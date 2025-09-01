https://ria.ru/20250901/putin-2038907340.html
Путин обсуждал в КНР с коллегами договоренности по итогам саммита с Трампом
Путин обсуждал в КНР с коллегами договоренности по итогам саммита с Трампом - РИА Новости, 01.09.2025
Путин обсуждал в КНР с коллегами договоренности по итогам саммита с Трампом
Президент России Владимир Путин в кулуарах саммита ШОС обсуждал со многими коллегами договоренности по итогам саммита с главой США Дональдом Трампом на Аляске
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в кулуарах саммита ШОС обсуждал со многими коллегами договоренности по итогам саммита с главой США Дональдом Трампом на Аляске, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Наш президент обсуждал, по крайней мере, договоренности, достигнутые в Анкоридже с президентом Трампом. У нас президент об этом как раз разговаривал со многими коллегами, в том числе с председателем (КНР) Си Цзиньпином и, естественно, с премьер-министром Индии (Нарендрой Моди)", - сказал Ушаков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.
Путин обсуждал в КНР с коллегами договоренности по итогам саммита с Трампом
Ушаков: Путин обсудил с зарубежными коллегами итоги встречи с Трампом