ Владимир Путин провели переговоры "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в понедельник в Китае. Как сообщала канцелярия турецкого лидера, стороны обсудили двусторонние отношения, региональную повестку, в частности, ситуацию на Украине. "Постепенное повышение уровня переговоров – это путь, которого мы хотим. Необходимо превратить надежду на мир в конкретные результаты, ориентированные на решение проблемы", - заявил турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из Китая, где он участвовал в саммите ШОС. Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что в ходе телефонного разговора Путин и президент США Дональд Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
Эрдоган рассчитывает на повышение уровня переговоров России и Украины

© AP Photo / Markus SchreiberРеджеп Эрдоган
© AP Photo / Markus Schreiber
Реджеп Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 2 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает, что уровень переговоров РФ и Украины в Стамбуле постепенно повысится.
Эрдоган и президент РФ Владимир Путин провели переговоры "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в понедельник в Китае. Как сообщала канцелярия турецкого лидера, стороны обсудили двусторонние отношения, региональную повестку, в частности, ситуацию на Украине.
"Постепенное повышение уровня переговоров – это путь, которого мы хотим. Необходимо превратить надежду на мир в конкретные результаты, ориентированные на решение проблемы", - заявил турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из Китая, где он участвовал в саммите ШОС.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что в ходе телефонного разговора Путин и президент США Дональд Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в Тяньцзине - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Эрдоган обсудил с Путиным саммит на Аляске
