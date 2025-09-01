Рейтинг@Mail.ru
Путин провел встречу с президентом Таджикистана - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:35 01.09.2025 (обновлено: 16:57 01.09.2025)
https://ria.ru/20250901/rakhmon-2038873984.html
Путин провел встречу с президентом Таджикистана
Путин провел встречу с президентом Таджикистана - РИА Новости, 01.09.2025
Путин провел встречу с президентом Таджикистана
Президент России Владимир Путин на полях саммита ШОС в Китае встретился президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T15:35:00+03:00
2025-09-01T16:57:00+03:00
таджикистан
шос
россия
владимир путин
эмомали рахмон
китай
саммит шос в китае в 2025 году
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038890579_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2394f19b8ba313c740e8e522a36482f7.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на полях саммита ШОС в Китае встретился президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.Путин в понедельник проводит серию двусторонних встреч на полях саммита ШОС в китайском Тяньцзине.В ходе переговоров с лидером Таджикистана Путин назвал такие встречи востребованными."Наши коллеги в правительстве взаимодействуют друг с другом на регулярной основе, мы с вами всегда созваниваемся при необходимости по телефону, общаемся", - сказал он.Также российский лидер подчеркнул, что между странами много тем, которые представляют взаимный интерес."Конечно, главное – это взаимодействие в сфере экономики. В целом, мы можем с удовлетворением отметить, что рост товарооборота продолжается. Продолжаются вопросы, связанные с инвестициями с обеих сторон. Причем это всё сосредотачивается на основных, ключевых направлениях развития. Мы этому очень рады, и, естественно, я рад возможности с вами сегодня встретиться", - отметил Путин.Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
https://ria.ru/20250901/shos-2038836099.html
таджикистан
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Встреча Путина и Рахмона
Встреча Путина и Рахмона.
2025-09-01T15:35
true
PT2M12S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038890579_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a1d48ec67a3824cee5971f5dae297eb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
таджикистан, шос, россия, владимир путин, эмомали рахмон, китай, саммит шос в китае в 2025 году, в мире
Таджикистан, ШОС, Россия, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, Китай, Саммит ШОС в Китае в 2025 году, В мире
Путин провел встречу с президентом Таджикистана

Путин встретился с Рахмоном на полях саммита ШОС

Читать ria.ru в
Дзен
ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на полях саммита ШОС в Китае встретился президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Путин в понедельник проводит серию двусторонних встреч на полях саммита ШОС в китайском Тяньцзине.
Чай и десерт для участников встречи ШОС плюс - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
В Кремле показали, чем угощают лидеров стран ШОС в Китае
13:07
В ходе переговоров с лидером Таджикистана Путин назвал такие встречи востребованными.
"Наши коллеги в правительстве взаимодействуют друг с другом на регулярной основе, мы с вами всегда созваниваемся при необходимости по телефону, общаемся", - сказал он.
Также российский лидер подчеркнул, что между странами много тем, которые представляют взаимный интерес.
"Конечно, главное – это взаимодействие в сфере экономики. В целом, мы можем с удовлетворением отметить, что рост товарооборота продолжается. Продолжаются вопросы, связанные с инвестициями с обеих сторон. Причем это всё сосредотачивается на основных, ключевых направлениях развития. Мы этому очень рады, и, естественно, я рад возможности с вами сегодня встретиться", - отметил Путин.
Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
Второй день саммита ШОС — 2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев

Объединение основано в 2001 году. В него входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций - участников заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине

Объединение основано в 2001 году. В него входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
1 из 9
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Государства-члены приняли декларацию на заседании Совета, после чего прошла встреча в формате "ШОС плюс". На нее были приглашены 14 стран.

Заседание Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине

Государства-члены приняли декларацию на заседании Совета, после чего прошла встреча в формате "ШОС плюс". На нее были приглашены 14 стран.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
2 из 9
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Затем Владимир Путин встретился с премьером Индии Нарендрой Моди. Он отметил, что отношения Москвы и Нью-Дели активно развиваются на принципах партнерства. Моди подчеркнул, что сотрудничество очень важно для глобальной стабильности.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендри Моди во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине

Затем Владимир Путин встретился с премьером Индии Нарендрой Моди. Он отметил, что отношения Москвы и Нью-Дели активно развиваются на принципах партнерства. Моди подчеркнул, что сотрудничество очень важно для глобальной стабильности.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
3 из 9
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

После этого Путин провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он выразил уверенность, что Анкара продолжит играть особую роль в украинском урегулировании. В свою очередь, Эрдоган заявил, что ожидает Путина с визитом в Турции.

Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине

После этого Путин провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он выразил уверенность, что Анкара продолжит играть особую роль в украинском урегулировании. В свою очередь, Эрдоган заявил, что ожидает Путина с визитом в Турции.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
4 из 9
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Путин отметил, что все больше стран хотят сотрудничать с ШОС. По его словам, объединение может стать лидером по формированию более справедливой системы глобального управления.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином глав делегаций - участников заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине

Путин отметил, что все больше стран хотят сотрудничать с ШОС. По его словам, объединение может стать лидером по формированию более справедливой системы глобального управления.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
5 из 9
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Си Цзиньпин призвал страны ШОС становиться ближе друг к другу, продвигать формирование более справедливой и рациональной системы глобального управления.

Почетный караул на церемонии официальной встречи председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином глав делегаций - участников заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине

Си Цзиньпин призвал страны ШОС становиться ближе друг к другу, продвигать формирование более справедливой и рациональной системы глобального управления.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
6 из 9
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

К основным целям объединения относятся: укрепление доверия и добрососедства между странами-участницами; содействие их сотрудничеству; совместное обеспечение мира и безопасности; продвижение к созданию демократического, справедливого и рационального нового международного порядка.


Символика саммита ШОС в Тяньцзине

К основным целям объединения относятся: укрепление доверия и добрососедства между странами-участницами; содействие их сотрудничеству; совместное обеспечение мира и безопасности; продвижение к созданию демократического, справедливого и рационального нового международного порядка.


© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
7 из 9
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

На фото: автомобиль "Аурус" кортежа президента России у конгрессно-выставочного центра "Мэйцзян".

Автомобиль Аурус кортежа президента РФ у конгрессно-выставочного центра Мэйцзян в Тяньцзине

На фото: автомобиль "Аурус" кортежа президента России у конгрессно-выставочного центра "Мэйцзян".

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
8 из 9
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

На фото: перекрытое движение на улице во время саммита ШОС.

Перекрытое движение по улице во время саммита ШОС в Тяньцзине

На фото: перекрытое движение на улице во время саммита ШОС.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
9 из 9

Объединение основано в 2001 году. В него входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
1 из 9

Государства-члены приняли декларацию на заседании Совета, после чего прошла встреча в формате "ШОС плюс". На нее были приглашены 14 стран.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
2 из 9

Затем Владимир Путин встретился с премьером Индии Нарендрой Моди. Он отметил, что отношения Москвы и Нью-Дели активно развиваются на принципах партнерства. Моди подчеркнул, что сотрудничество очень важно для глобальной стабильности.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
3 из 9

После этого Путин провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он выразил уверенность, что Анкара продолжит играть особую роль в украинском урегулировании. В свою очередь, Эрдоган заявил, что ожидает Путина с визитом в Турции.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
4 из 9

Путин отметил, что все больше стран хотят сотрудничать с ШОС. По его словам, объединение может стать лидером по формированию более справедливой системы глобального управления.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
5 из 9

Си Цзиньпин призвал страны ШОС становиться ближе друг к другу, продвигать формирование более справедливой и рациональной системы глобального управления.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
6 из 9

К основным целям объединения относятся: укрепление доверия и добрососедства между странами-участницами; содействие их сотрудничеству; совместное обеспечение мира и безопасности; продвижение к созданию демократического, справедливого и рационального нового международного порядка.


© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
7 из 9

На фото: автомобиль "Аурус" кортежа президента России у конгрессно-выставочного центра "Мэйцзян".

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
8 из 9

На фото: перекрытое движение на улице во время саммита ШОС.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
ТаджикистанШОСРоссияВладимир ПутинЭмомали РахмонКитайСаммит ШОС в Китае в 2025 годуВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала