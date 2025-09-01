Ушаков рассказал о пониманиях, достигнутых Путиным и Трампом на Аляске
"Сейчас все говорят о трехсторонней встрече — о встрече Путина с Зеленским. Но, насколько я знаю, между Путиным и Трампом об этом конкретной договоренности не было".
- Во время саммита Россия и США пришли к взаимопониманию по многим вопросам.
- Стороны продолжают совместную работу с учетом достигнутых договоренностей, в том числе о контактах с другими лидерами.
- Основой для переговоров стали визиты представителя президента США Стивена Уиткоффа в Москву, исходя из этого стороны условились о дальнейших шагах.
- Путин в кулуарах саммита ШОС обсуждал со многими коллегами договоренности по итогам саммита на Аляске.
"Насколько я помню, только наш президент затронул эту тему — на саммите ШОС. А так я не слышал больше в других выступлениях. А в кулуарах это, естественно, обсуждалось".
Объединение основано в 2001 году. В него входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия.
Государства-члены приняли декларацию на заседании Совета, после чего прошла встреча в формате "ШОС плюс". На нее были приглашены 14 стран.
Затем Владимир Путин встретился с премьером Индии Нарендрой Моди. Он отметил, что отношения Москвы и Нью-Дели активно развиваются на принципах партнерства. Моди подчеркнул, что сотрудничество очень важно для глобальной стабильности.
После этого Путин провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он выразил уверенность, что Анкара продолжит играть особую роль в украинском урегулировании. В свою очередь, Эрдоган заявил, что ожидает Путина с визитом в Турции.
Путин отметил, что все больше стран хотят сотрудничать с ШОС. По его словам, объединение может стать лидером по формированию более справедливой системы глобального управления.
Си Цзиньпин призвал страны ШОС становиться ближе друг к другу, продвигать формирование более справедливой и рациональной системы глобального управления.
К основным целям объединения относятся: укрепление доверия и добрососедства между странами-участницами; содействие их сотрудничеству; совместное обеспечение мира и безопасности; продвижение к созданию демократического, справедливого и рационального нового международного порядка.
На фото: автомобиль "Аурус" кортежа президента России у конгрессно-выставочного центра "Мэйцзян".
На фото: перекрытое движение на улице во время саммита ШОС.
