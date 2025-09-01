Си Цзиньпин призвал страны ШОС защищать международную справедливость
Си Цзиньпин призвал страны ШОС продвигать многополярный мир
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин на заседании Совета глав государств – членов ШОС в Тяньцзине
Председатель КНР Си Цзиньпин на заседании Совета глав государств – членов ШОС в Тяньцзине
Читать ria.ru в
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должны защищать международную справедливость и беспристрастность, продвигать многополярный мир, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в формате "ШОС плюс".
Си Цзиньпин подчеркнул, что страны ШОС должны обеспечивать "равное и единообразное применение международного права и международных правил, воздерживаться от двойных стандартов".
"Мы должны практиковать многосторонность, отстаивать принцип широких консультаций, совместного вклада и общих выгод в глобальном управлении, укреплять солидарность и сотрудничество, выступать против односторонних подходов", - добавил глава КНР.
Китайский лидер также подчеркнул необходимость твердо защищать статус и авторитет Организации Объединенных Наций, ее незаменимую и важную роль в глобальном управлении.
"Мы должны предпринять действия в рамках ШОС для обеспечения международной справедливости и беспристрастности", - сказал он.
Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
К участию во встрече в формате "ШОС плюс" приглашены заинтересованные партнёры по диалогу с ШОС, представители государств-наблюдателей, руководители партнёрских объединений. В их числе - Азербайджан, Армения, Вьетнам, Египет, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Туркмения, Турция, а также ООН, АСЕАН, ЕЭК, ОДКБ, ОИС, СВМДА, СНГ и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.