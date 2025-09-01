Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал о пониманиях, достигнутых Путиным и Трампом на Аляске
17:21 01.09.2025 (обновлено: 18:11 01.09.2025)
Ушаков рассказал о пониманиях, достигнутых Путиным и Трампом на Аляске
Ушаков рассказал о пониманиях, достигнутых Путиным и Трампом на Аляске - РИА Новости, 01.09.2025
Ушаков рассказал о пониманиях, достигнутых Путиным и Трампом на Аляске
Помощник президента Юрий Ушаков рассказал о подготовке встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшейся в августе на Аляске, а также о дальнейшей работе РИА Новости, 01.09.2025
Переговоры по Украине

Путин и Трамп встретились на Аляске 15 августа. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров лидеры двух стран отметили общий настрой на результат и большое количество направлений для совместной работы. Президенты также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.

Восемнадцатого августа Трамп провел в Белом доме переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые Европа намерена предоставить при координации с США.

В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Владимиру Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов делегаций России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен — РИА Новости. Помощник президента Юрий Ушаков рассказал о подготовке встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшейся в августе на Аляске, а также о дальнейшей работе по ее итогам. О самом главном — в материале РИА Новости.
  • Лидеры затрагивали идею повышения представительского уровня делегаций России и Украины, однако не в том ключе, в котором преподносят мировые СМИ.
"Сейчас все говорят о трехсторонней встрече — о встрече Путина с Зеленским. Но, насколько я знаю, между Путиным и Трампом об этом конкретной договоренности не было".

  • Во время саммита Россия и США пришли к взаимопониманию по многим вопросам.
  • Стороны продолжают совместную работу с учетом достигнутых договоренностей, в том числе о контактах с другими лидерами.
  • Основой для переговоров стали визиты представителя президента США Стивена Уиткоффа в Москву, исходя из этого стороны условились о дальнейших шагах.
  • Путин в кулуарах саммита ШОС обсуждал со многими коллегами договоренности по итогам саммита на Аляске.
"Насколько я помню, только наш президент затронул эту тему — на саммите ШОС. А так я не слышал больше в других выступлениях. А в кулуарах это, естественно, обсуждалось".

Путин в понедельник провел несколько двусторонних встреч "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине.
Второй день саммита ШОС — 2025
Переговоры по Украине

Путин и Трамп встретились на Аляске 15 августа. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров лидеры двух стран отметили общий настрой на результат и большое количество направлений для совместной работы. Президенты также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.
Восемнадцатого августа Трамп провел в Белом доме переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые Европа намерена предоставить при координации с США.
В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Владимиру Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов делегаций России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
