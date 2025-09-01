https://ria.ru/20250901/uchebniki-2038821328.html

Мединский назвал главную задачу нового учебника истории

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Новый учебник истории должен прививать школьнику интерес к самостоятельному изучению этого предмета, считает помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. "Я верю, что изучение истории по новым учебникам будет интереснее", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24". По мнению помощника президента, история — самый интересный школьный предмет."И задача учебника — его не испортить и постараться ребенку привить интерес, чтобы он захотел посмотреть кино на тему историческую или взять какую-то книгу почитать. Не дурацкий ролик в YouTube, а что-нибудь полезное, интересное. Вот если пробудить интерес к истории на уроке с небольшой хотя бы помощью нашего учебника, получится все, мы нашу задачу решим", — заключил он. С нового учебного года школьники с пятого по девятый класс начали заниматься по новым единым учебникам истории под редакцией Мединского. Соавторами выступили ректор МГИМО Анатолий Торкунов и научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян. В новые пособия, помимо прочего, включили разделы об актуальных вопросах современности: СВО, вхождении новых регионов в состав России, международных отношениях, расширении НАТО.

