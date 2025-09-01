https://ria.ru/20250901/zelenskiy-2038734503.html

На Украине раскрыли, что случится с Зеленским после саммита ШОС

На Украине раскрыли, что случится с Зеленским после саммита ШОС

РИА Новости, 01.09.2025

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. После саммита ШОС президент США Дональд Трамп может надавить на Владимира Зеленского, чтобы тот согласился на встречу с российским лидером Владимиром Путиным, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.По его словам, глава киевского режима активно призывает к встрече президента России, а на деле рассчитывает, что переговоров на высшем уровне не произойдет и в этом можно будет винить Москву. Тем не менее эта тактика провалилась, считает политик.“Действительно, сейчас она (эта тактика. — Прим. ред.) выглядит бессмысленной — и в первую очередь это понимает Трамп, который уже обозначил готовность принуждать к встрече Зеленского. Эта готовность обострится, если визит Путина на ШОС в Пекин будет успешным”, — отметил Дубинский.Накануне Путин прибыл с четырехдневным визитом в КНР.Он примет участие в саммите ШОС и проведет двусторонние встречи с иностранными лидерами. В программе значится и посещение Пекина, где планируется трехсторонняя беседа с лидерами Монголии и Китая, а также отдельные переговоры с Си Цзиньпином и главами других государств.Кроме этого, президент России будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях в Пекине, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

