Мединский назвал главную задачу нового учебника истории
12:11 01.09.2025 (обновлено: 15:53 01.09.2025)
Мединский назвал главную задачу нового учебника истории
Мединский назвал главную задачу нового учебника истории - РИА Новости, 01.09.2025
Мединский назвал главную задачу нового учебника истории
Новый учебник истории должен прививать школьнику интерес к самостоятельному изучению этого предмета, считает помощник президента, председатель Российского... РИА Новости, 01.09.2025
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Новый учебник истории должен прививать школьнику интерес к самостоятельному изучению этого предмета, считает помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. "Я верю, что изучение истории по новым учебникам будет интереснее", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24". По мнению помощника президента, история — самый интересный школьный предмет."И задача учебника — его не испортить и постараться ребенку привить интерес, чтобы он захотел посмотреть кино на тему историческую или взять какую-то книгу почитать. Не дурацкий ролик в YouTube, а что-нибудь полезное, интересное. Вот если пробудить интерес к истории на уроке с небольшой хотя бы помощью нашего учебника, получится все, мы нашу задачу решим", — заключил он. С нового учебного года школьники с пятого по девятый класс начали заниматься по новым единым учебникам истории под редакцией Мединского. Соавторами выступили ректор МГИМО Анатолий Торкунов и научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян. В новые пособия, помимо прочего, включили разделы об актуальных вопросах современности: СВО, вхождении новых регионов в состав России, международных отношениях, расширении НАТО.
россия
Мединский назвал главную задачу нового учебника истории

Мединский: новый учебник истории должен привить школьнику интерес к предмету

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Учебники "История России" и "Всеобщая история"
Учебники История России и Всеобщая история
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Учебники "История России" и "Всеобщая история". Архивное фото
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Новый учебник истории должен прививать школьнику интерес к самостоятельному изучению этого предмета, считает помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
"Я верю, что изучение истории по новым учебникам будет интереснее", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Единая школа — единая страна - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Единая школа — единая страна
09:00
По мнению помощника президента, история — самый интересный школьный предмет.
"И задача учебника — его не испортить и постараться ребенку привить интерес, чтобы он захотел посмотреть кино на тему историческую или взять какую-то книгу почитать. Не дурацкий ролик в YouTube, а что-нибудь полезное, интересное. Вот если пробудить интерес к истории на уроке с небольшой хотя бы помощью нашего учебника, получится все, мы нашу задачу решим", — заключил он.
С нового учебного года школьники с пятого по девятый класс начали заниматься по новым единым учебникам истории под редакцией Мединского. Соавторами выступили ректор МГИМО Анатолий Торкунов и научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян. В новые пособия, помимо прочего, включили разделы об актуальных вопросах современности: СВО, вхождении новых регионов в состав России, международных отношениях, расширении НАТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Россия победила в главной битве с Западом
08:00
 
