Ушаков рассказал о пониманиях, достигнутых Путиным и Трампом на Аляске

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен — РИА Новости. Помощник президента Юрий Ушаков рассказал о подготовке встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшейся в августе на Аляске, а также о дальнейшей работе по ее итогам. О самом главном — в материале РИА Новости."Сейчас все говорят о трехсторонней встрече — о встрече Путина с Зеленским. Но, насколько я знаю, между Путиным и Трампом об этом конкретной договоренности не было"."Насколько я помню, только наш президент затронул эту тему — на саммите ШОС. А так я не слышал больше в других выступлениях. А в кулуарах это, естественно, обсуждалось".Путин в понедельник провел несколько двусторонних встреч "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине.Переговоры по УкраинеПутин и Трамп встретились на Аляске 15 августа. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров лидеры двух стран отметили общий настрой на результат и большое количество направлений для совместной работы. Президенты также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.Восемнадцатого августа Трамп провел в Белом доме переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые Европа намерена предоставить при координации с США.В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Владимиру Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов делегаций России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.

