Путин провел встречу с президентом Таджикистана

Путин провел встречу с президентом Таджикистана - РИА Новости, 01.09.2025

Путин провел встречу с президентом Таджикистана

Президент России Владимир Путин на полях саммита ШОС в Китае встретился президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T15:35:00+03:00

2025-09-01T15:35:00+03:00

2025-09-01T16:57:00+03:00

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на полях саммита ШОС в Китае встретился президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.Путин в понедельник проводит серию двусторонних встреч на полях саммита ШОС в китайском Тяньцзине.В ходе переговоров с лидером Таджикистана Путин назвал такие встречи востребованными."Наши коллеги в правительстве взаимодействуют друг с другом на регулярной основе, мы с вами всегда созваниваемся при необходимости по телефону, общаемся", - сказал он.Также российский лидер подчеркнул, что между странами много тем, которые представляют взаимный интерес."Конечно, главное – это взаимодействие в сфере экономики. В целом, мы можем с удовлетворением отметить, что рост товарооборота продолжается. Продолжаются вопросы, связанные с инвестициями с обеих сторон. Причем это всё сосредотачивается на основных, ключевых направлениях развития. Мы этому очень рады, и, естественно, я рад возможности с вами сегодня встретиться", - отметил Путин.Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.

