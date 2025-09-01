https://ria.ru/20250901/shos-2038836099.html

В Кремле показали, чем угощают лидеров стран ШОС в Китае

В Кремле показали, чем угощают лидеров стран ШОС в Китае - РИА Новости, 01.09.2025

В Кремле показали, чем угощают лидеров стран ШОС в Китае

Участникам встречи в формате "ШОС плюс", которая проходит в китайском Тяньцзине в понедельник, принесли чай и десерт. РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T13:07:00+03:00

2025-09-01T13:07:00+03:00

2025-09-01T13:07:00+03:00

в мире

россия

азербайджан

армения

владимир путин

шос

оон

евразийская экономическая комиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038830874_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_921860130c513a4e645f0ce08b110475.jpg

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - РИА Новости. Участникам встречи в формате "ШОС плюс", которая проходит в китайском Тяньцзине в понедельник, принесли чай и десерт. Мероприятия в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проходят в Международном конгрессно-выставочном центре "Мэйцзян". Президент России Владимир Путин - в числе участников мероприятий. К участию во встрече в формате "ШОС плюс" кроме лидеров стран организации были приглашены заинтересованные партнёры по диалогу с ШОС, представители государств-наблюдателей, руководители партнёрских объединений. В их числе – Азербайджан, Армения, Вьетнам, Египет, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Туркменистан, Турция, а также ООН, АСЕАН, ЕЭК, ОДКБ, СНГ и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. Видео, на котором видно, как официанты несут участникам встречи подносы с чашками и десертами, распространила пресс-служба Кремля.

россия

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Чай и десерт для участников встречи "ШОС плюс" 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-09-01T13:07 true PT0M16S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, азербайджан, армения, владимир путин, шос, оон, евразийская экономическая комиссия, саммит шос в китае в 2025 году