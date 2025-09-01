ЯНАО и Чукотка лидируют по доле высокопроизводительных рабочих мест
Регионы Севера возглавили рейтинг по доле высокопроизводительных рабочих мест
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Ямало-Ненецкий, Чукотский и Ненецкий автономные округа вошли в тройку лидеров рейтинга по доле высокопроизводительных рабочих мест среди регионов России, замыкают список субъекты Северного Кавказа, свидетельствует исследование РИА Новости.
Создание высокопроизводительных рабочих мест в экономике является одним из необходимых условий повышения производительности труда, увеличения эффективности использования трудовых ресурсов, что как никогда актуально на современном этапе развития российской экономики, а также роста благосостояния работников. Известно, что различия в индикаторах уровня социально-экономического развития регионов весьма значительны, что сказывается и на таком показателе, как количество созданных высокопроизводительных рабочих мест.
Как считали рейтинг
Для оценки распределения высокопроизводительных рабочих мест в региональном разрезе эксперты РИА Новости провели исследование и составили рейтинг субъектов РФ по доле высокопроизводительных рабочих мест.
В качестве основного показателя ранжирования в рейтинге было использовано количество высокопроизводительных рабочих мест на тысячу занятых в регионе. Согласно официальным документам, к высокопроизводительным рабочим местам (ВПРМ) в стране относятся все замещенные рабочие места предприятия, на котором среднемесячная заработная плата работников (для индивидуальных предпринимателей - средняя выручка) равна или превышает установленную величину критерия (пороговое значение).
По информации авторов исследования, пороговые значения отличаются в зависимости как от региона, так и от типа предприятия. Методология Росстата определяет разные уровни порогов для средних и крупных предприятий, монотерриториальных и многотерриториальных компаний, бюджетных организаций, малых, микро- и индивидуальных предприятий. Таким образом, с позиции занятого, обобщая, можно сказать, что работа на высокопроизводительном рабочем месте позволяет получать зарплату выше аналогичной в отрасли или в группе похожих предприятий.
Названы регионы с самыми высокими зарплатами в отраслях
17 марта, 00:20
Картина по стране
Официальная статистика свидетельствует о положительной динамике в области создания высокопроизводительных рабочих мест в России. За последние пять лет в период с 2020 года по 2024 год их количество выросло на 18% и составило 25,9 миллиона. За последний год прирост составил 8%. Наибольшее количество высокопроизводительных рабочих мест создано в обрабатывающей промышленности – 6,2 миллиона или 24% от их общей численности по стране.
Согласно оценкам РИА Новости, в целом по России по итогам 2024 года на тысячу занятых приходилось 350 высокопроизводительных рабочих мест, что на 6,7% выше, чем годом ранее. При этом в 37 регионах результат оказался выше среднероссийского. В 58 субъектах РФ максимальное количество рабочих мест создано в обрабатывающей промышленности.
В "Росконгрессе" рассказали о сокращении рабочих мест из-за ИИ в США
20 августа, 04:09
Лидеры и аутсайдеры
Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где на каждую тысячу занятых приходится 929 высокопроизводительных рабочих мест. Кроме того, в первую пятерку также вошли Чукотский автономный округ (819 ВПРМ), Ненецкий автономный округ (811 ВПРМ), Ханты-Мансийский автономный округ (535 ВПРМ) и Санкт-Петербург (521 ВПРМ). Во всех вышеперечисленных регионах, кроме северной столицы, ведущей отраслью с высокой долей ВПРМ в общем количестве рабочих мест является добыча полезных ископаемых, что связано с ярко выраженной отраслевой специализацией этих субъектов РФ. В Санкт-Петербурге больше всего ВПРМ в обрабатывающих производствах, на долю которых приходится 20% от общего количества высокопроизводительных рабочих мест.
Москва вошла в рейтинге в первую десятку, заняв седьмое место, где на каждую тысячу занятых приходится 502 высокопроизводительных рабочих места. В столице ведущей отраслью является оптовая и розничная торговля с долей 18% в общем объеме ВПРМ.
Помимо перечисленных в первую десятку рейтинга также входят: Магаданская область (6-е место, 519 ВПРМ), Архангельская область (8-е место, 470 ВПРМ), Якутия (9-е место, 462 ВПРМ) и Мурманская область (10-е место, 429 ВПРМ).
В замыкающую рейтинг десятку вошли Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Чечня, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Севастополь, Ставропольский край, Астраханская область и Крым. При этом в семи из десяти регионов группы отраслью, в которой наибольшее количество высокопроизводительных рабочих мест, является государственная служба. Авторы рейтинга отмечают, что между регионами-лидерами и замыкающими рейтинг доля ВПРМ на 1000 занятых отличается в 9-11 раз.
Россиянам раскрыли, где быстрее всего растут зарплаты
18 августа, 02:15
Оценки по темпам роста ВПРМ
Что касается динамики, то самый значительный рост числа высокопроизводительных рабочих мест на тысячу занятых в 2024 году произошел в Калмыкии (на 26,2%), Смоленской области (на 18%), Тамбовской области (на 15,6%), Туве (на 15,6%) и Костромской области (на 15%). В среднем по стране показатель вырос на 6,7%, и в 39 регионах он выше среднероссийского уровня.
Самое существенное сокращение числа высокопроизводительных рабочих мест на тысячу занятых в 2024 году наблюдалось в Севастополе (минус 19,5%) и Дагестане (минус 8,6%). Всего же в восьми регионах России наблюдается отрицательная динамика показателя. В Томской области количество высокопроизводительных рабочих мест осталось на прежнем уровне.
Путин пообещал стимулировать создание новых рабочих мест
20 июня, 16:05
Лидеры по абсолютному числу ВПРМ
Лидером по абсолютному числу высокопроизводительных рабочих мест, как показал анализ, стала Москва, где их количество составило 3,6 миллиона, что на 9% больше, чем годом ранее. На второй строчке – Санкт-Петербург, где насчитывается 1,7 миллиона ВПРМ (плюс 9%). Далее расположились Московская область с 1,5 миллионами ВПРМ (плюс 8%), Свердловская область, где 847 тысяч ВПРМ (плюс 8%) и Татарстан с 742 тысячами ВПРМ (плюс 7%). На эти пять регионов приходится 32% от общего количества высокопроизводительных рабочих мест, или каждое третье ВПРМ в стране.
Наименьшее количество высокопроизводительных рабочих мест в абсолютном выражении насчитывается в Ингушетии, Ненецком автономном округе, Еврейской автономной области, Чукотском автономном округе и Карачаево-Черкесии. На них приходится менее 0,4% от общего количества ВПРМ в стране.
Наибольший рост высокопроизводительных мест в абсолютном выражении наблюдается в Калмыкии (плюс 29%), Туве (плюс 23%), Курганской области (плюс 16%), Смоленской области (плюс 15%), Костромской области (плюс 15%), Тамбовской области (плюс 15%) и Калининградской области (плюс 15%). Наибольшее сокращение - в Севастополе (минус 16%). Еще в четырех регионах РФ число ВПРМ в абсолютном выражении снизилось на 1-5%, в Саратовской области и Чечне – не изменилось по сравнению с результатом 2023 года.
Рейтинг российских регионов по расходам на ЖКУ
25 августа, 00:00