https://ria.ru/20250902/bespilotniki-2038971628.html

Предприятия Дальнего Востока передали в зону СВО 31 тысячу БПЛА

Предприятия Дальнего Востока передали в зону СВО 31 тысячу БПЛА - РИА Новости, 02.09.2025

Предприятия Дальнего Востока передали в зону СВО 31 тысячу БПЛА

Предприятия всех 11 регионов Дальнего Востока произвели и передали в зону боевых действий 31 тысячу беспилотных летательных аппаратов, сообщил вице-премьер -... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T02:10:00+03:00

2025-09-02T02:10:00+03:00

2025-09-02T02:10:00+03:00

безопасность

дальний восток

россия

сахалинская область

юрий трутнев

дальневосточный федеральный университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956838486_0:10:2526:1431_1920x0_80_0_0_b43d1bfffb517495bb10b7cebb9ebe19.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Предприятия всех 11 регионов Дальнего Востока произвели и передали в зону боевых действий 31 тысячу беспилотных летательных аппаратов, сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО, председатель оргкомитета Восточного экономического форума Юрий Трутнев. "У нас 11 территорий Дальнего Востока выпускает беспилотные летательные аппараты, разные... Я для интереса вопрос задал, сколько мы поставили в зону боевых действий беспилотных летательных аппаратов, произведенных на Дальнем Востоке - 31 тысяча", - сказал Трутнев журналистам. Вице-премьер перечислил реализующиеся в регионах Дальнего Востока проекты, связанные с беспилотной авиацией. Он напомнил, что правительство Сахалинской области выступило инициатором пилотного проекта по созданию беспилотной авиакомпании с дальнейшим потенциалом масштабирования на другие субъекты ДФО, а в Якутии создается научно-производственный центр беспилотных авиационных систем на базе Лаборатории БПЛА, открытой в 2024 году в городе Якутске. "В Приморье и Хабаровском крае ведутся проекты по созданию инфраструктуры для тестирования и сертификации беспилотных систем. В Амурской области реализуются инициативы по развитию технологий для сельского хозяйства и логистики с использованием БПЛА. В Магаданской области и на Камчатке также есть планы по развитию региональных центров для испытаний и внедрения беспилотных технологий", - отметил Трутнев. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250902/tekhnika-2038971437.html

https://ria.ru/20250613/sakhalin-2022565791.html

дальний восток

россия

сахалинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, дальний восток, россия, сахалинская область, юрий трутнев, дальневосточный федеральный университет