Путин обсуждал в КНР с коллегами договоренности по итогам саммита с Трампом

Путин обсуждал в КНР с коллегами договоренности по итогам саммита с Трампом - РИА Новости, 01.09.2025

Путин обсуждал в КНР с коллегами договоренности по итогам саммита с Трампом

Президент России Владимир Путин в кулуарах саммита ШОС обсуждал со многими коллегами договоренности по итогам саммита с главой США Дональдом Трампом на Аляске,... РИА Новости, 01.09.2025

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в кулуарах саммита ШОС обсуждал со многими коллегами договоренности по итогам саммита с главой США Дональдом Трампом на Аляске, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Наш президент обсуждал, по крайней мере, договоренности, достигнутые в Анкоридже с президентом Трампом. У нас президент об этом как раз разговаривал со многими коллегами, в том числе с председателем (КНР) Си Цзиньпином и, естественно, с премьер-министром Индии (Нарендрой Моди)", - сказал Ушаков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.

