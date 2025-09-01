Рейтинг@Mail.ru
ЯНАО и Чукотка лидируют по доле высокопроизводительных рабочих мест - РИА Новости, 01.09.2025
01:04 01.09.2025
ЯНАО и Чукотка лидируют по доле высокопроизводительных рабочих мест
ЯНАО и Чукотка лидируют по доле высокопроизводительных рабочих мест
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Ямало-Ненецкий, Чукотский и Ненецкий автономные округа вошли в тройку лидеров рейтинга по доле высокопроизводительных рабочих мест среди регионов России, замыкают список субъекты Северного Кавказа, свидетельствует исследование РИА Новости. Создание высокопроизводительных рабочих мест в экономике является одним из необходимых условий повышения производительности труда, увеличения эффективности использования трудовых ресурсов, что как никогда актуально на современном этапе развития российской экономики, а также роста благосостояния работников. Известно, что различия в индикаторах уровня социально-экономического развития регионов весьма значительны, что сказывается и на таком показателе, как количество созданных высокопроизводительных рабочих мест. Как считали рейтинг Для оценки распределения высокопроизводительных рабочих мест в региональном разрезе эксперты РИА Новости провели исследование и составили рейтинг субъектов РФ по доле высокопроизводительных рабочих мест. В качестве основного показателя ранжирования в рейтинге было использовано количество высокопроизводительных рабочих мест на тысячу занятых в регионе. Согласно официальным документам, к высокопроизводительным рабочим местам (ВПРМ) в стране относятся все замещенные рабочие места предприятия, на котором среднемесячная заработная плата работников (для индивидуальных предпринимателей - средняя выручка) равна или превышает установленную величину критерия (пороговое значение). По информации авторов исследования, пороговые значения отличаются в зависимости как от региона, так и от типа предприятия. Методология Росстата определяет разные уровни порогов для средних и крупных предприятий, монотерриториальных и многотерриториальных компаний, бюджетных организаций, малых, микро- и индивидуальных предприятий. Таким образом, с позиции занятого, обобщая, можно сказать, что работа на высокопроизводительном рабочем месте позволяет получать зарплату выше аналогичной в отрасли или в группе похожих предприятий. Картина по стране Официальная статистика свидетельствует о положительной динамике в области создания высокопроизводительных рабочих мест в России. За последние пять лет в период с 2020 года по 2024 год их количество выросло на 18% и составило 25,9 миллиона. За последний год прирост составил 8%. Наибольшее количество высокопроизводительных рабочих мест создано в обрабатывающей промышленности – 6,2 миллиона или 24% от их общей численности по стране. Согласно оценкам РИА Новости, в целом по России по итогам 2024 года на тысячу занятых приходилось 350 высокопроизводительных рабочих мест, что на 6,7% выше, чем годом ранее. При этом в 37 регионах результат оказался выше среднероссийского. В 58 субъектах РФ максимальное количество рабочих мест создано в обрабатывающей промышленности. Лидеры и аутсайдерыЛидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где на каждую тысячу занятых приходится 929 высокопроизводительных рабочих мест. Кроме того, в первую пятерку также вошли Чукотский автономный округ (819 ВПРМ), Ненецкий автономный округ (811 ВПРМ), Ханты-Мансийский автономный округ (535 ВПРМ) и Санкт-Петербург (521 ВПРМ). Во всех вышеперечисленных регионах, кроме северной столицы, ведущей отраслью с высокой долей ВПРМ в общем количестве рабочих мест является добыча полезных ископаемых, что связано с ярко выраженной отраслевой специализацией этих субъектов РФ. В Санкт-Петербурге больше всего ВПРМ в обрабатывающих производствах, на долю которых приходится 20% от общего количества высокопроизводительных рабочих мест. Москва вошла в рейтинге в первую десятку, заняв седьмое место, где на каждую тысячу занятых приходится 502 высокопроизводительных рабочих места. В столице ведущей отраслью является оптовая и розничная торговля с долей 18% в общем объеме ВПРМ. Помимо перечисленных в первую десятку рейтинга также входят: Магаданская область (6-е место, 519 ВПРМ), Архангельская область (8-е место, 470 ВПРМ), Якутия (9-е место, 462 ВПРМ) и Мурманская область (10-е место, 429 ВПРМ). В замыкающую рейтинг десятку вошли Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Чечня, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Севастополь, Ставропольский край, Астраханская область и Крым. При этом в семи из десяти регионов группы отраслью, в которой наибольшее количество высокопроизводительных рабочих мест, является государственная служба. Авторы рейтинга отмечают, что между регионами-лидерами и замыкающими рейтинг доля ВПРМ на 1000 занятых отличается в 9-11 раз. Оценки по темпам роста ВПРМ Что касается динамики, то самый значительный рост числа высокопроизводительных рабочих мест на тысячу занятых в 2024 году произошел в Калмыкии (на 26,2%), Смоленской области (на 18%), Тамбовской области (на 15,6%), Туве (на 15,6%) и Костромской области (на 15%). В среднем по стране показатель вырос на 6,7%, и в 39 регионах он выше среднероссийского уровня. Самое существенное сокращение числа высокопроизводительных рабочих мест на тысячу занятых в 2024 году наблюдалось в Севастополе (минус 19,5%) и Дагестане (минус 8,6%). Всего же в восьми регионах России наблюдается отрицательная динамика показателя. В Томской области количество высокопроизводительных рабочих мест осталось на прежнем уровне. Лидеры по абсолютному числу ВПРМ Лидером по абсолютному числу высокопроизводительных рабочих мест, как показал анализ, стала Москва, где их количество составило 3,6 миллиона, что на 9% больше, чем годом ранее. На второй строчке – Санкт-Петербург, где насчитывается 1,7 миллиона ВПРМ (плюс 9%). Далее расположились Московская область с 1,5 миллионами ВПРМ (плюс 8%), Свердловская область, где 847 тысяч ВПРМ (плюс 8%) и Татарстан с 742 тысячами ВПРМ (плюс 7%). На эти пять регионов приходится 32% от общего количества высокопроизводительных рабочих мест, или каждое третье ВПРМ в стране. Наименьшее количество высокопроизводительных рабочих мест в абсолютном выражении насчитывается в Ингушетии, Ненецком автономном округе, Еврейской автономной области, Чукотском автономном округе и Карачаево-Черкесии. На них приходится менее 0,4% от общего количества ВПРМ в стране. Наибольший рост высокопроизводительных мест в абсолютном выражении наблюдается в Калмыкии (плюс 29%), Туве (плюс 23%), Курганской области (плюс 16%), Смоленской области (плюс 15%), Костромской области (плюс 15%), Тамбовской области (плюс 15%) и Калининградской области (плюс 15%). Наибольшее сокращение - в Севастополе (минус 16%). Еще в четырех регионах РФ число ВПРМ в абсолютном выражении снизилось на 1-5%, в Саратовской области и Чечне – не изменилось по сравнению с результатом 2023 года.
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Ямало-Ненецкий, Чукотский и Ненецкий автономные округа вошли в тройку лидеров рейтинга по доле высокопроизводительных рабочих мест среди регионов России, замыкают список субъекты Северного Кавказа, свидетельствует исследование РИА Новости.
Создание высокопроизводительных рабочих мест в экономике является одним из необходимых условий повышения производительности труда, увеличения эффективности использования трудовых ресурсов, что как никогда актуально на современном этапе развития российской экономики, а также роста благосостояния работников. Известно, что различия в индикаторах уровня социально-экономического развития регионов весьма значительны, что сказывается и на таком показателе, как количество созданных высокопроизводительных рабочих мест.
Как считали рейтинг

Для оценки распределения высокопроизводительных рабочих мест в региональном разрезе эксперты РИА Новости провели исследование и составили рейтинг субъектов РФ по доле высокопроизводительных рабочих мест.
В качестве основного показателя ранжирования в рейтинге было использовано количество высокопроизводительных рабочих мест на тысячу занятых в регионе. Согласно официальным документам, к высокопроизводительным рабочим местам (ВПРМ) в стране относятся все замещенные рабочие места предприятия, на котором среднемесячная заработная плата работников (для индивидуальных предпринимателей - средняя выручка) равна или превышает установленную величину критерия (пороговое значение).
По информации авторов исследования, пороговые значения отличаются в зависимости как от региона, так и от типа предприятия. Методология Росстата определяет разные уровни порогов для средних и крупных предприятий, монотерриториальных и многотерриториальных компаний, бюджетных организаций, малых, микро- и индивидуальных предприятий. Таким образом, с позиции занятого, обобщая, можно сказать, что работа на высокопроизводительном рабочем месте позволяет получать зарплату выше аналогичной в отрасли или в группе похожих предприятий.
Картина по стране

Официальная статистика свидетельствует о положительной динамике в области создания высокопроизводительных рабочих мест в России. За последние пять лет в период с 2020 года по 2024 год их количество выросло на 18% и составило 25,9 миллиона. За последний год прирост составил 8%. Наибольшее количество высокопроизводительных рабочих мест создано в обрабатывающей промышленности – 6,2 миллиона или 24% от их общей численности по стране.
Согласно оценкам РИА Новости, в целом по России по итогам 2024 года на тысячу занятых приходилось 350 высокопроизводительных рабочих мест, что на 6,7% выше, чем годом ранее. При этом в 37 регионах результат оказался выше среднероссийского. В 58 субъектах РФ максимальное количество рабочих мест создано в обрабатывающей промышленности.
Лидеры и аутсайдеры

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где на каждую тысячу занятых приходится 929 высокопроизводительных рабочих мест. Кроме того, в первую пятерку также вошли Чукотский автономный округ (819 ВПРМ), Ненецкий автономный округ (811 ВПРМ), Ханты-Мансийский автономный округ (535 ВПРМ) и Санкт-Петербург (521 ВПРМ). Во всех вышеперечисленных регионах, кроме северной столицы, ведущей отраслью с высокой долей ВПРМ в общем количестве рабочих мест является добыча полезных ископаемых, что связано с ярко выраженной отраслевой специализацией этих субъектов РФ. В Санкт-Петербурге больше всего ВПРМ в обрабатывающих производствах, на долю которых приходится 20% от общего количества высокопроизводительных рабочих мест.
Москва вошла в рейтинге в первую десятку, заняв седьмое место, где на каждую тысячу занятых приходится 502 высокопроизводительных рабочих места. В столице ведущей отраслью является оптовая и розничная торговля с долей 18% в общем объеме ВПРМ.
Помимо перечисленных в первую десятку рейтинга также входят: Магаданская область (6-е место, 519 ВПРМ), Архангельская область (8-е место, 470 ВПРМ), Якутия (9-е место, 462 ВПРМ) и Мурманская область (10-е место, 429 ВПРМ).
В замыкающую рейтинг десятку вошли Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Чечня, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Севастополь, Ставропольский край, Астраханская область и Крым. При этом в семи из десяти регионов группы отраслью, в которой наибольшее количество высокопроизводительных рабочих мест, является государственная служба. Авторы рейтинга отмечают, что между регионами-лидерами и замыкающими рейтинг доля ВПРМ на 1000 занятых отличается в 9-11 раз.
Оценки по темпам роста ВПРМ

Что касается динамики, то самый значительный рост числа высокопроизводительных рабочих мест на тысячу занятых в 2024 году произошел в Калмыкии (на 26,2%), Смоленской области (на 18%), Тамбовской области (на 15,6%), Туве (на 15,6%) и Костромской области (на 15%). В среднем по стране показатель вырос на 6,7%, и в 39 регионах он выше среднероссийского уровня.
Самое существенное сокращение числа высокопроизводительных рабочих мест на тысячу занятых в 2024 году наблюдалось в Севастополе (минус 19,5%) и Дагестане (минус 8,6%). Всего же в восьми регионах России наблюдается отрицательная динамика показателя. В Томской области количество высокопроизводительных рабочих мест осталось на прежнем уровне.
Лидеры по абсолютному числу ВПРМ

Лидером по абсолютному числу высокопроизводительных рабочих мест, как показал анализ, стала Москва, где их количество составило 3,6 миллиона, что на 9% больше, чем годом ранее. На второй строчке – Санкт-Петербург, где насчитывается 1,7 миллиона ВПРМ (плюс 9%). Далее расположились Московская область с 1,5 миллионами ВПРМ (плюс 8%), Свердловская область, где 847 тысяч ВПРМ (плюс 8%) и Татарстан с 742 тысячами ВПРМ (плюс 7%). На эти пять регионов приходится 32% от общего количества высокопроизводительных рабочих мест, или каждое третье ВПРМ в стране.
Наименьшее количество высокопроизводительных рабочих мест в абсолютном выражении насчитывается в Ингушетии, Ненецком автономном округе, Еврейской автономной области, Чукотском автономном округе и Карачаево-Черкесии. На них приходится менее 0,4% от общего количества ВПРМ в стране.
Наибольший рост высокопроизводительных мест в абсолютном выражении наблюдается в Калмыкии (плюс 29%), Туве (плюс 23%), Курганской области (плюс 16%), Смоленской области (плюс 15%), Костромской области (плюс 15%), Тамбовской области (плюс 15%) и Калининградской области (плюс 15%). Наибольшее сокращение - в Севастополе (минус 16%). Еще в четырех регионах РФ число ВПРМ в абсолютном выражении снизилось на 1-5%, в Саратовской области и Чечне – не изменилось по сравнению с результатом 2023 года.
