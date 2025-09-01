Рейтинг@Mail.ru
Путин обсуждал в КНР с коллегами договоренности по итогам саммита с Трампом - РИА Новости, 01.09.2025
17:17 01.09.2025 (обновлено: 18:26 01.09.2025)
Путин обсуждал в КНР с коллегами договоренности по итогам саммита с Трампом
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в кулуарах саммита ШОС обсуждал со многими коллегами договоренности по итогам саммита с главой США Дональдом Трампом на Аляске, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Наш президент обсуждал, по крайней мере, договоренности, достигнутые в Анкоридже с президентом Трампом. У нас президент об этом как раз разговаривал со многими коллегами, в том числе с председателем (КНР) Си Цзиньпином и, естественно, с премьер-министром Индии (Нарендрой Моди)", - сказал Ушаков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.
Путин обсуждал в КНР с коллегами договоренности по итогам саммита с Трампом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на саммите ШОС в Тяньцзине
Президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС в Тяньцзине
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в кулуарах саммита ШОС обсуждал со многими коллегами договоренности по итогам саммита с главой США Дональдом Трампом на Аляске, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Наш президент обсуждал, по крайней мере, договоренности, достигнутые в Анкоридже с президентом Трампом. У нас президент об этом как раз разговаривал со многими коллегами, в том числе с председателем (КНР) Си Цзиньпином и, естественно, с премьер-министром Индии (Нарендрой Моди)", - сказал Ушаков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.
Забирайте Украину: "глубинное государство" США встало на сторону России
Вчера, 08:00
 
