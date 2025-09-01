https://ria.ru/20250901/spravedlivost-2038806820.html

Си Цзиньпин призвал страны ШОС защищать международную справедливость

Си Цзиньпин призвал страны ШОС защищать международную справедливость - РИА Новости, 01.09.2025

Си Цзиньпин призвал страны ШОС защищать международную справедливость

Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должны защищать международную справедливость и беспристрастность, продвигать многополярный мир, заявил в... РИА Новости, 01.09.2025

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должны защищать международную справедливость и беспристрастность, продвигать многополярный мир, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в формате "ШОС плюс"."Мы должны соблюдать принципы международного верховенства права и полностью и всесторонне придерживаться общепризнанных основных норм международных отношений, включая цели и принципы Устава ООН", - сказал глава КНР.Си Цзиньпин подчеркнул, что страны ШОС должны обеспечивать "равное и единообразное применение международного права и международных правил, воздерживаться от двойных стандартов"."Мы должны практиковать многосторонность, отстаивать принцип широких консультаций, совместного вклада и общих выгод в глобальном управлении, укреплять солидарность и сотрудничество, выступать против односторонних подходов", - добавил глава КНР.Китайский лидер также подчеркнул необходимость твердо защищать статус и авторитет Организации Объединенных Наций, ее незаменимую и важную роль в глобальном управлении."Мы должны предпринять действия в рамках ШОС для обеспечения международной справедливости и беспристрастности", - сказал он.Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.К участию во встрече в формате "ШОС плюс" приглашены заинтересованные партнёры по диалогу с ШОС, представители государств-наблюдателей, руководители партнёрских объединений. В их числе - Азербайджан, Армения, Вьетнам, Египет, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Туркмения, Турция, а также ООН, АСЕАН, ЕЭК, ОДКБ, ОИС, СВМДА, СНГ и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.

